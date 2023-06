Srovnávací test elektrických koloběžek s cenou od 8 do 20 tisíc. Nejlepší ujela trojnásobek té nejhorší

Elektrické koloběžky jsou pro určitá města a místa skvělým dopravním prostředkem. Pozvali jsme pět zástupců s cenou od osmi do dvaceti tisíc, abychom zjistili, jaká částka je za novou koloběžku optimální.

V roce 2016 započala éra elektrických koloběžek, když Xiaomi představilo legendární Mi Scooter M365. Najednou se v ulicích, po cestách i cyklostezkách začaly prohánět podivně stojící osoby s nevídanou rychlostí 25 km/h. Rychle jsme si ale zvykli a bylo jasné, že se rodí další hit.

Koloběžky jsou v rukách zodpovědného jezdce příjemným a rychlým dopravním prostředkem nejen do města, ale i na vesnice, kde zkrátí vzdálenost. Tu do obchodu, tam do sousední vsi či města za prací nebo zábavou, když nejedou vhodné spoje. A když nechcete dorazit do práce zpocení z kola, pak je elektrokoloběžka skvělé řešení.

Abecední seznam testovaných modelů City Boss GV5L

Concept Crossader SC4500 4.5

Ninebot KickScooter F2 Plus E by Segway

Umax City Racer 36

Xiaomi Mi Scooter 4 Pro

Ve znamení pokroku

První koloběžka od Xiaomi svým příchodem stanovila pravidla, kterých se chytli i další výrobci: elektromotor umístěný v předním kole, rekuperace, baterie ve stupačce, kotoučová brzda vzadu, skládací řídítka (aby se koloběžka dala snadno přenášet a převážet v kufru auta nebo v MHD).

Chce se říci bohužel, ale od té doby koloběžky spíše narůstají: původní rozměr kol 8" nahradily „desítky“, které přinášejí lepší stabilitu, jistotu i komfort – lépe zdolávají překážky. Koloběžky se prodloužily, což zlepšilo stabilitu a bezpečnost jízdy, a rozšířila se řídítka. S tím ovšem roste i hmotnost, a ač jde o centimetry a kilogramy, nasčítá se to. Zcela zvlášť se rozvíjely terénní koloběžky s výkonnými motory, odpružením a ohromnou baterií.

Dnes jsme svědky změny původního konceptu, kdy se motor přesouvá z předního kola na zadní, a naopak kotoučová mechanická brzda putuje dopředu. Výsledkem je lepší přenos výkonu, u „předokolek“ na mokrém povrchu mohlo dojít k proklouznutí kola. A obecně je lepší tlačit než táhnout a přední brzda je účinnější. Výjimkou v našem testu jsou koloběžky City Boss a Concept, které mají brzdy na obou kolech. Brzdný účinek je ohromný a nezkušený uživatel může být nástupem až nemile překvapen.

Výkon a dojezd jako nejdůležitější parametry

Cena koloběžky se odvíjí od dvou zásadních parametrů: výkonu motoru a dojezdu. U koloběžek s cenovým stropem okolo dvaceti tisíc se výkon pohybuje okolo 500 W. Vytáhne i muže s hmotností okolo 85 kg do 10% stoupáku svižnou rychlostí. Výrobci se předhání v tom, jaké stoupání jejich koloběžka zvládne, a často se setkáte s údajem 20 %. Nicméně to, že něco koloběžka zvládne, neznamená, že to zvládne použitelnou rychlostí (tedy alespoň 15 km/h). Pod 10 km/h je to spíše trápení a raději jdete pěšky.

Druhou zásadní vlastností je dojezd. Obecné, lety a miliony uživatelů prověřené pravidlo říká, že pro standardního jezdce je praktický dojezd zhruba poloviční proti udávanému. Toto pravidlo se potvrdilo i v našem testu, kdy jsme koloběžkám připravili náročnou trasu se stoupáním až 12 %.

Výrobci deklarují hodnoty pro jezdce s hmotností 75 kg, jedoucí výhradně po rovině rychlostí jen 15 km/h. Tou v praxi nikdo jezdit nechce, a tak jsme se ani my nesnažili o maximální možný dojezd, přiblížili jsme se realitě. Obecně platí, že v závislosti na profilu vám baterie vydrží na hodinu, hodinu a půl jízdy.

Koloběžky dospěly: jsou bytelné, stabilní, výkonné a ujedou klidně 30 kilometrů. Ale také podražily...

Ve výhodě jsou koloběžky s vyměnitelnou baterií – potřebujete-li putovat dále, stačí náhradní přibalit do batohu. Lehké ale nejsou. Pozor také na dobu nabíjení, to trvá minimálně šest hodin. Chcete-li nabíjet během pracovního dne a přes noc, nevadí.