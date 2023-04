Srovnávací test klasických a konvertibilních 14" notebooků s cenou do 25 000 Kč

Pokud chcete notebook častěji nosit s sebou, je ideální úhlopříčkou displeje 14". Zaměřili jsme se na klasické a konvertibilní stroje s cenou do 25 000 Kč.

Notebooky v poslední době zažily nebývalou turbulenci. Od nedostatkového zboží, přes výrazné podzimní výprodeje, až po současnou, už sice zklidněnou, ale poněkud nepřehlednou situaci s velkým množstvím modelů. Na trhu se prolíná spousta generací najednou a vybrat tak ideální model není úplně jednoduché.

V tomto testu jsme se zaměřili hlavně na novější generaci snadno přenosných notebooků s cenou do 25 000 Kč, a to ve dvou kategoriích: klasické modely a konvertibilní s přetáčením víka na druhou stranu. Pokud se vám zdá cena už příliš vysoká, můžete se podívat po stejných modelech jako testované, ale v konfiguracích například s procesorem Core i3 či s menším množstvím paměti a SSD s nižší kapacitou.

Jak vidíte i v našem testu, velikost displejů snadno přenosných strojů se ustálila převážně na úhlopříčce 14", a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je, že jde o ideální kompromis mezi dostatečně velkým displejem i klávesnicí a snadnou přenositelností. Musíte si totiž také uvědomit fakt, že jsou dnešní 14" notebooky díky mnohem užším rámečkům okolo displeje stejně velké jako dříve s úhlopříčkou 13,3".

Abecední seznam testovaných modelů 14" klasické notebooky do 25 000 Kč: Acer Swift 3

Asus Zenbook 14 OLED

Dell Inspiron 14 5420

HP ProBook 440 G9

Lenovo IdeaPad 5 Pro 14" konvertibilní notebooky do 25 000 Kč: Acer Spin 5 (SP514-51N)

Asus VivoBook S 14 Flip (TP3402)

Dell Inspiron 14z 5410 Touch

HP Pavilion x360 14-ek0002nc

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8

Od kategorie snadno přenosných notebooků nemůžete očekávat vysoký herní výkon a nehodí se tak na hraní her. Najdou se sice výjimky osazené výkonnější dedikovanou grafikou, jenže za to, že ji výrobce dostal do tak malého těla, si nechá pořádně zaplatit. Pokud hodláte na notebooku hrát náročné hry, dívejte se po úhlopříčce ideálně 15,6" či 16".

Klasický, či konvertibilní?

Tím nejdůležitějším rozhodnutím hned po volbě úhlopříčky notebooku, je to, zda sáhnout po klasické, nebo konvertibilní konstrukci. Jednoznačným vítězem se mezi konvertibilními konstrukcemi stala ta, kdy přetočíte displej na druhou stranu a rázem máte z notebooků tablet.

Nebo můžete využívat další dvě mezipolohy – klávesnice dospod a zvednutý displej pro prezentaci či sledování videí, nebo obrácené V pro sledování obrazu ve stísněných prostorách. A přítomnost dotykového displeje už je automatická, často s možností využití i stylusu s detekcí síly přítlaku. Klasické notebooky s dotykovým displejem jsou už raritou. Na co se také můžete spolehnout, je zaručený pořádný úhel otevření displeje. Konvertibilní konstrukce vám zkrátka přinese mnohem více možností využívání notebooků a řada uživatelů na ni nedá dopustit.



Lenovo ke svému konvertibilnímu stroji přidává i tlakocitlivý stylus, který můžete pomocí přiloženého plastového úchytu připevnit k USB portu



Acer Spin 5 umožňuje jako jediný ukrýt stylus do základny, kde se současně dobíjí

Jenže je nutné si uvědomit, že je s ní spojených i několik kompromisů. Samozřejmostí je lesklý povrch displeje, což je dáno nutností použití tvrzeného skla. Dále jsou dražší, což v našem testu až tak nevypadá, ale pro celokovové tělo a OLED panel musíte sáhnout o poznání hlouběji do kapsy než u modelů klasické konstrukce. A jsou na ně také kladeny větší nároky stran tenkého profilu a nízké hmotnosti, protože v režimu tablet chcete mít stroj přece jen co nejtenčí a nejlehčí. Pokud stoprocentně víte, že konvertibilitu využijete, je lepší volbou. Chcete-li však využívat notebook běžným způsobem a konverze je pro vás spíše nadbytečný výstřelek, je vhodnější klasická konstrukce.

Podmanivý obraz

Zatímco už z trhu prakticky úplně zmizely notebooky osazené TN panely s hroznými pozorovacími úhly a mizernou homogenitou obrazu, nyní probíhá souboj na jiné frontě – mezi IPS a OLED panely. Displeje ale můžeme rozdělit rovnou do tří základních kategorií:

nejobyčejnější IPS s nízkým jasem, horším gamutem a rozlišením Full HD

špičkové IPS panely s vyšším jasem, gamutem pokrývajícím barevný prostor sRGB a i vyšším než Full HD rozlišením

OLED panely, které mají nejširší škálu barev pokrývající barevný prostor DCI-P3, obří jas a dokonalou černou

Výhodou IPS panelů je především nižší spotřeba, hlavně co se týká zobrazení bílých ploch (typicky ve Wordu), a také matný povrch displeje. Pro seriózní práci je IPS panel lepší volbou, zvláště ty s poměrem stran 16 : 10, či dokonce 3 : 2, tedy s větší prostorem na výšku. Také proto u notebooků určených pro firmy OLED panely nenajdete.

