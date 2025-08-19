Srovnávací test batohů pro notebooky. Prioritou je pohodlí a bezpečnost, design je jen bonus

V testu se nám tentokrát sešlo devět modelů notebookových batohů od osmi výrobců. Nejedná se samozřejmě o kompletní průřez trhem, nicméně přehled o základních typech a konstrukci notebookových batohů vám tato sestava poskytne vcelku dobrý.
Náš výběr nebyl nijak omezen, sáhli jsme primárně po nových produktech na trhu. Z pohledu konstrukčního je naše devítka také velmi různorodá, o celkové velikosti a ceně nemluvě. Nicméně nabídka trhu v podstatě odpovídá, takže z pohledu konstrukce nic moc dalšího inovativního těžko najdeme.
Batoh Lenovo Legion můžete pomocí dlouhých zipů kompletně otevřít pro snadnější přístup do útrob.
Každý z nás má odlišné nároky a požadavky na notebookový batoh, které se budou primárně odvíjet od toho, jak velký notebook budeme přepravovat a také jak často. Testované batohy jsou klasické konstrukce a na rozdíl od testu před dvěma lety tentokrát chybí zástupce tzv. Anti-theft batohů, do jejichž útrob se obvykle dostanete pouze skrze odklopenou zádovou část a z vnější strany mají minimum nebo žádné kapsy.
Testované batohy (abecedně)
- Acer Predator Urban Backpack 15,6"
- Aevor Daypack Proof
- Asus ROG Ranger BP2800 Gaming Backpack
- Dakine Campus Backpack 25L
- Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700
- Samsonite Guardit 3.0 Laptop Backpack M 15,6"
- Thule EnRoute Backpack 23L
- Thule Paramount Commuter 20L
- Ucon Acrobatics Jannik Medium Backpack
Velikost nejen podle počítače
Při volbě batohu je stěžejní velikost notebooku, který budete přenášet. U všech testovaných modelů je dostatečný úložný prostor pro notebooky velikosti 15,6", ve většině případů batoh bez problémů pojme i 16" MacBooky, které mají odlišné rozměry. Do batohu Asus ROG bez problémů uložíte i 18" notebook – vždy ale doporučujeme kontrolovat rozměry uváděné výrobcem, může se totiž stát, že notebook do batohu sice vložíte, ale při zapnutí už bude zip drhnout o jeho jednu stranu, což s sebou nese riziko poškrábání či poškození počítače.
Lenovo použilo pro svůj batoh magnetický zámek Fidlock – snadno jej otevřete jednou rukou a stejně snadno se zase sám spojí, že by to ale fungovalo jako prevence krádeže, se říct nedá.
Zejména u herních a výkonných notebooků, které mají větší stavební tloušťku, obvykle kvůli chlazení, je důležité sledovat také tloušťku přihrádky/kapsy pro notebook. Ve většině případů to nebude problém, nicméně stylové městské batohy typu Ucon Acrobatics Jannik mají přihrádku velmi tenkou, vhodnou spíše pro ultrabooky.
Při hledání vhodného batohu promyslete praktičnost kapes či otevírání, ne vždy je totiž designové řešení tím nejpohodlnějším
Z pohledu konstrukčního jsou nadále zachovány dva přístupy: buďto má batoh samostatnou komoru určenou pro notebook, která je polstrovaná, anebo je součástí hlavní komory polstrovaná kapsa pro vložení notebooku. V prvním případě je obvykle polstrované i dno komory, aby nepřišel počítač k újmě v případě pádu batohu na zem. Bohužel v tomto směru někteří výrobci tloušťku polstrování ve spodní části podceňují, takže při pádu batohu na zem může přijít počítač k úhoně – před koupí proto doporučujeme osahat si dno vlastní rukou.
Zip s jezdci a očkem pro uzamčení malým zámkem známe z velkých cestovních zavazadel, u notebookových batohů bychom ho uvítali častěji než jen u Samsonite.
U samostatných kapes pro notebook je potřeba se zaměřit na jejich umístění vůči zádům, a především vůči dnu batohu. Kapsa by měla být našitá a zavěšená dostatečně nad dno, pokud tomu tak je, slouží věci na dně batohu jako deformační zóna a počítač je lépe chráněn, v opačném případě je vyšší riziko poškození při pádu batohu. Bohužel ne vždy je pod kapsou dostatek volného prostoru – v takové situaci stojí za zvážení přidat ještě jednu ochranou vrstvu buď v podobě samostatného polstrování (pruh na dno kapsy), nebo rovnou sáhnout po samostatném obalu (sleeve) pro notebook. Ten oceníte i v případě, že je kapsa pro váš notebook příliš velká.
Jedna, dvě nebo více komor?
Nejčastější variantou jsou u notebookových batohů dvě komory: jedna s prostorem pro notebook a druhá pro osobní věci, případně příslušenství uložené v jednoduchém organizéru. Mimochodem v tomto směru exceluje batoh Lenovo, který můžete nejen kompletně rozevřít, ale na vnitřních bocích najdete 4 kapsy pro uložení menšího herního příslušenství.
