Srovnávací test M.2 NVMe SSD s kapacitou 2 TB. Parametry se zlepšují, ceny zůstávají

Přesně před rokem jsme prohnali velkým srovnávacím tetem SSD s rozhraním M.2 a s kapacitou dva terabajty. Za uplynulý rok se na trh dostaly nové modely SSD, avšak i tento trend zpomaluje: výrobci se zkrátka nemají v rámci výkonu kam posouvat, brzdí je limit rozhraní PCIe 4.0. Rychlosti okolo 7,5 GB/s ve čtení a 7 GB/s v zápisu zvládají SSD už několik let.

Současně se konečně na trhu rozšiřují nové platformy s podporou PCIe 5.0, pohled na šířku nabídky a konkrétní modely ale není radostný: PCIe 4.0 disků je na trhu zhruba osmkrát víc než těch s rozhraním PCIe 5.0. Ceny jsou přitom zhruba dvojnásobné: zatímco lepší 2TB modely z našeho testu stojí okolo čtyř tisíc, PCIe 5.0 novinky začínají na sedmi a půl tisících.



Pasivní chladič by měl být součástí těch nejvýkonnějších SSD. Ve střední třídě jeho absence tolik nevadí, nižší výkon znamená nižší zahřívání.

Samozřejmě SSD s PCIe 5.0 nabízejí rychlosti čtení a zápisu až okolo 12 GB/s, zásadní problém však spočívá v tom, že prakticky tuto rychlost příliš nepocítíte. Operační systém nebude startovat rychleji, aplikace nebudou startovat výrazně rychleji a ani hry se nebudou načítat rychleji, i když podporují DirectStorage.

DirectStorage zrychlí nejen načítání her O DirectStorage se mluví už několik let, přičemž v ostrém provozu je již minimálně dva roky. Vloni přitom Microsoft uvedl verzi 1.1 pro systémy Windows 10 i 11. Aby se ale hry načítaly rychleji, musí jej implementovat přímo tvůrci her, potažmo tvůrci herních enginů. Některé to zvládají již dlouho. Seznam her, které DirectStorage naplno využívají, ale stále čítá jen asi patnáct titulů, a to je zoufale málo. Co ke zprovoznění 3DirectStorage potřebujete? Základem je grafická karta s podporou DirectX 12, tedy Nvidia RTX řady 2000 a novější, a grafické karty od AMD s RNDA 2 a novější. Samozřejmou podmínkou je SSD s rozhraním NVMe. Nemusíte přitom nic aktivovat – pokud váš počítač tyto podmínky splňuje, Windows u podporovaných her tuto technologii použije.

Teoretickými zákazníky mohou být střihači videa a fotografové pracující s ohromnými objemy dat, tak rychlé paměťové karty ani rozhraní ale také neexistují. Laxní přístup k PCIe 5.0 dokazuje i fakt, že přímo výrobci řadičů zde poněkud zaspávají a vedle Phisonu E25 a Samsungu toto nové rozhraní spíše ignorují. Částečně za to může potřebný výkon: přehazovat data rychlostí 12 GB/s, včetně všech výpočtů nad nimi, zkrátka vyžaduje výkonné vícejádrové řadiče.

Tím jsme také odpověděli na otázku, proč v tomto testu PCIe 5.0 SSD nejsou – nemají pro drtivou většinu čtenářů praktické opodstatnění. Ušetřené tisíce se při stavbě počítače zkrátka dají investovat lépe. Za rok ale může být vše jinak a PCIe 5.0 se cenami přiblíží čtyřkám.

Ceny neklesají, ale už se uklidnily

Loňským testem se jako tenká nit táhl optimismus z výrazného zlevňování SSD. Dokonce jsme psali, že se cena za 1 GB blíží k magické hranici 1 Kč. To je minulostí, a zatímco loni stál 1 GB u nejlevnějších SSD jen 1,30 Kč, v tomto testu je to už 1,70 Kč. Mírně zdražil i high-end, ale rozdíly už nejsou tak velké a zdá se, že situace se na chvíli uklidnila. Nic ale nenapovídá tomu, že by se ceny SSD opět měly hnout směrem dolů, takže pokud potřebujete prostor pro svá data, s koupí nečekejte.

