Srovnávací test chytrých hodinek do 2000 Kč. Dříve vyhozené peníze, dnes už ty nejlepší dávají smysl

Vybrali jsme osm chytrých hodinek s cenou maximálně 2 000 Kč. Díky nim můžete mít všechny notifikace hezky po ruce, případně vědět, jak moc jste se dnes hýbali nebo jak dobře, či špatně jste spali.

Rozlišit chytré náramky od hodinek je docela kumšt, protože oba segmenty se hodně překrývají. A nadto neexistuje žádná pevná hranice, které by se dalo držet. Navíc v tomto levném segmentu se výbava hodinek a náramků prakticky neliší, mnohdy se v rámci produktového portfolia jednoho výrobce používá stejná mobilní aplikace, také prostředí zařízení bývá hodně podobné, byť náramky používají jiný formát displeje.

Nejlepší je proto řídit se podle vlastního zraku, případně jak zařízení specifikuje výrobce. Ve finále tak jde jen o to, zda chcete mít na ruce něco, co vypadá jako hodinky, nebo něco, co vypadá jako náramek. U vyšších cenových kategorií se nůžky rozevírají o dost více, hodinky pak podporují placení, umí třeba reagovat na notifikace nebo dovolí instalaci aplikací. To se tady neděje.



Xiaomi sáhlo po vlastním uchycení řemínku, kdy je nutné zatlačit pojistku a řemínek pak vytáhnout z trnu. Chce to cvik a sílu. Problém bude s nákupem náhradních řemínků (ale snad i ten vyřeší Aliexpress a spol.)



Také Huawei má vlastní systém přichycení pásku, kdy musíte ze spodní části hodinek vypáčit drobnou západku a pásek pak jde vytáhnout

Je to tedy jen větší náramek?

Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že ano. Schopnosti levných hodinek se výrazně neliší od schopností chytrých náramků. Hlavním rozdílem je fyzický vzhled zařízení, ale také trochu jiné ovládání, povětšinou čtvercový, či obdélníkový displej ukáží více informací, mohou mít větší ikony a o něco lépe se mohou ovládat. Nepočítejte však s o moc delší výdrží. Větší baterii ve větším těle zpravidla „kompenzuje” větší displej. Výdrž se pohybuje mezi jedním až dvěma týdny, náramky pak nabízí prakticky totéž.

Levné hodinky se od náramků liší zejména vzhledem. Funkčně k sobě mají obě kategorie velmi blízko

Několik rozdílů tu ale přece jen je: docela dost hodinek má přístup k GPS či dalším polohovým službám. Fix polohy zpravidla trvá, ale je možné vyběhnout i bez telefonu a hodinky o něco přesněji změří vaši trasu. Tohle se u náramků tak často nevidí. Pokud ale máte telefon u sebe, umí si hodinky a mobilní aplikace vzít polohu přímo z něj.

Naopak přístup k notifikacím je velmi podobný jako u náramků. Můžete si přečíst SMS zprávu, uvidíte, kdo vám volá, a maximálně můžete hovor odmítnout. Neodpovíte na zprávu, ani na e-mail, nevyřídíte hovor. Notifikace z aplikací jsou často jen hodně informativní, kdy vidíte třeba několik prvních řádků textu, mnohdy mají hodinky předem definované, z jakých aplikací umí notifikace doručit, takže pokud používáte třeba nestandardního e-mailového klienta, máte prostě smůlu. Ono se to nedá ani zobecnit, protože s každou aktualizací se může notifikace z různých aplikací chovat jinak. Korektní zobrazení notifikací, případně možnost na ně nějak reagovat je bohužel záležitostí až o dost dražších modelů.

Čeština je všude, mobilní aplikace fungují

Nebylo to vždy samozřejmostí, ale doba se mění; všechny testované hodinky a všechny mobilní aplikace k nim jsou kompletně počeštěné. Přitom to není tak dávno, co bylo ovládání i dražších modelů zvučnějších jmen výhradně v angličtině. Druhou dobrou zprávou je, že se všechny hodinky ovládají prakticky stejně: máte základní plochu s ciferníkem, ze které se doleva a doprava posouváte po dalších kartách, někdy jsou tu záložky s vaším denním pokrokem, jindy seznam aplikací. Pohyb prstu nahoru a dolů na hlavní obrazovce většinou zobrazíte notifikace, případně nějaké ovládací centrum.

V detailech se model od modelu liší, ale princip ovládání je všude hodně podobný. Stejně tak platí, že stisk bočního tlačítka znamená jít o krok zpět, druhý stisk vás vrátí na domovskou obrazovku. Některé modely podporují i gesto tažení od kraje obrazovky, které dělá také krok zpět. Takto popsané to může znít složitě, ale věřte, že si za několik minut zvyknete. Ono prostředí hodinek není zase tak rozsáhlé, takže se není kde ztratit. Ta nejhlubší položka v menu je maximálně ve čtvrté úrovni, takže cesta zpět je celkem jasná.



