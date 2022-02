Srovnávací test Bluetooth reproduktorů do 4 000 Kč. Marshall, Niceboy, LG, Klipsch…

S ročním odstupem jsme se podívali na nabídku bezdrátových reproduktorů v nejpočetnější cenové hladině do 4 000 Kč.

Bezdrátový přenos audia a s ním spojený rozvoj bezdrátových Wi-Fi nebo Bluetooth reproduktorů již nedosahuje takového boomu jako před lety a zastoupení výrobců na trhu se víceméně ustálilo, občas nějaký přibyde, jiný zase zmizí.

Z pohledu konstrukčního a designového se toho příliš nemění, technologie jsou však novější, a tak výrobci postupně vypouštějí do světa buď další generace starších modelů, anebo teprve doplňují vlastní portfolio o nové modely.



Na velikost je dobré myslet zejména při častém přenášení, testovaná osmička modelů je rozměrově různorodá.

Při pohledu do nabídky e-shopů najdeme ve skupině bezdrátového audia velmi široké cenové rozpětí, ze zkušeností víme, že pod tisíc korun najdete dobrý zvuk jen výjimečně. Proto jsme náš výběr trochu zúžili a do testu jsme zařadili reproduktory s cenou do 4 000 Kč, které mají udávaný výkon od 10 W výše, ovládání přímo na těle, zvládnou handsfree a napájejí se prostřednictvím USB, bez nutnosti připojení adaptéru s nestandardním konektorem. Podmínkou také bylo uvedení na trh v posledním roce a půl – tedy vcelku nové modely.

Abecední seznam testovaných modelů Buxton BBS 7700 BT

Huawei Sound Joy

Klipsch Heritage Groove

Lamax Sounder 2 Max

LG Xboom Go PL 5

Marshall Emberton

Niceboy Raze 4 Origin

Válec, nebo oblý kvádr

Z hlediska designu se nic zásadního nezměnilo a výrobci stále sázejí na jednu z nejčastějších cest. Reproduktory mají tvar válce, anebo kvádru, který má až na výjimky zaoblené hrany. Onou výjimkou byl v našem případě Klipsch Heritage Groove, který svým stylem míří do interiéru, maximálně terasu za pěkného počasí. Ostatní modely deklarují odolnost certifikací IP.

V případě kvádru je obvykle výchozí pozicí pro provoz položení na delší stranu, kdy dopředu míří jeden či dva měniče a dozadu směřují pasivní zářiče. Alternativně jsou měniče umístěny z obou stran. V závislosti na jejich pozici a tvaru reproduktoru jej pak můžete v některých případech provozovat i na výšku.

Zvuk si můžete do jisté míry upravit vhodným umístěním reproduktoru v místnosti, rohová poloha výrazně pomáhá basům

A vlastně totéž platí i v případě válcového tvaru – většinou jsou tyto modely určeny k provozu primárně ve vertikální pozici, opět i zde se našla jedna výjimka v podobě LG. Při používání reproduktoru v horizontální poloze se bude zvuk, respektive jeho směrovost odvíjet zejména od natočení měničů. Na to někteří výrobci myslí a přidávají na tělo reproduktoru malé zarážky nebo třeba ovládací panel či dvířka konektorů do takové pozice, aby měniče mířily správným směrem.

Podstatné může být i ovládání přímo na těle reproduktoru, protože nechcete vždy hledat telefon. Hlasitost většinou nastavíte poslepu – tlačítka +/- bývají vystouplá nebo si snadno zapamatujete jejich polohu. S ostatními ovladači už to může být horší – některé matnější materiály totiž značně ztěžují rozpoznání ikony tlačítka už při mírném šeru.

Zvuk podle tvaru a prostoru

Podle našich zkušeností právě u bezdrátových reproduktorů záleží z hlediska zvuku a toho, jak dokáže vyplnit prostor, na dvou věcech: osazení měniči, tedy jak jsou rozmístěny ve vztahu k poloze reproduktoru při přehrávání, a umístnění reproduktoru v prostoru.

Tím máme na mysli nejen jeho natočení a výšku umístění ve vztahu k posluchači, ale také ve vztahu k nábytku a dispozici místnosti. Obecně totiž platí, že při umístění například na dřevěnou komodu bude tato částečně fungovat jako rozšířená ozvučnice. Při umístění reproduktoru do rohu zase výrazněji vynikne basová složka, takže některé modely se v takovém případě nedají poslouchat, zatímco u jiných tímto způsobem „naladíte“ množství basů podle potřeby.

