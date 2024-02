Srovnávací test Bluetooth reproduktorů do 6 500 Kč. Jeden vyhrál na body, druhý stylem, třetí cenou

Vybrat vhodný Bluetooth reproduktor není v široké nabídce trhu úplně snadné. Vyzkoušeli jsme sedm modelů v širokém cenovém i konstrukčním rozpětí.

Podobně, jako je tomu v jiných oborech, i v případě spotřební elektroniky můžeme pozorovat fáze překotného vývoje a uvádění nových výrobků na trh, které se střídají s fázemi stagnace vývoje a vychytávání dřívějších nedostatků.

Nabídka bezdrátových Bluetooth reproduktorů na současném trhu je sice široká, avšak nejedná se ani z poloviny případů o převratné novinky. V posledním roce se objevilo méně novinek, než tomu bylo v těch předchozích. Některé modely již nejsou dostupné, další zcela nové se objevily a několik dlouhodobě chválených reproduktorů se dočkalo další generace, která se snaží vylepšit to, na co si uživatelé u předchozí stěžovali.



Bang & Olufsen sází na ušlechtilé materiály a luxusní provedení, což dokládá kožené poutko i stahovací spona z broušeného hliníku

Vzhledem k tomu jsme se tentokrát při výběru zástupců do testu příliš neomezovali jejich cenou, velikostí nebo konektivitou a sáhli jsme po modelech, které by mohly zajímat širší skupinu zákazníků. Sedmička reproduktorů je poměrně doširoka rozkročena jak z pohledu ceny (od asi 1 500 do 6 200 Kč), tak z pohledu velikosti a funkčnosti.

Abecední seznam testovaných modelů Bang & Olufsen Beosound A1 II

Bose SoundLink Flex

Buxton BBS 9900

JBL Charge 5 Wi-Fi

Marshall Emberton II

Sonos Roam

Sencor Sirius 2 Maxi

Tvarová konzistence

Pokud se podíváme na testovanou sedmičku, můžeme rozlišit tři odlišné typy konstrukce, které se v podstatě prolínají celou nabídkou na trhu. Nejčastěji výrobce volí tvar válce, který má na bočních stranách umístěné pasivní zářiče a je uzpůsoben primárně pro používání v horizontální poloze, avšak obvykle není problém jej postavit i na výšku. V poloze naležato vždy dostanete lepší hudební přednes.

Druhý typ konstrukce sází na hranatější tvary, zejména kvádr o různé délce strany, i když se najdou výjimky, jako je Sonos s trojúhelníkovým průřezem. Osazení je zde podobné co do počtu měničů, jejich umístění je ale odlišné, nejčastěji jsou to jeden nebo dva měniče, které směřují dopředu, a pasivní zářič bývá pak směrován dozadu anebo výrobce využívá dvojice pasivů umístěných protilehle, kdy jeden míří vpřed a druhý vzad.

Poslední konstrukční řešení je nejčastěji ovlivněno velikostí a počtem použitých měničů – výrobce využívá prostého faktu, kdy měnič většího průměru dokáže reprodukovat nižší frekvence. V takových případech je obvykle širokopásmový měnič umístěn tak, aby mířil vzhůru, a doplňuje jej výškový tweeter, který je taktéž orientován směrem vzhůru nebo mírně do strany. Z této skupiny je v testu jeden zástupce od značky Bang & Olufsen.

Velikostně jsou testované modely velmi rozdílné, větší rozměry však nutně neznamenají lepší zvuk

I v případě designu můžeme poměrně snadno odlišit modely, které se drží generického tvarování od těch, kde designéři přemýšleli více do hloubky. Co konkrétně máme na mysli? Je to například tvarování bočních stran nebo umístění zarážek. Bose přidalo u reproduktoru nožičky pro položení a také pro postavení, přičemž v druhém případě je reproduktor ve velmi mírném záklonu pro lepší pokrytí zvukového pole. Marshall nemá na těle žádné výstupky, takže jej můžete postavit na kteroukoli stranu, což ovlivní i výsledné podání reprodukce. Stejně tak JBL, které má mírně prohnutý tvar, můžete postavit na bok a bude stát stabilně, díky zkosení boků. Podobně je to u Sonosu, kde se zkosením přední strany dosahuje lepšího pokrytí zvukem.



Oko pro upevnění poutka je praktické, kovové provedení u Buxtonu slibuje velkou odolnost

Oproti tomu Sencor sice nabídne poutko pro zavěšení, reproduktor může stát, ale pokud jej položíte, není na těle žádný výstupek, který by zabránil jeho přetáčení a fixoval jej v jedné poloze. Obdobně je na tom i Buxton, který má sice bytelné nožky, ale jejich umístění není zrovna nejvhodnější vzhledem k umístění měničů – když bude reproduktor na stole, bude vám hrát do stehen, nikoli směrem mírně vzhůru, jak by to bylo ideální.

Ovládání a konektivita

Podstatným prvkem je u reproduktorů jejich ovládání, které se v základních funkcích sjednotilo – obvykle zde najdete ovládací panel s tlačítky pro změnu hlasitosti/posun mezi skladbami a multifunkčním tlačítkem pro pozastavení/přehrávání hudby a většinou i pro příjem/ukončení telefonního hovoru.

