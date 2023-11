Srovnávací test batohů pro notebooky. Prioritou je pohodlí a bezpečnost, design je jen bonus

Pokud je notebook vaším pracovním nástrojem a nosíte jej každý den, pak je batoh jednou z pohodlnějších variant pro transport. Rozhodně byste proto neměli podceňovat jeho provedení a zabezpečení.

Ačkoli se nám v testu sešlo celkem deset batohů, nejedná se samozřejmě o kompletní nabídku na trhu. Nejen výrobců, ale především nejrůznějších modelů najdete nepřeberné množství, pravdou však je, že tradiční výrobci, kteří již notebookové batohy a brašny vyrábějí několik let, nabídnou promyšlené střihy a bezpečné uložení notebooku.

Náš výběr v zásadě nebyl nijak omezen, sáhli jsme primárně po nových produktech na trhu. Z pohledu konstrukčního je naše desítka také velmi různorodá, o celkové velikosti a ceně nemluvě. Můžeme ale říct, že se jedná z pohledu konstrukce a velikosti o reprezentativní vzorek trhu. Samozřejmě každý z nás má jiné nároky a požadavky na note­bookový batoh – někdo potřebuje hodně malých kapes na drobnosti, někdo si naopak vystačí s jednou velkou komorou na vše.

Volba velikosti

Primárním parametrem pro výběr batohu by měla být velikost notebooku, který hodláte přenášet, v našem testu jsou všechny modely schopné podle výrobců pojmout notebooky do velikosti úhlopříčky 15,6", respektive 16" v případě MacBooků. Důležitá však nebude ani tak velikost úhlopříčky, jako spíš tloušťka notebooku – zejména ty objemnější modely může být problematičtější do některých batohů umístit. U menších batohů se totiž často stává, že je hrana notebooku v kontaktu se zipem, což může mít za následek poškrábání boční strany počítače.



Hrudní popruh bohužel najdete pouze u modelu z dílny Lowe Alpine, jeho praktičnost je neoddiskutovatelná, zejména v okamžiku, kdy je batoh plný a potřebujete lépe zafixovat ramenní popruhy

Z pohledu konstrukčního se setkáme se dvěma základními přístupy: buď má batoh samostatnou komoru určenou pro notebook, která je polstrovaná, anebo je součástí hlavní komory polstrovaná kapsa pro vložení notebooku. V prvním případě je obvykle polstrované i dno komory, aby nepřišel počítač k újmě v případě pádu batohu na zem.

V druhém případě je dobré se zaměřit na to, zda je kapsa našitá dostatečně vysoko nad dnem batohu; pokud tomu tak je, slouží věci na dně batohu jako deformační zóna a počítač je lépe chráněn, v opačném případě je vyšší riziko poškození při pádu batohu.

Jedna komora nebo více oddílů

Obecně je možné se setkat opět se dvěma přístupy ke konfiguraci samotného batohu – častější variantou je několik komor s všitými kapsami a organizérem, do kterého můžete vložit menší předměty, jako je powerbanka, nabíjecí adaptér, pouzdro s brýlemi a psací potřeby. Méně častou variantu představuje řešení v podobě jedné velké komory s minimem kapes, takové uspořádání je ideální pro ty, kdo potřebují nosit objemnější věci, jako například sportovní oblečení.

Samostatné komory mají výhodu v lepší přehlednosti a samozřejmě také v možnosti oddělit například pracovní a osobní věci, obvykle v tomto případě také najdete samostatnou kapsu pro uložení dokumentů bez rizika jejich ušpinění nebo pomačkání.

Oba dva přístupy mají svá pro a proti a záleží pouze na vás, kterou variantu zvolíte. Množství kapes může být pro některé z nás matoucí, naopak jiní zase ocení perfektní uspořádání, kdy má každá věc své vlastní místo.

Materiály a bezpečnost před zloději

Materiálově se u batohů setkáme nejčastěji s umělou tkaninou, která má do značné míry vodoodpudivé vlastnosti, takže batoh bez újmy vydrží i slabší déšť. Kde se láme chleba, to je provedení zipů. Ve valné většině případů jsou zipy sice chráněné, ale nejedná se o voděodolné provedení se zátěrem, nýbrž jednodušší variantu, kdy je zip překrytý textilním páskem, který sice o něco oddálí průnik vody zipem, ale rozhodně to nebude tak bezpečné jako zip konstruovaný zcela voděodolně.



Zámek zipu přímo na batohu je většinou doménou dražších manažerských modelů, u batohu Mark Ryden je k dispozici jeho tříčíselné kódovací provedení

Výraznou přidanou hodnotou je izolované dno batohu. V okamžiku, kdy jej například postavíte do trávy, mají tenčí materiály tendenci nabrat vlhkost, která se pak může dostat až do útrob. Ideálním řešením je pogumovaný nebo opláštěný spodní díl batohu, což při návrhu zohlednili pouze tři výrobci.

Při výběru batohu se zaměřte nejen na ochranu notebooku, ale také na praktičnost zbývajících komor a kapes

Stále častěji se také setkáváme s tzv. anti-theft konstrukcí batohu, která má zvýšit zabezpečení obsahu před zloději. Zjednodušeně řečeno to v praxi znamená, že batoh nemá prakticky žádné vnější kapsy (s výjimkou bočních na lahev) a přístup do jeho útrob je možný pouze po odklopení zádového dílu. Myšlenka i provedení jsou dobré, počítat ale musíte s tím, že při potřebě otevření batohu jej musíte sundat ze zad a kompletně jej otevřít. To rozhodně není rychlé řešení. Profitovat ale můžete z toho, že se batoh otevře jako kufr a vše máte přehledně před sebou.



Skrytá kapsa v zádové části se objevuje stále častěji, ideální je pro uložení pasu, dokladů nebo dalších cenností

Takřka k dokonalosti toto řešení dovedl XD Design, který do batohu umístil uzavíratelnou přepážku, takže snadno oddělíte jednu skupinu věcí od ostatních. Pokud si dokoupíte polstrované přepážky, můžete je díky našitým zipům upevnit dle potřeby a přenášet tak v batohu například fotoaparát či další choulostivou techniku.

Vše je v detailech

Stejně jako u jiných zavazadel i u notebookových batohů je dobré všímat si detailů, ty vám totiž zpříjemní jeho používání. Na co se zaměřit, byste měli vědět vy sami podle toho, jak chcete batoh používat. Z našeho pohledu je velmi užitečný například průchod mezi komorami, který slouží k protažení kabelu od powerbanky (některé modely to řeší přímo integrovaným USB portem). Praktickou vychytávkou jsou také kapsy, které mají stínění proti RFID čtečkám – nejčastěji je najdeme v malém provedení na platební kartu přímo v popruhu anebo se jedná o skrytou plochou kapsu.



Dobrý nápad s ukrytou kapsou a USB portem u XD design trošku selhává, kvůli kratším zádům, batoh stejně musíte sundat, abyste se do kapsy dostali