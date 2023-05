Srovnávací test externích SSD. Není žádná výjimka, že jsou rychlejší než pájené úložiště v notebooku

Nejeden notebook je vybaven pájeným úložištěm, které nelze upgradovat. O rozšíření kapacity se tak bude muset postarat externí řešení. Ani to ale nemusí omezit rychlosti – externí SSD může být rychlejší než to interní. Otestovali jsme modely s kapacitou 1 TB.

Poslední test externích SSD jsme v Computeru provedli v roce 2019. Následující tři roky se kromě snižování cen v této kategorii příliš neměnilo, nyní ale nazrál čas na další porovnání. I do rozumných cenových relací totiž dorazilo inovované rozhraní USB s dvojnásobnou rychlostí.

Co se cen týče, pohybují se v aktuálním srovnání na velmi podobných úrovních jako před čtyřmi lety, kapacita je ale na dvojnásobku. Terabajtový externí disk tak můžete pořídit za cenu lehce nad dva tisíce. Ve srovnání s kvalitnějším interním NVMe SSD jde u externího provedení o příplatek asi 700 Kč.

Abecední seznam testovaných modelů Adata SE900G

Asome SuperSpeed

Kingston XS2000

Samsung T7

Samsung T7 Shield

SanDisk G-Drive SSD

SanDisk PRO-G40

WD_Black P50

WD My Passport SSD

Rozšíření kapacity i přenos dat

Zatímco v minulosti jsme externí úložiště všech typů vnímali především jako nástroj pro přenesení dat z jednoho počítače na druhý, aktuálně se účel výrazně proměnil. Mnozí uživatelé si rychlé externí SSD pořizují jako rozšíření kapacity pro svůj notebook, který neumožňuje běžný upgrade.

U Applu a jeho MacBooků je tato politika nastavena již několik let, postupně se však přidávají i další výrobci. Pokud si tedy ihned při nákupu nepřiplatíte za vyšší kapacitu interního úložiště, v budoucnu ji nezvýšíte. Řešením tak může být právě nákup externího SSD. Při domácím použití (ideálně s dokovací stanicí) komfort prakticky nesníží, na cestách samozřejmě bude externí disk navíc. Díky rychlostem přitom ani zdaleka nemusí jít o odkladiště fotek a filmů, na rychlá externí SSD lze plnohodnotně instalovat veškeré aplikace a používat je stejně svižně jako interní úložiště. Dokonce lze na takové úložiště nainstalovat i druhý systém a používat jej při plných rychlostech.



Samsung nebo WD ke svým úložištím přidává i aplikaci, která umožňuje šifrovat data na disku a ochránit je heslem. Bez něj se data v systému nezobrazí

I přenos dat ale může být primárním účelem externího SSD. Výhodu rychlých přenosů oceníte nejen při primární práci s daty, ale také v případě, že budete chtít citlivá data šifrovat. U některých modelů software pro zabezpečení heslem objevíte přímo na disku po nákupu, popravdě ale doporučíme spíš některé z open-source řešení. Vynikající multiplatformní utilitou je například VeraCrypt.

USB i Thunderbolt

Pokud zatoužíte po opravdu rychlém externím úložišti, pak bude vaši jedinou možností rozhraní Thunderbolt. To ve své třetí verzi, které u externích SSD zpravidla najdete, nabízí teoretické maximum při přenosu dat na hodnotě 40 Gb/s. Data by tak měla při sekvenčním přístupu plynout rychlostí až 5 GB/s. To sice v reálném provozu není možné, jak ale ukázalo měření, pohodlně se dá dostat nad 3 GB/s. To je dostatečná rychlost pro bezproblémový střih videa v rozlišení 8K přímo z externího úložiště, o jakémkoli méně náročném využití nemluvě.

Problémem jsou však ceny a mizerná dostupnost takových úložišť. Do našeho testu se nám podařilo zajistit jediné SSD s rozhraním Thundebolt 3, jehož cena se šplhá k desíti tisícům korun. Jde tak o víc než čtyřnásobek nejlevnějšího úložiště s rozhraním USB. Thunderbolt zároveň není standardní výbavou notebooků ani základních desek a podporuje ho jen zlomek strojů. Vsází na něj ale například Apple, a tak bude vhodným způsobem, jak rozšířit kapacity MacBooků.

I když na krabici objevíte rychlost 20 Gb/s, s velkou pravděpodobností jí nedosáhnete. Nutné rozhraní USB 3.2 Gen 2×2 prozatím zůstává exotické

Jestliže se spokojíte s nižšími (asi polovičními) rychlostmi, pak přichází na řadu USB 3.2 Gen 2×2. To nabízí teoretická maxima na hodnotě 20 Gb/s a v reálu jsme dosahovali při sekvenčním čtení rychlostí kolem 2 GB/s. Jde tak o třetinový pokles rychlosti oproti úložišti vybaveného Thunderboltem, avšak za čtvrtinovou cenu.

Ani tady to ale s podporou rozhraní není veselé – toto rozhraní nacházíme primárně na základních deskách vyšší střední třídy, a to stejné platí u notebooků. Samozřejmostí tady není ani zpětná podpora u USB 4, kdy typickým příkladem jsou opět MacBooky. Ty ve fyzickém konektoru USB-C kombinují rozhraní Thunderbolt 3 a právě USB 4. Na zpětnou kompatibilitu se standardem Gen 2×2 se ale Apple vykašlal a úložiště s tímto rozhraním bude degradováno na USB 3.2 Gen 2 s teoretickým maximem 10 Gb/s a reálnými sekvenčními rychlostmi kolem 1 GB/s.