Často je osazeno samostatné tlačítko pro aktivaci režimu párování anebo tlačítko s mikrofonem pro aktivaci hlasového asistenta. Ten už se nevyskytuje pouze jako ovládání asistenta v připojeném mobilním telefonu, ale některé modely jej mají přímo zabudovaného.

Z pohledu konektivity je standardem Bluetooth ve verzi 5.x (až na jednu výjimku), využívající základní SBC kodek, který je v několika případech doplněn pokročilejším AAC. U dvojice modelů však najdeme i bezdrátové Wi-Fi připojení (JBL, Sonos), které dělá z reproduktorů univerzální zařízení, když jej přidáte k ostatním reproduktorům například v rámci multiroom řešení nebo v chytré domácnosti. S touto funkcí samozřejmě úzce souvisí také možnost využití streamovacích platforem, jako je Spotify, nebo standardů Chromecast či AirPlay. Díky Wi-Fi si pak reproduktor stahuje hudbu přímo, bez komunikace s mobilem.

Výhradně levnější modely nabízejí jako doplňkový zdroj hudby přehrávání MP3 z paměťové karty nebo vstup externího zdroje zvuku v podobě zásuvky pro 3,5mm jack. Setkat se můžete i s přehráváním z flashdisku připojeného standardním USB-A konektorem, který bývá nezřídka využíván pro nabíjení dalšího zařízení (např. mobil či tablet), kdy reproduktor poslouží jako powerbanka.



Gumová záslepka prostoru s konektory je ideální ochrana, Sencor má vedle napájení také vstup externího zdroje a microSD s podporou MP3

Dobrou zprávou je, že všechny modely již mají standardizované napájení prostřednictvím USB-C konektoru a v několika případech jsme se dočkali také vylepšení funkce True Wireless Stereo (TWS), která začíná s klesající cenou některých kousků dávat větší smysl. Konkrétně se jedná o možnost propojení nejen dvou shodných kusů, ale novější modely se umí propojit i se svými sourozenci – týká se to nové generace Marshallu a Sencoru. Nutno říct, že taková kombinace může být při využití většího a menšího modelu zvukově zajímavá.

Zvuková různorodost

V případě jakýchkoli reproduktorů platí, že je jejich objem nenahraditelný, pokud je požadavkem ozvučení většího prostoru nebo reprodukce v exteriéru. Jakmile je totiž objem ozvučnice reproduktoru menší, než by si měniče zasloužily, nastává při vyšší hlasitosti situace, kdy se zvuk začíná slévat a namísto srozumitelného přednesu se na posluchače valí hluk.

Do jisté míry je to řešitelné celkovým naladěním reproduktoru a také osazením pokročilejšího typu zesilovače – obvykle se jedná o zesilovače třídy D nebo třídy H, které se liší charakteristikou napájení a jejich hlavní výhodou jsou malé rozměry, minimální zahřívání a s ním spojená vysoká účinnost.

Zvuk reproduktoru je tedy primárně definován jeho velikostí, osazenými měniči a v konečném důsledku i umístěním. Platí, že při umístění například na dřevěnou komodu, bude tato částečně fungovat jako rozšířená ozvučnice, čehož je možné využít u modelů, které mají větší styčnou plochu s podložkou (Bang & Olufsen, Marshall, JBL). Při umístění reproduktoru do rohu výrazněji vynikne basová složka, u některých modelů tak můžete podpořit nízké kmitočty, u jiných je naopak lepší se takovému umístění vyhnout, aby nebyl přednes zaduněný.

Pokud bychom měli tyto informace nějak přenést do praxe, je možné se orientovat podle zamýšleného použití. Pro venkovní reprodukci potřebujete větší objem reproduktoru nebo byste měli sáhnout po tom, který má co největší průměr měniče. Počítejte však s většími rozměry, a ne vždy ideální přenositelností.

V případě poslechu primárně v interiéru a na cestách bude dostačující i menší reproduktor, který dokáže reprodukovat čistě většinu přenosového pásma, ovšem při vyšších hlasitostech již dochází ke slyšitelnému zkreslení či slévání zvuku.

Případná úprava zvukového přednesu je obvykle dostupná prostřednictvím obslužných aplikací, jež nabídne celkem pět modelů, u jednoho je možné ekvalizační profily přepnout přímo na těle, jeden pak žádnou úpravu zvuku nenabídne.

Jaký reproduktor koupit?

Na tuto otázku si budete muset do jisté míry odpovědět sami, věříme, že vám bude pomocníkem obsáhlá tabulka na následujících stranách, kde najdete hodnocení reproduktorů v jednotlivých kategoriích. Do hry samozřejmě vstupuje i pořizovací cena, s jejímž růstem můžete očekávat jednak čistší hudební přednes, širší nabídku funkcí, a především delší výdrž baterie a také její rychlejší nabíjení.

Mimochodem u všech testovaných modelů najdete USB-A – USB-C kabel určený pro jejich napájení; vhodný adaptér, do kterého kabel připojíte, si však musíte obstarat sami. U levných modelů do asi 2 000 Kč bychom to ještě pochopili, u těch pokročilejších a dražších je absence adaptéru bohužel smutným standardem, zvláště když je jeho pořizovací cena vzhledem k ceně reproduktoru de facto zanedbatelná.