Naopak pro požitek z filmů, fotek a dalšího obsahu jsou skvělé OLED panely. Dokonalá černá a úžasné barevné podání je návykové. Když pak sednete k IPS displeji, přijde vám obraz najednou nějaký mdlý a v oparu. Na OLED se také pracuje lépe za tmy – obraz je mnohem zřetelnější, protože u něj tolik neklesá kontrast. Co se týče rozlišení, u 14" notebooků stačí Full HD, ale ostřejší obraz s QHD je znát, a pokud si potrpíte na detaily a co nejvíce zobrazených informací na displeji, dává vyšší než Full HD rozlišení smysl.

Pokud hodláte notebook častěji přenášet, měl by mít pevnější, ideálně celokovovou konstrukci, aby vydržel každodenní manipulaci

Nejčastěji se dnes na trhu potkáte s notebooky osazenými procesory Alder Lake od Intelu neboli Intel Core 12. generace a pak Ryzeny 6000. Ovšem už pomalu přicházejí i nové modely s procesory Raptor Lake (13. generace Core) a Ryzeny 7000. Vždy platí, že novější generace je pochopitelně lepší, ať už po stránce spotřeby nebo vyššího výkonu.

Výkonnostní rozdíl mezi 12. a 13. generací Core činí přibližně 10 %, cenový však může být o poznání vyšší, tak stojí za zvážení, zda se vám vyplatí si za takový nárůst připlácet. U procesorů Intel se setkáte rovnou se třemi řadami procesorů: nejúspornějšími s koncovkou U, středně výkonnými s koncovkou P a nejvýkonnějšími, tedy s nejvyšším TDP a koncovkou H. Zatímco modely U s TDP do 15 W (do 55 W při Turbo Boost) jsou určeny do nejtenčích a nejúspornějších notebooků a P s TDP 28/64 W už do běžných, H s TDP až 45/115 W už jsou přímo stvořeny pro herní a výkonné stroje.

Skutečný výkon však výrazně závisí na tom, jak výkonné je chlazení daného notebooku. AMD pak má řady U a H a ani s nimi nijak neprohloupíte. Stejně jako Intel podporují paměti DDR5 a namísto portu Thunderbolt 4 zase umí nabídnout stejně rychlý USB4. Jenže ten bývá spíše raritou, zatímco Thunderbolt 4 potkáte už u strojů s Core i3 za 16 tisíc.

Klávesnice a další výbava

Klávesnice už mají dnešní notebooky až na výjimky povedené, za ty roky vyladěné a většinou i se standardním rozložením. Také touchpady se sjednotily na typu clickpad a nebývá s nimi problém. Větší rozdíly jsou už třeba v reproduktorech, kdy se ukazuje, že zaštítění zvučnou značkou až tolik neznamená.



Notebooky Asus v našem testu nabídnou jako jediné touchpad, ve kterém je ukrytý dotykový numerický blok – ten stačí aktivovat tlačítkem v pravém horním rohu a touchpad i pak funguje jako touchpad

Také u portové výbavy očekávejte rozdíly. Všechny notebooky na trhu mají konektor USB-C, liší se však značně v tom, jaká rozhraní USB-C umožňuje. Může to být od pouhého USB 3.2 Gen1 (nebo USB 3.0) přes USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) až po USB4 a Thunderbolt 4 (vzájemně kompatibilní, 40 Gb/s). Zároveň může obsahovat grafická rozhraní HDMI a DisplaPort a poslední funkcí, kterou byste měli u USB-C hledat, je Power Delivery pro napájení notebooku. Díky přítomnosti Power Delivery a současném přenosu obrazu a dat jediným kabelem můžete snadno připojit notebook prostým reverzibilním USB-C k celému zbytku kanceláře.

Kromě portu/portů USB-C by měl mít notebook alespoň jeden klasický USB, přece jen existuje stále spousta zařízení s USB-A, hledat pořád redukci není zrovna šťastné. Čtečky paměťových karet postupně z notebooků mizí, nebo se mění jen na čtečky microSD, protože je potřeba šetřit místem.

Také síťová konektivita notebooků se značně zlepšila. Modelů 14" strojů s konektorem RJ-45 je sice na trhu poskrovnu, na druhou stranu je však drtivá většina už vybavená rychlou Wi-Fi 6 či nejlepší Wi-Fi 6E. Jen musí rychlejší standard podporovat i váš Wi-Fi router. V neposlední řadě nezapomeňte na možnost biometrického ověřování uživatele, ať už otiskem prstu, nebo obličejem. Výrazně to urychluje přihlašování.