Srovnávací test mobilů kolem 10 000 Kč. Spadá sem i nejlevnější iPhone a vybere si i náročnější uživatel

Všichni jsme se ve škole učili, ať nemícháme jablka a hrušky. My jsme ovšem v testu porovnávali jedno jablko s androidy a ukázali, že vyhrát mohou oba. Celkem soupeřilo osm mobilů s cenou okolo 10 000 Kč.

Před nákupem mobilu je vhodné si určit, co od něj očekávám, čemu se chci vyhnout a které parametry jsou pro mě důležité. Klíčová je cena, právě tu byste měli stanovit. Nižší třída mobilů může trpět na nahodilé nedostatky, třeba někdy vypadne signál, Wi-Fi nefunguje spolehlivě nebo narazíte na problémy se softwarem. O nižším výkonu čipsetu nebo horších foťácích nelze pochybovat, byť i v této třídě lze nalézt zajímavé modely s výborným poměrem cena/výkon.

Ve střední třídě se vyskytují dva typy mobilů – univerzální a zaměřené na určitý způsob použití. Patrné je to i na tomto testu, na sdíleném prvním místě je model zaměřený na hry, ale v ostatních ohledech zůstává mírně podprůměrný. Třetí je univerzál, který sice nemá takový grafický ani procesorový výkon, ale ve všech ostatních ohledech je lepší. Pokud tedy máte velmi specifické požadavky, ve střední třídě si můžete najít mobil na míru.

Abecední seznam testovaných modelů Apple iPhone SE 2022 (64 GB)

Honor Magic5 Lite (6/128 GB)

Motorola Edge 30 Neo (8/128 GB)

Poco X4 GT (8/256 GB)

Redmi Note 12 Pro+ (8/256 GB)

Samsung Galaxy A34 (6/128 GB)

Samsung Galaxy A54 (8/128 GB)

Xiaomi 13 Lite (8/256 GB)

Vyšší třída mobilů, tedy území vlajkových lodí, se vyznačuje minimálními kompromisy a maximální výbavou. Rozdíly jsou zejména u foťáků, ale vyšší je i výkon, některé displeje mají vyšší rozlišení, kvalitnější bývá i zvuk. Vlajkové lodě už jsou většinou dobré ve všem, byť oproti střední třídě mohou mít horší výdrž na baterii. Typicky mobil jako pracovní nástroj můžete vybírat ve střední třídě, pokud je ovšem mobil středobodem vašeho světa a trávíte na něm dlouhé hodiny denně, dává smysl se poohlédnout výše.

Čipset je srdcem i mozkem

Prvním ze dvou kritických parametrů mobilu je čipset. Nejde přitom ani tak o jeho hrubý výkon, ale o technologie, které obsahuje. Čipset rozhoduje, zda mobil umí 5G, jestli zvládne nahrávat video ve vyšším než Full HD rozlišení, má vliv i na spoustu zdánlivě nesouvisejících témat jako na rychlost (standard) nabíjení či bezdrátovou konektivitu.

U mobilů střední třídy je velmi dobrá nabídka, vybere si v ní i náročnější uživatel

Pokud je v mobilu integrován starší čipset, je velmi pravděpodobné, že takový telefon bude zaostávat v mnoha kategoriích. Často přitom jde i o věci pod povrchem, které nelze odhalit při procházení parametrů. Není tedy nutné dívat se přímo na hrubý výkon, ale raději sáhnout po modernějším čipsetu, který nabídne lepší technologie i provozní vlastnosti.

Pochopitelně hráči budou uvažovat odlišně, ti chtějí nejnovější a co možná nejvýkonnější čipset a mohou oželet například zadní foťáky. Také snesou méně odladěný systém, pokud se jim tedy nesekají, nebo rovnou samovolně nezavírají hry. Ovšem hráči mají specifické nároky i na displej, který představuje druhou kritickou komponentu.



Typický mobil střední třídy má dvě SIM, byť iPhone tu druhou jen ve formě eSIM. Ovšem mizí možnost rozšíření paměti skrze microSDXC karty, v testu je nabízí pouze Samsung

Displej ovlivňuje ergonomii

Nejprve se u displeje dívejte na jeho úhlopříčku. Pravděpodobně již máte svou oblíbenou úhlopříčku, u níž víte, že telefon vám bude skvěle pasovat do ruky. Každý má jinak velkou dlaň, různí uživatelé přistupují jinak ke krytům, které nadále mění rozměry zařízení. Jedná se tedy o velmi subjektivní téma, které si musí každý sám vyjasnit před koupí.

U displejů ovšem nejsou klíčové jen úhlopříčky, ale i technologie panelů. V testu máme zastoupeny OLED a IPS displeje. OLED umožňují Always-on funkci bez výrazného navýšení spotřeby, ovšem typicky mají trošku vyšší spotřebu oproti IPS, zejména ve světlém režimu. U IPS na režimu nezáleží a příznačně mají méně saturované a přesnější barvy, na druhou stranu jim chybí nekonečný kontrast a perfektní podání barev, a zejména černé z bočního pohledu.