Současná nabídka SSD je poměrně pestrá. Jsme svědky příjemného posunu, kdy levnější SSD nabízí vynikající výkon. A to nejen v sekvenčních rychlostech, ale i při práci s malými soubory. Konkrétně Apacer a Goodram za 3 200 Kč doslova překvapí. Na čem tedy výrobce šetří? Často to jsou levnější a méně známé řadiče, kterým navíc nesekunduje čip s vyrovnávací pamětí (v případě modelů o kapacitě 2 TB činí její velikost obvykle 2 GB). Výrobci SSD tuto úsporu obešli a místo toho si ukousnou část operační paměti počítače – říká se tomu HMB (Host Memory Buffer) a v propagačních materiálech na to najdete chválu jako na revoluci v SSD. Aby ne, když už výrobce ušetří, musí to šikovně zamaskovat.

Loni jsme byli nadšeni ze zlevnění, to se letos nestalo. Průměrná cena za 1 GB u testovaných SSD dokonce vzrostla

Lze absenci vyrovnávací paměti poznat na výkonu? U čistě výkonnostních benchmarků spíše ne, ale u benchmarků zaměřených na praxi (PCMark) je již rozdíl znatelný. Dá se také říci, že zde hrozí vyšší riziko ztráty dat v případě nenadálého výpadku proudu. Ale abyste rozdíl poznali při každodenní činnosti s počítačem, to rozhodně ne.

Levnější SSD však obvykle nejsou vybaveny pasivním chladičem a výrobce vám dá jen kratší, obvykle tříletou záruku. Pokud má ale SSD sloužit primárně pro ukládání ohromných současných her, anebo pro data, která jsou dále zálohovaná, pak i levnější SSD poslouží skvěle.

V případě PlayStationu 5 je situace jiná: ten totiž HMB nepodporuje a SSD si tak nemá kam odkládat dočasná data. Praktické testy opět ukazují, že na rychlosti nahrávání pozic to má sotva zanedbatelný vliv, nabízí se ale otázka, zda nedochází k vyšší míře opotřebení. To určitě ano, avšak zvlášť v případě herní konzole bude režim SSD takový, že se na něj najednou zapíše velký objem dat, který se následně pouze čte. Myslíme, že i zde dojde SSD dříve své morální než technické životnosti.

Co nabízejí dražší SSD

Dražší špičková SSD nabízejí obvykle maximální možný výkon v sekvenčním čtení a zápisu, proto jsou také vybaveny pasivním chladičem a výrobce přidá pětiletou záruku. Pohání je kvalitní a léty prověřené řadiče od výrobců Phison či Silicon Motion, případně jako u Samsungu řadičem z vlastního vývojového centra.

Za uplynulý rok jsme ani nebyli svědky nějakého zásadního zlepšení na straně paměťových čipů. Výrobní technologie se nyní zastavila na 232 vrstvách 3D NAND a používají je i nejnovější a nejrychlejší SSD s PCIe 5.0.

Naopak se zdá, že masivnímu nástupu odolávají paměťové čipy QLC, které ukládají čtyři bity na buňku. V letošním testu jsme žádné takové SSD nedostali a i pohled do nabídky odhaluje, že je výrobci příliš neprosazují. Není se čemu divit, snížení výrobní ceny nemůže být tak výrazné, jako při přechodu z SLC na MLC a na TLC, a tak i ceny SSD na trhu se liší jen v řádu nízkých stokorun, které stojí za to si připlatit. Rada je tedy prostá: nekupujte to nejlevnější na trhu a je velká šance, že budete s výkonem SSD spokojeni. Naši čtenáři ale vždy chtěli mít to nejlepší za rozumnou cenu, a od toho je zde náš velký test.