Srovnávací test herních headsetů. Jde to i levně a pořád dostanete dobrou kvalitu

Poslední dva srovnávací testy herních sluchátek v letech 2022 a 2018 se vždy týkaly bezdrátových modelů. Ty sice mají obrovskou výhodu v pohodlnějším nošení bez kabelu, zároveň je ale nutné počítat s výraznými příplatky. Tentokrát jsme však chtěli najít kvalitní sluchátka s výrazně nižšími cenami, což znamenalo srovnat drátové modely. Jako cenový limit jsme si nastavili 2 000 Kč, do kterého se všechny headsety bez problému vešly. Ve většině případů jsou ceny mnohem nižší a nejlevnější model stojí dokonce polovinu.

Bezbolestná sluchátka

Ať už používáte sluchátka drátová, nebo bezdrátová, pohodlí při nošení zůstává zásadní. Při hraní her často trávíme dlouhé hodiny v kuse, což může u mnoha modelů headsetů způsobit bolest kolem uší, pod náhlavním obloukem nebo přímo na ušních boltcích. Každý hráč má ale jiné preference, takže to, co se nám v testu zdálo nejpohodlnější, nemusí vyhovovat všem.

Základní pravidlo však platí vždy: náušníky i náhlavní oblouk musí mít dostatečné polstrování, ideálně z paměťové pěny. Ta je poddajná a ani ve větších vrstvách nezpůsobuje nepříjemný tlak na hlavu. Sluchátka tak mohou pohodlně sedět na temeni a ani po dlouhém používání nezpůsobují typickou bolest. Alternativu představují například testované modely Logitech a Adata se zdvojeným náhlavním obloukem. Ty mají pevný most, pod kterým se táhne široký textilní pruh z pružného materiálu. Ten se přizpůsobí tvaru hlavy a zajistí ještě větší pohodlí. Důležité ale je, aby tento textilní pruh bylo možné snadno nastavit a přizpůsobit délku i přítlak.



Výhodou jsou náhradní náušníky v balení. Tyto dodává Asus, mají textilní povrch a můžete jimi nahradit původní koženkové. Ty se víc potí a zpravidla nemají takovou životnost.

U náušníků se často řeší otázka svrchního materiálu. Jednou z možností je koženka, která výborně izoluje okolní hluk a funguje dobře s paměťovou pěnou. Nevýhodou ale je horší prodyšnost – uši se mohou začít potit. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že koženka při intenzivním používání málokdy vydrží déle než tři až čtyři roky. Pohodlnější a trvanlivější variantou jsou textilní materiály náušníků. Ty jsou prodyšné, nevedou k pocení a mají delší životnost. Jejich slabinou je však horší tlumení okolních zvuků. Výběr tedy záleží na osobních preferencích. Velkou výhodou jsou sluchátka, která v balení mají náhradní náušníky s odlišným materiálem. V testu jde o modely Endorfy a Asus.

3,5mm na prvním místě

Všechna sluchátka bez výjimky nabízí jako primární možnost připojení běžný audio konektor s rozměrem 3,5 mm. Některé modely kombinují tuto možnost s USB, kdy ale sluchátka začnou využívat vlastní zvukový čip. To mimo jiné znamená, že se kvalita projevu může mírně lišit od použití integrované zvukové karty. V této kategorii jde ale o naprosto zanedbatelné rozdíly. Výhodou připojení pomocí USB je možná integrace do ovládacích aplikací, byť to není samozřejmostí. U těchto levných drátových sluchátek však není aplikace nutná – zpravidla totiž slouží pro nastavení podsvícení, které zde nenajdeme, a také jako ukazatel stavu baterie, což rovněž není potřeba. Případnou úpravu zvuku v ekvalizéru zajistí samostatné a lepší aplikace, jakou je například výborný a bezplatný FxSound.



Vhodným umístěním pro vypnutí mikrofonu je kabel sluchátek. Tady je vždy po ruce, navíc je na přepínač dobře vidět. Jeho stav tak nemusíte kontrolovat hmatem.

Při použití standardního 3,5mm audio konektoru se dá předpokládat, že většina uživatelů zvolí zadní konektory na základní desce. I proto je důležité, aby dodávaný kabel měl alespoň dva metry, případně výrobce nezapomněl na prodlužovací kus. Například testovaná sluchátka Endorfy mají v balení dvě různé délky kabelů.

Typický V zvuk

Kvalitní herní sluchátka můžete bez problémů použít i pro poslech hudby. Na Hi-Fi kvalitu však zapomeňte. Herní sluchátka jsou téměř vždy laděna do výraznější V charakteristiky, která zvýrazňuje basy a výšky, zatímco přesnost ve středním pásmu zaostává oproti sluchátkům určeným primárně pro hudbu. Pro tvrdší a jednodušší hudební žánry však mohou být i kvalitní herní modely skvělou univerzální volbou. Kompromisy při hraní s hudebními sluchátky totiž bývají větší, například kvůli absenci mikrofonu.

Silné basy jsou u herních sluchátek důležité pro hutné efekty ve hrách a filmech, zatímco zvýrazněné výšky pomáhají zdůraznit herní zvuky, jako jsou kroky. V minulosti někteří výrobci nabízeli modely s přepínačem na 7.1 režim, údajně pro lepší prostorový zvuk. Ve skutečnosti šlo většinou jen o přepnutí ekvalizéru do profilu s výraznými výškami, což zvýraznilo herní ruchy a vytvořilo dojem většího prostoru. Takové úpravy však snadno zvládnete i softwarově.