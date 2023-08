Srovnávací test aktivních 2.0 reproduktorů nejen k počítači. Vítěz je „Made in Czech Republic“

Klasické stereo reprobedny jsou s námi už několik desítek let a nevypadá to, že by jich ubývalo, spíše naopak. Zejména aktivní dvojice reproduktorů jsou stále populárnější, jelikož nabídnou nejen jednoduchý design, ale především kvalitní hudební projev.

Ať už se budeme bavit o ozvučení pracovního místa, anebo odpočinkového prostoru v domácnosti, vždy bude výsledkem jistý kompromis mezi velikostí, pořizovací cenou a zvukovou kvalitou konkrétních reproduktorů.

Dříve velmi populární počítačové reproduktory v podobě malých šedivých bedýnek sice na trhu stále najdeme, ovšem jejich projev je spíše podprůměrný. Najdou se samozřejmě i světlé výjimky, to jsou reproduktory léty prověřené, u kterých se cena sice příliš nemění, ale mnohdy již jsou morálně zastaralé z pohledu konektivity či rozšiřujících funkcí.

Pro pracovní prostor, kdy jste nejčastěji u počítače, a zároveň nehodláte zcela rezignovat na kvalitu zvuku, spíše naopak chcete svůj hudební zážitek pozvednout, jsou ideální právě aktivní reproduktory, které se na první pohled nijak zásadně neliší od těch pasivních, připojených k zesilovači. Do testu jsme proto sezvali hned několik zástupců z tohoto přehledu.

Abecední seznam testovaných modelů AQ M25

Creative T100

Edifier R1700BTs

KRK Rokit 5G4

M-Audio BX4 BT

Presonus Eris E5 BT

Sencor SMC BS50

Wavemaster CUBE NEO

Pokud bychom měli argumentaci shrnout do jednoho odstavce, tak jsou aktivní monitory lepším řešením především kvůli stereu – z jednoho malého repráčku připojeného přes Bluetooth zkrátka stereoprostor nevykouzlíte. Podstatná je také velikost těchto reproduktorů – obvykle mají objemnější ozvučnici, což znamená také lepší dynamiku a měniče se zkrátka mají o co „opřít“.

K počítači i do obýváku

Pro srovnání jsme do testu vybrali celkem osm zástupců napříč vcelku širokým cenovým spektrem, a to od asi 2 800 Kč do 7 000 Kč. V této cenové hladině se již vyskytují i velmi kvalitní reproduktory s přesným až neutrálním projevem.

Jejich použití je univerzální a omezeni budete v praxi pouze počtem a typem vstupů – své uplatnění najdou jak na stole u počítače, tak v knihovně v obýváku nebo kdekoli jinde. Pro omezení výběru jsme přidali ještě další podmínku, kterou je uvedení reproduktorů na trh v posledních dvou letech.

Na rozdíl od řady multimediálních reproduktorů konfigurace 2.1 nebo 5.1 zde nenarazíme na mnoho designových výstřelků nebo blikajících diod. Tady se zkrátka jede spíš minimalistická linka – téměř vždy bude reproduktor kvádrem různé velikosti a nejčastěji černého provedení, občas v bílé nebo v dřevěném dekoru.

Celkové naladění zvuku může být u parametrově podobných modelů zcela odlišné!

Většinou se zde také setkáme s použitím MDF desky pro výrobu ozvučnice, i když výjimkou nejsou ani plastové kousky – materiál zde nehraje až tak stěžejní roli, tu přebírá jednak osazení měniči a jednak celkové naladění zvuku, které může být i u parametrově podobných modelů zcela odlišné.



Mohlo by se zdát, že nastavení korekcí zvuku a hlasitosti na boční straně u Edifieru je praktické, bohužel tomu tak není, protože se musíte stále naklánět pro kontrolu toho, jak jste to vlastně nastavili

Ruku v ruce s použitím jde také konektivita – ta je poměrně široká a až na jednu výjimku nalezneme u testovaných kousků Bluetooth rozhraní, standardem je připojení pomocí RCA kabelu (2× cinch) zakončeného jackem 3,5 mm. V několika případech je přítomen také optický vstup signálu anebo HDMI konektor (oba jsou ideální k propojení s televizorem), jeden model nabízí možnost připojení pomocí USB kabelu, kdy se hlásí jako další zvuková karta, další dvojice má klasický USB konektor pro přehrávání obsahu z flashdisku.

No a když už budete mít reproduktory v obýváku, bude velmi praktickým doplňkem dálkové ovládání pro snadnější zapínání, volbu vstupu nebo úpravu hlasitosti. Najdeme ho u většiny testovaných kousků, na rozdíl od sluchátkového výstupu, jímž disponují pouze dva modely.

Zvukové pole, umístění a stereo

Ve srovnání s monoreproduktory v podobě přenosných Bluetooth kousků si můžete v případě aktivních reproduktorů užívat lepšího podání prostoru díky jejich stereo zapojení. I to však nese jistá úskalí. Pokud totiž chceme sáhnout po kvalitních reproduktorech, které jsou vhodné pro blízký poslech – tzv. nearfield modely, je potřeba brát v úvahu jejich umístění vzhledem k posluchači a také jejich případnou směrovost.

V praxi to znamená, že by vaše hlava měla tvořit vrchol rovnoramenného trojúhelníku, kde oba reproduktory tvoří zbývající dva body. Každý reproduktor má odlišný vyzařovací úhel směrem dopředu, proto je vhodné reproduktory mírně natočit směrem k posluchači. V neposlední řadě je zde směrový projev ve vertikální rovině, kdy platí, že nejlepšího zvuku dosáhnete, když bude střed reproduktoru ve výšce vašich uší. To vše je potřeba zvážit nejen před koupí, ale především při následném umístění bedýnek.