Pokud k tomu přidáme protilehle umístěnou dvojici měničů, která má simulovat prostorový 360° zvuk, může projev velmi příjemně překvapit náznakem širokého prostoru, kdy je eliminována případná směrovost reprodukce.

V mnoha parametrech a vlastnostech jsou si reproduktory velmi podobné, v jiných zase odlišné. Vždy vybírejte podle vlastních potřeb

V případě, že plánujete reproduktor používat zejména ve venkovním prostředí a požadujete „plnotučný“ zvuk, bude pro vás stěžejním parametrem celková velikost, respektive objem reproduktoru. Platí zde otřepané pravidlo, že objem ničím nenahradíte – v interiéru se dá různými způsoby nedostatek objemu zamaskovat, ovšem při vyšší hlasitosti a při přehrávání v exteriéru (kdy se většinou jedná o vyšší hlasitost kvůli okolním ruchům) je objem reproduktoru stěžejní pro reprodukci nízkých kmitočtů a dostatečnou dynamiku přednesu.

Z hlediska úpravy zvuku toho příliš nečekejte, pokud je k dispozici nějaké kouzelné tlačítko, slouží většinou k posílení basové složky anebo k simulaci rozšíření prostoru zdůrazněním vyšších středů. U dvojice modelů je k dispozici obslužná aplikace, která toho ale příliš neumí a maximem je pětipásmový nepříliš efektivní ekvalizér. Jak ale ukazuje například Marshall nebo Klipsch, jde to i bez úprav zvuku.

Napájení a konektivita

Jedním z požadavků při výběru bylo napájení prostřednictvím USB konektoru, pro jednodušší nabíjení nejen na cestách. Až na jednu výjimku (Klipsch) je osazen momentálně nejpoužívanější USB-C konektor a některé modely podporují i rychlé nabíjení v případě použití vhodného adaptéru. Klipsch je výjimkou také v tom, že jako jediný dodává v balení i napájecí adaptér. V případě reproduktoru Buxton dokonce můžete integrovanou baterii využít jako powerbanku pro mobil.

Bluetooth je osazeno nejčastěji ve verzi 5.0, respektive 5.2, což znamená jednak nižší spotřebu energie a jednak minimální zpoždění zvuku. Možné minimální latence u některých modelů si při sledování videa prakticky nevšimnete, protože neruší.



Klipsch zvolil hliník i pro panel na zadní stěně s konektory pro připojení externího zdroje zvuku a nabíjení, novější rozhraní USB by mu však slušelo víc

Konektivita je dostupná ve dvou úrovních: pouze bezdrátové Bluetooth připojení nebo kombinace s externím zdrojem zvuku připojeným pomocí zásuvky pro 3,5mm jack. Pokud byste chtěli více, lze sáhnout po modelech vybavených čtečkou microSD karet či FM rádiem – smířit se ale musíte s automatickým přehráváním – výběr skladeb ve složkách apod. není k dispozici.

Standardem se již stal režim TWS, kdy je možné propojit dva stejné reproduktory a využívat tak nejen vyššího výkonu, ale i stereo efektu. Osazené mikrofony jsou primárně určeny pro handsfree telefonní hovory – počítejte však, že budete muset být poměrně blízko reproduktoru, aby vás druhá strana slyšela. Pouze dva modely mají podporu hlasového asistenta, který se aktivuje stiskem dedikovaného tlačítka.

Mírně kontroverzním tématem je výdrž reproduktorů, tu sice udávají všichni výrobci, ovšem jen někteří uvádějí, za jakých podmínek byla měřena. A když už je to uvedeno, zjistíte, že se měřilo v ideálních podmínkách při asi 50% hlasitosti, tedy v reálném životě vcelku neopakovatelná situace. Nicméně i zde lze zobecňovat a počítat s tím, že se reálná výdrž pohybuje kolem 75–80 % té udávané, a to při přibližně 75% hlasitosti – to ostatně potvrdil i náš test.

Výrazně bude do výdrže samozřejmě vstupovat žánr přehrávané hudby (dynamické elektro spotřebuje více než akustický folk), zapnuté podsvícení či dodatečné zvukové efekty a v neposlední řadě také samotné prostředí, respektive jeho zarušení bezdrátovými vlnami.

Který vybrat?

Asi nedůležitější otázka celého testu, odpověď najdete v tabulkovém přehledu, kde rozhodně věnujte pozornost i dílčím hodnocením jednotlivých kategorií. Před samotnou koupí je vhodné si promyslet, jak a kde budete reproduktor používat.