Mobilní aplikace hodinek Amazfit (vlevo) i Carnea (vpravo) nabízí hromadu různých ciferníků. Záleží na tom, zda chcete vidět jen datum a čas, nebo i plnění pohybových aktivit

S mobilními aplikacemi je to trochu složitější, důležité je, že jsou v češtině a jsou dostupné jak pro Android, tak pro iOS, přičemž fungují na obou systémech prakticky stejně. Druhá důležitá zpráva je, že fungují, a navíc spolehlivě. Občas vás aplikace navede k tomu, abyste jí dali nějakou výjimku ohledně šetření baterie, protože musí dlouhodobě běžet na pozadí a komunikovat s hodinkami. To se moderním systémům nelíbí a takovéto aplikace rády ukončují. Na Androidu musíte také povolit přístup k notifikacím, přístup k poloze atd.

Chování aplikací je hodně rozdílné podle výrobce: od Huawei, Amazfit a Xiaomi jasně ukazují, že výrobci mají zkušenosti s chytrými hodinkami a vědí, jak udělat aplikace přehledné. Aligator a Niceboy sáhli po stejné aplikaci, která je určená pro více modelů různých výrobců, takže uživatelská přívětivost trochu kulhá. Realme nasadilo ovládání hodinek do aplikace, jíž se spravuje celá chytrá domácnost, což prostě není chytrý tah, intuitivní ovládání se úplně nedaří. A zbytek menších výrobců má vlastní aplikace, které povětšinou graficky strádají a obzvláště na moderních systémech působí opravdu nepatřičně, ale znovu – fungují a to je nejdůležitější.

Ve této cenové relaci si na hodinkách přečtete SMS zprávu a zjistíte, kdo volá. Ale hovor musíte vyřídit na telefonu a stejně tak nemůžete na hodinkách odpovědět na SMS zprávu

V mobilní aplikaci máte pod kontrolou o něco více parametrů než v hodinkách samotných. Primárně můžete měnit vzhled ciferníku, eventuálně stahovat další ciferníky. Dá se nastavit, zda mají hodinky měřit váš srdeční tep kontinuálně, nebo jen na vyžádání. Stejně to některé umí také s SpO2, tedy okysličení krve a občas se nabídne i měření stresu. EKG v takto levných hodinkách nehledejte. S velkou, ale skutečně velkou rezervou berte měření krevního tlaku, i my jej v tabulce raději uvádíme v uvozovkách. Jde o jakýsi odhad na základě měření tepu a výsledek má značnou odchylku. Pásek se totiž nenafukuje, a tím pádem není možné změřit tlak stejnou metodou, jako to dělá sofistikovaný přístroj nebo lékař.

Hodinky vás také mohou měřit v noci, a to včetně tepu. Následně pak můžete v aplikaci najít vyhodnocení vašeho spánku, který se ale musíte naučit číst. Každý výrobce získaná data interpretuje jinak a každý také zjišťuje něco trochu jiného, takže jednou může tlustá křivka upozorňovat na problém, zatímco u jiného výrobce reprezentuje hluboký spánek. Naštěstí přímo v aplikaci nebo v návodu najdete detailní popis toho, co vlastně vidíte.

Asi je to zřejmé, ale pro klid v duši to zopakujeme: měření hodinkami rozhodně nenahrazuje měření u lékaře, či snad rovnou vyšetření srdce. Měření na hodinkách ale mohou být nápomocná k včasnému odhalení problému, takže není radno vysoký klidový tep podceňovat. Zajímavější než sledovat aktuální výkyvy, které mohou být dány různým zkreslením, je sledovat dlouhodobé trendy. Máme vyzkoušené, že zvednutí klidového tepu může predikovat nastupující nachlazení ještě dříve, než se projeví první příznaky. Stejně tak můžete sledovat, jak se vám spí po požití alkoholu atd. Jsou to zajímavá data, která mají svoji váhu, je potřeba se je naučit interpretovat a zároveň se jimi nenechat uchlácholit a jednou za dva roky vyrazit k lékaři na preventivní kontrolu.

Abecední seznam testovaných modelů Aligator Watch Pro

Amazfit Bip U Pro

Carneo Luxii Active Silver

Hama Fit Watch 5910

Huawei Watch Fit

Niceboy X-fit Watch 2

Realme Watch 2 Pro

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Měření se značnou nepřesností

Každé hodinky vám večer ochotně ukáží, jak moc jste se hýbali, nebo jak moc jste seděli. Někdo měří kroky, jiný kalorie, které pak podle délky kroku (i tu někde zadáváte) spočítá, jak velkou vzdálenost jste ušli. Každý výrobce měří denní aktivitu jinak, proto se mohou lišit i počty kroků, a tím pádem i ušlá vzdálenost. Ve finále je to ale celkem jedno a přesné měření denní aktivity není až tak důležité. Opět jde o sledování dlouhodobých trendů, hodinky sice mohou měřit nepřesně, ale měří stále stejně. Ve finále tak stačí každý den překonat svůj limit, a když máte dojem, že je to málo, tak zvednete limit.

