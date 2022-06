Srovnávací test počítačů all-in-one s úhlopříčkou 24". Když chcete eleganci, prostor a minimum kabelů

All-in-one počítače představují elegantní řešení počítače ať už doma, či v kanceláři. Máte k dispozici mnohem větší displej než u notebooku, a přitom se obejdete bez spousty kabelů a počítačové skříně.

Pokud chcete stolní počítač, který vám na stole nezabere více místa než běžný monitor, je all-in-one PC ideálním řešením. Až na výjimky jsou tyto počítače už také velmi tiché, úsporné a na rozdíl od notebooků nabídnou velkou obrazovku umístěnou ve výšce ideální pro pohodlnou práci. Stejně jako notebook stačí all-in-one počítač jen rozbalit z krabice a začít používat.

V našem testu byly počítače (až na Umax) vybaveny i klávesnicí a myší, takže nebudete muset nic dokupovat. Zároveň existuje na trhu celá řada modelů v různých cenových kategoriích a s různými velikostmi úhlopříček, stačí si jen vybrat. Největší uplatnění nacházení all-in-one počítače v kancelářích, pracovnách a dětských pokojích, ale poslouží dobře i jako domácí počítače pro více uživatelů.

Ušetříte prostor

Postrádají počítačovou skříň a všechna elektronika se jim musela vejít do části za monitorem, takže se zbavíte jak skříně, tak některých kabelů. Pokud byste nahradili drátovou klávesnici i myš za bezdrátové a pro internet se připojili k Wi-Fi, povede do počítače pouze jediný kabel, a to napájecí.



Vnitřek all-in-one počítače HP 24-cb0007nc je vcelku snadno dostupný. Můžete pak vyměnit oba paměťové moduly, M.2 Wi-Fi i M.2 PCIe SSD

Oproti notebookům nemají all-in-one počítače baterii a přijdete i o mobilitu, na druhou stranu to může být třeba v rodině s dětmi výhoda, protože tak nehrozí počítači újma. Musíte rovněž počítat s tím, že výrobci all-in-one počítače neinovují tak rychle jako notebooky, takže se do nich moderní procesory dostávají s určitým zpožděním. Také už v honbě za tenčím a tišším provedením nebývají v all-in-one počítačích desktopové procesory, ale častěji už notebookové.

Abecední seznam testovaných modelů Acer Aspire C24-1650

Asus V241EAK-BA056W

HP 24-cb0007nc

Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6

Umax U-One 24GR Plus

Musíte si tak být vědomi toho, že je nemožné v takovém počítači procesor vyměnit, ovšem jak vidíte v našem testu – paměti, SSD či Wi-Fi moduly v případě potřeby upgradovat lze. I přesto zde přebírají all-in-one počítače neduh notebooků – v případě nerentabilní závady počítače přijdete zároveň o monitor. Navíc už monitor nevyměníte, maximálně si můžete připojit jiný, sekundární.

Počítače all-in-one jsou dnes většinou natolik tiché, že o nich nebudete vědět. Výjimky se ale přece jen najdou

Ze všeho nejdříve byste se při výběru all-in-one počítače zaměřit na úhlopříčku obrazovky. V e-shopech najdete rozmezí od nejmenších 15,6" modelů, které už jsou spíše na pokraji vyhynutí, až po 32" modely určené pro nejnáročnější uživatele. Tou nejprodávanější úhlopříčkou je 23,8" a mezi těmito počítači je také největší výběr. Další oblíbenou úhlopříčkou je 21,5", zde je však už výběr čím dál omezenější. Naopak čím dál větší oblibě se těší 27" all-in-one počítače, jejichž cena už se dostala i pod dvacet tisíc, bohužel se skladovou dostupností jsou na tom aktuálně dost špatně.

Mezi nimi také najdete už vyšší rozlišení než Full HD, a to od QHD až po 5K. Ovšem bohatší nabídka 23,8" modelů, které jsou navíc cenově nejvýhodnější, je důvodem, proč jsme se v našem testu zaměřili právě na ně. V našem testu potkáte jen modely s klasickým matným IPS displejem, na trhu jsou ale i takové, které se mohou pochlubit dotykovým ovládáním. Je jich však také čím dál méně.

Důležitý procesor

V našem testu můžete vidět dvě kategorie procesorů: levné SoC přítomné v počítači Umax a klasické plnohodnotné notebookové procesory ať už od AMD či Intelu. Ještě bývá k vidění kategorie třetí, a to desktopové procesory se sníženým TDP, což signalizuje písmeno T na konci jejich označení. Levné SoC jsou Pentia a Celerony, dříve označované jako Atomy. Nejnovější rodinou je v této kategorii Intel Jasper Lake s 6W procesory například Celeron N5100, Celeron N5105 nebo Pentium Silver N6000. Umax v našem testu však byl osazen starším Celeronem N4020 z předchozí rodiny Intel Gemini Lake.

Jasper Lake nabízí vcelku razantní navýšení výkonu a například hardwarovou podporu pro webkameru (např. klíčování jiného pozadí), zatímco Gemini Lake je přece jen zastaralejší – jak pomalý je, vidíte jasně z porovnání výkonu s běžnými notebookovými procesory. U Umaxu je to však vyváženo nízkou cenou celého počítače.



Rozebrat all-in-one počítač Lenovo IdeaCentre 3 24ALC6 je velmi obtížné, ale dostanete se k volnému paměťovému slotu a k M.2 Wi-Fi i M.2 PCIe SSD

U klasických notebookových procesorů Intel se setkáte rovnou se třemi generacemi: nejstaršími Core 10 z rodin Ice Lake a Comet Lake, Core 11 z novější rodiny Tiger Lake a začínají se už také objevovat Core 12 z rodiny Alder Lake, jako je model Intel Core i5-1240P. Intel se musí snažit, protože 11. generaci Core i5, kterou byla osazena většina počítačů v našem testu, úspěšně pokořuje Ryzen 5 5500U, který se může pochlubit dvěma jádry navíc a paralelním zpracováním až 12 vláken současně.

Špatnou volbou ale nejsou ani all-in-one počítače osazené staršími Ryzeny 4000. Jaký procesor ale nakonec zvolit? Ideálně co nejnovější, přičemž optimální a drtivé většině uživatelů dostačující volbou je Core i5 či Ryzen 5. Pokud však nemáte vysoké nároky a počítač budete využívat jen třeba k surfování, přehrávání videí a lehké kancelářské činnosti, vystačíte si i s Core i3/Ryzenem 3.

All-in-one počítače se obecně na hraní her příliš nehodí, tedy až na úzce specializované modely. V kategorii do 20 000 Kč potkáte jen integrované grafiky, s výjimkou pár modelů s grafikou Nvidia GeForce MX330, která však postačuje jen na to nejzákladnější hraní 3D her. Pro hraní her je zkrátka lepší sáhnout po herním notebooku či klasickém stolním počítači. Anebo v případě all-in-one počítače sáhnout hluboko do peněženky za model s grafikou alespoň Nvidia RTX 3060.

Disk, paměť a ostatní komponenty

Jak vidíte v našem testu, all-in-one počítače konečně opustily plotnové disky a využívají pro systém jen SSD, takže se můžete spolehnout na rychlé načítání aplikací i souborů a nižší hlučnost. Navíc jde jak u notebooků o rychlé M.2 PCIe SSD. Pokud se tedy ještě někde setkáte s all-in-one počítačem osazeným jen klasických diskem, obloukem se takové konfiguraci vyhněte. To už je lepší sáhnout po modelu se slabším procesorem než dělat ústupky u systémového úložiště.