Srovnávací test 5 chytrých hodinek pro děti. Velký rodič tě sleduje

Michael Knight v osmdesátkovém seriálu Knight Rider pomocí hodinek komunikoval se svým autem. Vy dnes díky podobným hodinkám můžete sledovat své dítě v mobilní aplikaci, nebo si s ním zavolat. V předškolním a ranném školním věku to nebudou brát jako špehování.

Podívali jsme se na zoubek pětici dětských hodinek s GPS a SIM kartou, které jsou aktuálně na trhu nejoblíbenější.

Úzká věková kategorie

Hodinky jsou určené dětem, kterým se ještě obáváme svěřit mobilní telefon. I ty nejlevnější smartphony, co se týče funkcí, dětské hodinky překonávají. Ale i právě to může být jeden z důvodů, proč dítěti chytré hodinky pořizovat. Zamezíte tomu, aby hodiny sjíždělo videa na YouTube, brouzdalo po sociálních sítích nebo hrálo hry. Tomu lze zabránit i důkladnou rodičovskou kontrolou, ale to už je záležitost na samostatný článek.

Hodinky rozhodně tak zábavné nejsou, a budou tedy plnit hlavně ten úkol, pro který je dětem pořizujeme – možnost kontaktovat ho a mít přehled o tom, kde se právě nachází. Navíc je (připoutané k zápěstí) dítě jen tak neztratí a nerozbije.