U přední kamerky není důležitý jen její výkon, ale i kolik místa zabírá na ploše displeje, jak je do něj integrovaná a jak je tomu uzpůsoben systém

Obě technologie se liší i v maximálních a minimálních jasech, ale jde spíše o způsob jejich dosažení než o naměřené hodnoty. IPS panely v tomto ohledu dopadly o něco lépe, což je dáno především jejich vyzráním jako technologie a nižšími náklady, takže je pro výrobce menší problém dát do mobilu dobrý IPS panel než kvalitní OLED panel.

Opět se dostáváme ke hráčům, kteří budou hledět na parametr obnovovací frekvence. Vyšší je lepší, ale neplatí to pouze pro hráče. Vyšší obnovovací frekvence displejů využijí všichni při běžných činnostech jako čtení textů, procházení sociálních sítí či při pohybu v uživatelském rozhraní mobilu. Mobil má lepší odezvu, což zpříjemní uživatelský zážitek.

Nabíjecí adaptéry nejsou samozřejmostí

Překvapivým tématem ve střední třídě je přítomnost, respektive absence nabíjecích adaptérů. Proč to vůbec musíme zvažovat? Ačkoli se může zdát, že když jeden mobil má maximální nabíjecí výkon 25 W a druhý telefon uvádí v parametrech úplně stejný údaj, můžete jim vyměnit nabíječky a oba pojedou na plný výkon. To není pravda. Výrobci mají vlastní rychlonabíjecí technologie a zatím neexistuje jediný standard, který by umožnil rychlé nabíjení pro všechny mobily.



Nestačí, aby měl mobil v parametrech napsané, že zvládne rychlé nabíjení o určitém výkonu, potřebujete i patřičný adaptér do zásuvky. Někteří výrobci přikládají velké a výkonné, jiní dodávají v balení pouze kabel

Podstatná zkrátka není jen standardizace samotného konektoru na mobilu, ale i konkrétní napětí, proud a technologie nabíjení. Zejména výrobci jako Samsung či Honor by se tedy neměli snažit odebírat nabíjecí adaptéry od mobilů, ale prostě přejít na jeden společný nabíjecí standard, aby si tento krok mohli v první řadě dovolit. Ne každý uživatel předtím používal mobil stejné značky a zůstal mu fungující a dostatečně výkonný adaptér.

Chtějte po novém mobilu moderní čipset, jeho výhody se projeví i jinak než jen výkonem

Také je mírně zarážející, když se výrobce chlubí ekologií a odebere problematický adaptér namísto USB-C kabelu, který dnes snad už všichni mají doma. Každopádně pro náš test to znamenalo nabíjet tyto mobily s neoficiálním adaptérem, protože všechny testy probíhají v co nejzákladnějším stavu a nastavení.

Rychlosti nabíjení se u Samsungu, Honoru a Applu, který zde navíc stále používá konektor Lightning, se mohou při zakoupení oficiálního adaptéru zvýšit. Výdrž na jedno nabití ovšem zůstane stejná. My jsme vsadili na do jisté míry syntetické testy, protože jsou bez problému opakovatelné a nasimulovat určitý způsob používání by ostatně ani nedávalo smysl – každý svůj mobil využívá jinak.

Konstrukce a materiály

Výrobci u mobilů ve střední třídě většinou nesázejí na luxusnější materiály, protože musí alokovat rozpočet na základní komponenty jako čipset nebo displej a na tohle jim už nezbude prostor. Ovšem o to kreativnější firmy jsou při výběru barev nebo textur se zajímavými odlesky. Ve střední třídě v tomto ohledu naleznete pestrou nabídku.

Každopádně si jako uživatel musíte položit otázku, zda mobil budete používat s krytem, nebo bez něj. Protože pokud na něj nacvaknete zadní kryt s vlastní texturou a motivem, nemá moc smysl pídit se po zajímavé barvě a kvalitních materiálech. V opačném případě je příjemné v ruce pocítit chlad kovového rámečku nebo zad se zajímavou texturou poskytující dostatečnou přilnavost pro pevné a pohodlné držení mobilu. Podle uvážení, zda si pořídíte na mobil dodatečný obal, přikládejte těmto parametrům při výběru nižší či vyšší důležitost.

Co lze a co nelze vyčíst z parametrů

Konstrukce mobilu je záludná i v tom, že podle popisu ani podle fotek často nejde poznat, jak mobil padne do ruky nebo která barva bude nejhezčí. Zrádné jsou ovšem i další parametry jako třeba fotoaparáty. Z počtu megapixelů nebo ze světelnosti opravdu nelze zjistit, jestli se jedná o kvalitní foťák, jediným použitelným vodítkem zůstává optická stabilizace obrazu (OIS). Proto je lepší projít si fotky a přečíst recenze.