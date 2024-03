Srovnávací test chytrých hodinek. Cenový strop je 4 000 Kč, ale vítězný model stojí jen polovinu

Vybrali jsme sedm chytrých hodinek s cenou maximálně 4 000 Kč. Skvěle zvládají notifikace a motivují vás k pohybu, s těmi lepšími dokonce i zaplatíte v obchodě.

Chytré hodinky se za poslední roky staly běžným příslušenstvím, které dávno není výsadou náročných uživatelů. Na trhu najdete spoustu levných modelů, které se v mnohém liší. Navíc je zde úzká hranice mezi hodinkami a chytrými náramky. Často totiž funkčně nabízí prakticky totéž a někdy ani na první pohled nepoznáte, o jakém zařízení je řeč. Hodinky sice zpravidla bývají dražší než náramky, ale ani to není stoprocentní pravidlo, které platí i v tomto článku.

Ostatně i ty nejlevnější hodinky v testu začínají pod dvěma tisíci. Horní limit jsme stanovili na 4 000 Kč, takže se pohybujeme v nižší až střední třídě, čemuž odpovídá výbava i funkce.

Abecední seznam testovaných modelů Amazfit Active Edge

Carneo Adventure HR+ Gen 2

Garett Verona

Garmin Venu Sq

Kospet Tank T2

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra

Redmi Watch 4

K čemu chytré hodinky?

Tato otázka je často také spojená s cenou. V našem případě s rozpočtem do 4 000 Kč chytré hodinky skvěle plní funkci prodloužené ruky telefonu. Umí zobrazit notifikace na zprávy, hovor či u vybraných aplikací a v některých případech na ně i reagovat, aniž byste museli z kapsy vyndávat chytrý telefon.

Ovšem poslední zmíněná věc je spíše doménou dražších modelů a v testu odpovědi na zprávy či hovory umělo jen pár. Druhým důvodem, proč chtít chytré hodinky, je měření vašich aktivit, ať už je to měření počtu kroků, nebo komplexnější měření konkrétního sportu. Hodinky jsou totiž skvělý parťák ke cvičení. Pokud však rádi běháte, či jezdíte na kole, doporučíme koukat po těch s integrovanou GPS, aby hodinky zbytečně nevybíjely váš telefon.

Pokud vám stačí základní měření aktivit, možnost zobrazení notifikací a uzavřený, úsporný systém, levné hodinky vám postačí.

Když totiž GPS nemají, využívají k dotazování na polohu váš smartphone. Zmínit musíme i měření srdečního tepu či kyslíku v krvi, které zvládají všechny hodinky v testu, některé přidávají i možnost měření krevního tlaku, ale i zde se jedná pouze o optické měření a výsledek berte pouze jako hodně orientační. Může dobře posloužit k měření případných výkyvů než přesných hodnot.

Zpracování a odolnost

Cena se nejvíce odráží na zpracování. U levných hodinek počítejte výhradně s plastovým provedením, na druhou stranu je i tak relativně kvalitní a díky plastu jsou tyto hodinky většinou i lehké. Každopádně náš test je důkazem rovněž toho, že i u takto levných modelů již se nyní dá sehnat i tělo z kovu. Velkou pochvalou výrobcům je, že dnes už je prakticky běžná voděodolnost, kterou nabízely všechny hodinky v testu, takže se nemusíte bát vzít je do deště nebo pod sprchu. Hodně se však liší typ voděodolnosti; zatímco hodinky s odolností odpovídající tlaku 5ATM nebo certifikací IP68 běžně zvládnou plavání a tento druh sportu nabízí i v seznamu aktivit, u hodinek se stupněm krytí IP67 už se nějakému plavání spíše vyhněte, nemluvě o potápění. Překvapením je, že několik modelů v testu splňuje i přísnější armádní normu, kde už přibývá i odolnost proti pádům a extrémnějším podmínkám, takže se nebojí ani použití v terénu.

U zpracování hodinek také udělá radost hojné využívání řemínků s tradičními osičkami, takže pokud vám přibalený pásek nebude vyhovovat, není problém si koupit nějaký pohodlnější v nejbližším hodinářství či na internetu.

AMOLED, kam se podíváš

Pryč jsou časy zubatých písmenek a špatné čitelnosti. Hodinky této cenové kategorie jsme testovali naposled před dvěma lety a tehdy jsme spíše skřípali zuby: nízká cena byla znát. Za ty dva roky se ale vše změnilo. Pokud nesáhnete po naprostém low-endu, nejen že se nemusíte bát, ale budete mile překvapeni. Rozlišení a jemnost displeje je dnes u levných hodinek skvělá, což jsme si ověřili prakticky u všech testovaných modelů. Další skvělou zprávou jsou i modernější technologie displeje.

Překvapivě i ty nejlevnější hodinky v testu od značek, které jste možná ani neznali, mají skvělý a jemný AMOLED displej

Zatímco v minulosti kralovalo LCD a jemu podobné displeje, dnes výrobci většinou sází na AMOLED. Ten měla většina hodinek v našem testu s výjimkou Garminu, ale zde je nutné upřesnit, že šlo o starší model, který má stále své kvality a jen cenově propadl do naší kategorie. Naopak i ty nejlevnější hodinky v testu od značek, které jste možná ani neznali, AMOLED mají. Samozřejmostí jsou tak živé barvy, jasný displej a vynikající černá. Ostatně právě ta hraje u hodinek velkou roli. V případě černé jsou totiž pixely vypnuté a hodinky šetří baterii, což výrobcům výborně hraje do karet.