Jiná situace nastává při měření sportovní aktivity, kde je nějaká přesnost nutná. Hodinky s GPS mají jasnou výhodu, protože mohou brát data jak z vlastního čipu, tak z telefonu, hodinky bez GPS uběhnutou vzdálenost spíše odhadují, případně si vezmou GPS data z telefonu, pokud jej máte při běhu s sebou. Jenže ne všechno se dá nějak korektně změřit, jak chcete kvantifikovat hraní baseballu?

Takže byť hodinky dokážou měřit třeba 50 různých sportovních aktivit, v reálu je to tak trochu věštění z křišťálové koule. Hodinky sbírají data, která pak nějak interpretují, a pak jde o to, kdo si troufne na jaký sport. Jednoduše: neberte naměřená data moc vážně, a pokud rádi hrajete golf, nekupujte si nějaké hodinky jen kvůli tomu, že umí měřit golf. Nechci nijak shazovat snahu výrobců a rozporovat jejich matematické modely, ale že hodinky za 2 000 Kč umí přesně kvantifikovat spálené kalorie a rozpoznají přesné a specifické pohyby u padesáti sportů, je minimálně úsměvné.

Nabíjení hezky postaru

Pokud čekáte, že hodinky hezky položíte na bezdrátovou nabíječku, tak vás vyvedeme z omylu. Všechny testované modely mají ve spodní části nabíjecí piny, na které musí přesně dosednout nabíjecí konektor. Ten je u všech testovaných modelů magnetický, nicméně musíte respektovat polaritu. Je tedy možné přiložit konektor jen z jedné strany. Jedinou drobnou výjimku tvoří hodinky Realme, které nemají malý konektor, ale celou kulatou podložku, nicméně ta má také dva piny, také musí respektovat polaritu a také drží u hodinek na magnetu.



Realme mají jako jediné velkou nabíjecí základnu (vlevo), zbytek portfolia používá spíše drobný konektor (vpravo). Oboje drží na magnetu a je potřeba správně natočit piny kvůli polaritě

S odhalenými kontakty ve spodní části dávejte pozor na jednu zásadní věc. Kontakty mají sice úpravu proti oxidaci, nicméně pokud aktivně sportujete a máte agresivní pot, může se stát, že se ochranná vrstva časem poškodí a kontakty zkorodují, což může vést třeba ke zkratu baterie a dalším nepříjemnostem. Je tedy lepší kontakty pravidelně kontrolovat a hodinky umývat v čisté vodě. Ostatně všechny testované kusy mají nějaké vyšší krytí IP nebo vodotěsnost 5ATM, takže jim kontakt s vodou tolik vadit nebude.

Řemínek, jaký jen chcete

Xiaomi a Huawei mají jako jediné modely v testu vlastní mechanismus upínání řemínků, takže náhradní řemínky, případě jinou barvu je nutné řešit s výrobcem, případně od třetí strany, ale v běžném hodinářství prostě nepochodíte. Zbytek testovaných hodinek sází na klasický přístup, tedy uchycení pomocí osiček, které mají obvyklý rozměr 20 nebo 22 mm. Ale najdou se zde i speciality s 19 mm, takovéto pásky nejsou úplně běžné a výběr může být omezený.



Aligator vám dá jako jediný přímo v balení další dva řemínky: jeden je silikonový, druhý koženkový

Jinak si ale můžete vybrat kovový řemínek, kožený, případně nějaký sportovní silikonový… Jediný výrobce, který dává do balení další pásky, je Aligator. Ten ke svým kovovým hodinkám standardně přibaluje také kovový segmentový řemínek, který je ale dost těžký. Snadno jej však můžete vyměnit za koženkový nebo silikonový.

Má smysl hodinky vůbec kupovat?

Jednoduchá otázka, ale odpověď není tak jednoznačná. V první řadě je potřeba pochopit, co vlastně levné hodinky umí: měří vaši denní aktivitu, váš spánek, vaše sportování, uvidíte SMS zprávu, kdo vám volá a kdo uveřejnil nové video na YouTube. A to je tak všechno. Pokud chcete diktovat odpovědi na zprávy, prohlížet si přílohy e-mailů, případně rychle vyřídit hovor, bude potřeba se podívat po výrazně dražších modelech.

Mohou vás motivovat k většímu pohybu, můžete díky nim přestat koukat na telefon každou minutu, protože si necháte posílat na hodinky jen ty důležité notifikace. To všechno ale záleží jen na vašem nastavení a vašich potřebách. Co nám udělalo velkou radost, je zjištění, že i ty poslední hodinky v testu jsou vlastně docela fajn a dělají svou práci dobře a mohou dělat budoucímu majiteli radost. Tady vnímáme obrovský posun, protože ještě před několika lety tohle zdaleka neplatilo, a to ani u mnohem dražších modelů.