Ovládání je u Creativu velmi minimalistické na nepříliš dobře viditelné horní straně, bohužel bez podsvícení.

Výsledný projev také do značné míry ovlivňuje poloha reproduktoru ve vztahu ke zdi nebo rohu místnosti. Pokud budete mít modely se zadním výdechem bassreflexu přímo u zdi, mohou být basy nehezky dunivé, podobná situace může nastat i v případě umístění reproduktoru do rohu místnosti. Na druhou stranu můžete této fyzikální zákonitosti využít například pro zdůraznění basové složky.

Monitory na hudbu?

Ano, čtete správně – výše popsané reproduktory pro blízký poslech se totiž většinou rekrutují ze skupiny produktů označovaných jako studiové monitory. Typický je pro ně spíše přesnější analytický projev a minimum multimediálních funkcí. Odvíjí se to od předpokládaného nasazení v domácím studiu, kdy je hlavním požadavkem přesná reprodukce, pro zvukovou post­produkci. Díky tomu však zvládnou tyhle kusy hrát velmi dobře a muzikálně, a to i při nižší hlasitosti.

Pomyslnou druhou skupinou jsou tzv. běžné reproduktory, či chcete-li multimediální reproduktory, které sázejí spíše na zábavnější projev a nabídnou také mnohem širší konektivitu a způsob ovládání. To ale bývá většinou na úkor čistoty projevu zejména při nízkých a velmi vysokých hlasitostech.

Podle čeho vybírat?

Vybírejte vždy podle předpokládaného použití a pak podle zvuku. Pokud si totiž pořídíte nejlépe hrající model v testu od značky KRK, dostanete zajímavý design a opravdu velmi kvalitní projev plný detailů a pevných basů s dostatečnou výkonovou rezervou – jejich zapojení je však možné pouze jedním kombinovaným konektorem, každý kus vyžaduje separátní napájení a uživatelské rozhraní předpokládá, že vše jednou nastavíte a už na to nesáhnete.

Na druhou stranu vítěz testu od AQ nabídne o něco menší stabilitu projevu při vysokých hlasitostech, nemá tak hutné spodky a je mírně směrový, ovšem konektivita je u něj příkladná a mimo sluchátkového výstupu nic nechybí. Takže i když dva dělají kvalitně totéž, nemusí to být v konečném výsledku totéž.

Výběr reproduktorů je pouze první kolo, to další je o hledání jejich vhodné pozice a nastavení

Ještě nutno doplnit, že výsledné pořadí vychází z hodnocení různých vlastností a kritérií a jedná se o absolutní pořadí pouze v této omezené skupině osmi reproduktorů. Primárně jsme se samozřejmě soustředili na hudební podání a reprodukci zvuku, ovšem při hodnocení nelze opomenout ani doplňkovou výbavu a funkce.

V případě, že je váš rozpočet pro vybavení reproduktory omezený, neuděláte chybu ani nákupem starších modelů. Obvykle totiž mají aktivní reproduktory delší periodu mezi inovacemi, než je tomu například u přenosných Bluetooth reproduktorů.

Doporučit rozhodně můžeme několik modelů z našeho posledního testu v roce 2019, které se prodávají i dnes. Pokud by se mělo jednat o kousek, který plně obstojí v konkurenci aktuálního výběru, bude to například Pioneer DJ DM-40BT (od 3 990 Kč), což jsou relativně malé, ale velmi dobře naladěné monitory v podobném stylu, jako M-Audio, avšak se stabilnějším a analytičtějším podáním zvuku. Ani koupí předchozí generace AQ M24 neuděláte chybu – výjimečně je najdete v e-shopech, ale ani bazarová koupě by neměla být problémem.

Užijte si kvalitní poslech

U klasických stereoreproduktorů není příliš obtížné najít jejich správné umístění v prostoru tak, aby pozice vašich uší byla v optimálním místě vůči osazeným měničům, jak jsem zmiňoval výše. Výrazně se však do celkového zážitku z poslechu promítá i samotná dispozice místnosti, kde reproduktory máte.

Cestou k lepšímu a čistšímu poslechu je minimalizace velkých rovných ploch, které zvukové vlny odrážejí a také částečné vytlumení prostoru, pro eliminaci dozvuku. Zejména, pokud sami tvoříte audiovizuální obsah, je takové řešení prakticky nezbytné.



KRK je nejen zvukově perfektní, ale myslel i na dostatečné utlumení – celá spodní strana je pokryta pěnovo-gumovou plochou pro minimalizování vibrací a jejich přenosu na podstavec

A nyní nemáme na mysli poloprofesionální řešení v podobě detailně rozmístěných basových pastí nebo celkové vytlumení prostoru. I pouhý závěs na okno vyšší gramáže anebo jeden akustický panel upevněný na stropě nebo na zdi může slyšitelně zlepšit reprodukci. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě i lepší podání nahrávaného zvuku mikrofonem.



Pro samotné doladění zvuku pak doporučuji jednak nechat reproduktory rozehrát alespoň po dobu 20 hodin na střední výkon a poté si detailně poslechnout nahrávky, které máte dobře naposlouchané a víte co v nich máte/chcete slyšet – pokud přecházíte z méně kvalitního modelu reproduktorů, pak možná zažijete i okamžik prozření, když uslyšíte zvuky a tóny, které jste dosud v nahrávce neslyšeli

S optimálním nastavením a vyvážením zvuku může pomoct například mobil s vhodnou aplikací – ostatně KRK doporučuje nastavení reproduktorů ve spolupráci s firemní aplikací KRK Audio Tools, která nabídne spektrální analyzér a doporučí i výběr vhodného ekvalizačního profilu.