Systém, aplikace a výdrž

Je velká škoda, že se u hodinek stále nepodařilo vyvinout nějakou velkou jednotnou platformu. Systém, na kterém by se shodlo více výrobců, podobně jako tomu je s Androidem u smartphonů. Značky si tak stále vytváří své vlastní proprietární systémy. Výhodou je sice rozmanitost hodinek, optimalizace a případná výdrž baterie díky tomu, jak si výrobce dokáže systém přizpůsobit konkrétnímu hardwaru. Na druhou stranu je rozdrobený trh minimální motivací pro vývojáře, aby pro hodinky vyvíjeli nějaké další aplikace.

Většina testovaných hodinek tak nabízí jen software svého výrobce. Snaha je zde vidět od značky Amazfit, která pro svou platformu nabízí vlastní obchod s aplikacemi, ale celkový počet čítající nízké desítky víceméně neznámých aplikací, což naší tezi dává za pravdu. Velké jméno na trhu představuje dnes Garmin, který dovolí na hodinky nahrát například Spotify a pár dalších aplikací, ale ani zde nejde o závratné počty. Jejich obchod obsahuje spíše pěkné „watch face“ – vzhledy ciferníků.

Pomineme-li Apple a jeho úspěšné Apple Watch, které ekosystém aplikací dotáhly nejdále, je na nejlepší cestě akorát Wear OS od Googlu. Ten ale také vídáme spíše u hodinek vyšší a střední třídy. Do našeho testu se s tímto systémem dostaly pouze hodinky od Mobvoi a zejména díky systému obstály na výbornou. Univerzální systém však přináší již zmíněný problém s optimalizací, a není proto divu, že právě tyto hodinky nabídly nejkratší výdrž baterie.

Nelpěte na přesnosti měření

Přesnost obecně je u chytrých hodinek velké téma. Uživatel stále musí počítat, že se tu bavíme o levné spotřební elektronice, nikoli o sportovně-profesionálním či zdravotnickém zařízení s nutnou přesností. Proti profesionálním nástrojům pro měření tepu, tlaku či kyslíku v krvi budou v hodinkách odchylky. Ostatně i mezi hodinkami panovaly při našem měření nepřesnosti, což je dáno nejen kvalitou optických snímačů, ale i zpracováním jimi naměřených dat.



Po letech vývoje a rozdílů jsme dospěli do fáze, kdy optické snímače na spodní straně hodinek měří s takřka identickou přesností

Zde je potřeba zmínit trochu kacířskou myšlenku, že absolutní přesnost není až tak důležitá a ani s ní nepočítejte, o to více v této nízké cenové kategorii. Podstatné jsou dlouhodobé trendy s konkrétními hodinkami, které vám ukáží, jak si vedete v čase. Navíc se hodinky chlubí možností záznamu desítek různých aktivit, kde na přesnosti až tak nezáleží a jde hodně o to, jak hodinky aktivitu interpretují. Například, jak byste chtěli měřit hraní fotbalu či jiných sportů?

Placení není samozřejmostí

Zatímco u nejlevnějších hodinek a náramků na placení spíše zapomeňte, v našem cenovém rozsahu už se několik takto vybavených modelů objevilo. Bohužel to není primárně otázka ceny, ale spíše platformy. Malému výrobci s proprietární platformou se vyvinutí platební služby nevyplatí, tak do hodinek NFC raději vůbec nedá. Zde tak mají výhodu hodinky od Garminu (17 bank) nebo hodinky využívající platformu Wear OS od Google, kde mohou využít osvědčené služby Google Pay (přes 25 bank), kterou dobře známe i z mobilů.

Chaos v nabíječkách

Poměrně nemilou situací je chaos v nabíječkách. Zatímco u chytrých telefonů a jiné elektroniky vše směřuje díky nařízení Evropské komise ke sjednocení konektorů, u hodinek je situace tak trochu Divoký západ, tedy spíše východ. Každý výrobce si vytváří vlastní proprietární konektory, které v žádném případě nejsou kompatibilní s jinými značkami. Společným prvkem je většinou jen to, že se k hodinkám uchytí magneticky, ovšem ne vždy stejně spolehlivě.



Ukázka tří řešení nabíjení hodinek: pevný kabel u Garminu, magnetický konektor u TicWatch a kolébka u Kospet

Magnetický port je někdy malý, někdy jde dokonce o celou kolébku s magnety, na kterou se hodinky položí. Jen u Garminů je klasický fyzický konektor bez magnetů, zato drží pevně a spolehlivě. Shodné mají výrobci i to, že nepřibalují napájecí adaptéry.

Mají levné chytré hodinky smysl?

To záleží na tom, co od nich očekáváte. Pokud vám stačí základní měření aktivit a být v obraze o tom, jaká vám pípne notifikace, tak určitě ano. Hodinky se výrazně zlepšily a do 4 000 Kč sežene dnes skvělé hodinky s krásnými displeji a rychlým prostředím, které postačí většině uživatelů.

Dobrou zprávou je, že nemusíte jen koukat na cenu, což potvrzuje i fakt, že náš test vyhrály hodinky, které byly druhé nejlevnější z celého výběru. Pokud ale chcete s hodinkami aktivně pracovat, a kromě zobrazení notifikace i odpovědět nebo z nich rovnou zavolat, případně chcete měřit další vitální funkce, jako je EKG či teplotu, tak je lepší se podívat po výrazně dražších modelech. U nich panuje mnohem lepší situace i se zmíněnými aplikacemi a například bezkontaktní placení je zde už téměř samozřejmostí, zatímco u levných hodinek jde stále bohužel o výjimky.



Garmin nabízí nejpodrobnější informace o vaší kondici i sportovních výkonech

K dražším modelům bychom odkázali i sportovce, kteří se pohybu věnují několikrát týdně a vyžadují opravdu přesná data. Právě takové hodinky je mohou posouvat dále. Jako vstupenky do světa chytrých hodinek ale testovaná paleta obstála překvapivě dobře.