Paradox MacBooků Air s Apple M2. Vlevo je rychlost interního úložiště, vpravo rychlého externího SSD s Thunderbolt 3 – při čtení sekvenčních dat je 3× rychlejší!

To stejné platí například u nejnovějšího pracovního stroje Dell XPS 13 s USB 4 nebo u herního Alienware m15 R7. Naopak Lenovo na USB 3.2 Gen 2×2 nezapomnělo u notebooku ThinkPad Z13.

Před nákupem úložiště s tímto rozhraním si vždy pečlivě ověřte, zda jej váš stroj podporuje – ve specifikacích hledejte buď přímo zmínku s názvem, anebo přenosovou rychlost 20 Gb/s u některého z USB-C konektorů.

Pozor u kabelů i konzolí

Vedle samotného rozhraní na obou stranách je potřeba použít i správný kabel – ideálně ten, který najdete v balení. Pokud ale budete chtít například delší variantu, při nákupu opět ověřujte podporovaná rozhraní. Nejjednodušší to bude v případě kabelu pro Thunderbolt, kdy u něj explicitně najdete pojmenované toto rozhraní. U kabelů s konektorem USB-C ale existuje pořádný guláš a vyznat se v nich není úplně snadné. A to nejen kvůli množství aktuálních standardů, ale také kvůli staršímu označení, které mnozí prodejci ještě v popisech zboží používají.



V tabulce najdete všechny standardy, s nimiž se můžete setkat.

Chcete-li pořídit rychlé externí SSD k herní konzoli, i tady vybírejte podle standardů. V tomto testu sice najdete dvojici úložišť, která na hráče přímo míří, obě ale pracují právě s rozhraním USB 3.2 Gen 2×2. Zádrhelem je, že ani jedna z nejnovějších konzolí tohle rozhraní nepodporuje a rychlost bude degradována na nejrychlejší kompatibilní rozhraní.

U PlayStationu 5 to bude jednolinkové USB 3.2 a tudíž se rychlost sníží na polovičních 10 Gb/s, u Xboxu Series X/S potom dokonce na 5 Gb/s. Data z externího SSD tedy ani zdaleka nepotečou tak rychle jako v případě interních úložišť (40 Gb/s), k čemuž by byla zapotřebí podpora rozhraní Thunderbolt 3.

Přežijí pád i vodu

Ve srovnání s běžnými mechanickými disky je obrovskou výhodou při přenášení dat odolnost externích SSD. I kdyby výrobce nepřidal odolné pouzdro, pomůže tomu už samotný princip bez mechanických částí. Pokud je navíc paměťový modul uzavřen do odolné konstrukce, budou data alespoň před fyzickým zničením v bezpečí. Všechna úložiště v testu bez problému odolají běžnému pádu z pracovní desky stolu, většina z nich přidává i odolnost navíc.



Kingston zvolil variantu s gumovým pouzdrem, které chrání rohy a hrany úložiště, zároveň jej lze ale sejmout. Bez něj úložiště váží pouhých 41 g, tedy nejméně v testu

Výrobci často udávají pády z výšky tři metry a čtyři modely z devíti testovaných se chlubí některým ze stupňů krytí (IP6X). Zatímco vítěz testu odolá i dlouhodobému potopení do vody (IP68), další z nich přežijí i polití vodou (IP65). Takovéto vlastnosti jsou u mechanických disků prakticky nemyslitelné, jestliže bychom je nenavlékli do tlustých pěnových obalů. A i v takovém případě by mohlo dojít k havárii při silných vibracích.

Celková úroveň zpracování je jedním z největších překvapení v testu. Většina výrobců vsází na kov nebo alespoň kovové kostry v kombinaci s velmi pevným plastem. Kov tady mimochodem nehraje pouze roli v odolnosti, ale také při chlazení. Díky tomu, že dobře odvádí teplo, může zcela eliminovat teplotní throttling, tedy snižování výkonu vinou přehřívání.

Urob si sám

Ať už upgradujete úložiště svého notebooku, či desktopu, velmi pravděpodobně vám zůstane jeden NVMe SSD modul navíc. Když jej nemůžete osadit do desky s dvěma M.2 pozicemi, stále jej půjde použít v podobě externího úložiště. Stačit k tomu bude rámeček s rychlým rozhraním USB či Thunderbolt, do kterého modul zasunete.

Cena takového boxu začíná kolem pěti stovek za variantu s USB 3.2 Gen 2. Za rychlejší rozhraní už je bohužel nutné počítat s většími příplatky. Podle zvoleného řadiče v samotném boxu lze dosáhnout na vyšší rychlosti než u standardních externích SSD. Ostatně ukázal to i náš test, kterého se zúčastnila obdobná stavebnice pod značkou Asome. Tento rámeček s vloženým SSD od společnosti Goodram si při sekvenčním přenosu dat poradil s rychlostmi kolem 900 MB/s a byl tak nejrychlejší variantou s rozhraním USB 3.2 Gen 2.



Pokud vám zbyde NVMe SSD po upgradu, můžete z něj udělat rychlé externí úložiště i s podporou USB 3.2 Gen 2×2. Roline k tomu prodává box za nějaké dva tisíce

Taková stavebnice se může vyplatit, pokud toužíte po externím SSD s vyšší kapacitou (2 TB a víc). Příplatky u běžných řešeních jsou zde vyšší a stavebnice tak může být výhodnější variantou. Při nákupu je však potřeba dbát na kompatibilitu s těmito kapacitami. Nejeden řadič v těchto boxech je totiž omezen kapacitou 2 TB a větší NVMe SSD nenačte.