Méně častá varianta jedné komory s kapsou pro notebook se v testu objevila u tří modelů, většinou je tento přístup kombinovaný s tzv. roll top designem, kdy je hlavní vstup do batohu shora přes rolovací víko s pojistným popruhem či dvěma. Tato konstrukce je variabilní z hlediska úložného prostoru a batohy se hodí nejen pro kancelářské či herní využití, ale bez problémů pojmou i sportovní potřeby nebo nákup. Perfektně to vyřešil výrobce batohu Aevor, u kterého zvětšíte objem pouhým odklopením víka o úctyhodných 10 litrů.
Batoh Samsonite je rozdělen jako jeden z mála do tří samostatných komor, které doplňuje čelní polstrovaná kapsa.
Samostatné komory mají výhodu v lepší přehlednosti a samozřejmě také v možnosti oddělit například pracovní a osobní věci, obvykle v tomto případě také najdete samostatnou kapsu pro uložení dokumentů bez rizika jejich ušpinění nebo pomačkání. Většinou je tato kapsa shodná s prostorem pro uložení tabletu – někdy více, jindy méně polstrovaná.
Odolné materiály a minimální zabezpečení
Z pohledu použitých materiálů se u batohů setkáme nejčastěji s umělou tkaninou, která má do značné míry vodoodpudivé vlastnosti, takže batoh bez újmy vydrží i slabší déšť. Stále častěji se objevuje využití recyklovaných tkanin a silný důraz na ekologický přístup s přihlédnutím k minimální zátěži životního prostředí.
Pozorujeme také trend častějšího využití „umělé kůže“, kdy je na syntetické tkanině nanesena ještě voděodolná a otěruvzdorná vrstva, nejčastěji z polyuretanu. Důležité místo, na které je potřeba se zaměřit, je dno batohu. To by mělo být v ideálním případě z odolnějšího materiálu, který bude izolovat od vlhkosti – v okamžiku, kdy batoh postavíte do vlhké trávy, mají tenčí materiály tendenci nabrat vlhkost, která se pak může dostat až do útrob. I v tomto ohledu jsou výsledky různorodé.
Zvětšení objemu pouhým odklopením víka a narovnáním polotuhých bočnic komory u Aevoru je bleskurychlé.
Kde se ale láme chleba v případě voděodolnosti, to je provedení zipů. Ve valné většině případů jsou zipy sice chráněné, ale nejedná se o nepromokavé provedení se zátěrem, nýbrž jednodušší variantu, kdy je zip překrytý textilním páskem, který sice o něco oddálí průnik vody zipem, ale rozhodně to nebude tak bezpečné jako zip konstruovaný s nepromokavým zátěrem. Na jednu stranu prkotina, na druhou ale velmi kritické místo z pohledu možného poškození techniky povětrnostními vlivy.
Do detailu výjimečně
Malé detaily ve funkčnosti a konstrukci dokáží výrazně zvýšit komfort používání batohu, tentokrát jsme se ale příliš mnoha vychytávek nedočkali. Výjimkou je zmíněný model Lenovo, který je možné zcela otevřít a také vítězný batoh Thule, u něhož najdeme velmi praktickou malou boční kapsu na telefon i velký zip s přístupem k organizéru, který není tradičně uvnitř hlavní komory. Jedná se také o jediný batoh, kde si můžete přizpůsobit délku zad posunutím pozice ramenních popruhů – v této kategorii zavazadel to není příliš obvyklé.
Thule u svých batohů používá rychloupínací přezky na hrudní (i bederní) pás, model Paramount navíc umožňuje posunout horní pozici popruhů do tří různých míst.
Podobné je to se skrytými kapsami, které jsou umístěny většinou pod zádovým polstrováním a přístupné pouze zboku krytým zipem. Ideální pro peněženku či doklady. Ochrana proti nenechavcům je spíše průměrná.
Pouze u jednoho modelu (Samsonite) jsou zipy notebookové komory vybaveny očkem pro uzamknutí visacím zámkem a u modelů Aevor a Ucon se dostanete k notebooku pouze hlavním vstupem, který je možné uzavřít zipem i přezkou nebo bočním vstupem se skrytým zipem.
Při výběru batohu doporučujeme orientovat se nejen podle celkového skóre, ale především podle jeho dílčích oddílů, kde se najdou výrazné rozdíly. Věříme, že vám tento test minimálně pomůže v orientaci na trhu a sáhnete hned poprvé po vhodném modelu.
Ochrana notebooku v podobě gumových rohových výztuh je velmi dobrá, ovšem jen do okamžiku, než do komory vložíte počítač menších rozměrů, který pak zůstane prakticky nechráněný
Jak jsme testovali
Otestovat batohy není z hlediska použitých materiálů a odolnosti zrovna jednoduché. Tyto informace výrobci obvykle nezveřejňují, a když už ano, tak se jedná spíše o specifikaci druhu použité tkaniny, avšak bez informací o konkrétní odolnosti či otěruvzdornosti. Proto jsme při testování v této části vycházeli spíše z vlastních zkušeností při používání různých typů zavazadel. Nutno však dodat, že použité materiály jsou vesměs pevné polyesterové nebo nylonové látky, které mají dobrou trvanlivost.