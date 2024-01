Srovnávací test 32" 4K monitorů do kanceláře. Ohrožený druh. Kupujte, dokud jsou

Potřebujete pro svoji práci hodně obrazového prostoru na výšku? Pak jsou 32" 4K modely naprosto ideální. Výrobci na ně ale zřejmě brzy zanevřou.

Za pětadvacet let ve světě počítačů jsem zažil dvě větší monitorové revoluce: přechod z CRT na LCD, kdy jsme placaté monitory neuznávali pro jejich pomalost, mdlý obraz a nesmyslnou cenu, a obecný ústup od poměru stran 4 : 3 ve prospěch „extrémně širokého“ poměru stran 16 : 9. I to se setkalo s kritikou. Trend dalšího „rozšiřování“ monitorů již nastal a ty pracovní jim padnou za oběť.

Výška je důležitá

Námi testované monitory s úhlopříčkou 32", poměrem stran 16 : 9 a se 4K (3 880 × 2 160 px) rozlišením jsou pomalu, ale jistě vytlačovány atraktivnějšími 34" modely s poměrem stran 21 : 9 a rozlišením WQHD (3 440 × 1 440 px). Nemusíme se přít o vhodnosti tohoto jen pár let nového formátu pro svět počítačových her. Zvláště v prohnutém provedení skutečně dokáží lépe pohltit do virtuálního světa.

Jenže svět počítačů je stále plný programátorů, grafiků, fotografů, inženýrů, překladatelů a rešeršérů, a desítek dalších profesí, které u počítače ocení i dostatek prostoru ve vertikálním směru. A jak je patrné z čísel výše, 32" 4K monitor nabídne o polovinu víc pixelů než modernější široký formát. Pokud je to případ i vašeho pracovního nasazení, zbystřete. Monitory se 4K rozlišením na 32" startovaly za hranicí dvaceti tisíc, dnes stojí čtvrtinu. Stále se tísníte u malého 24" displeje? Dopřejte si víc, vaše práce se zefektivní a investice nebudete litovat.



Samsung vybavil svůj monitor vestavěnou kamerou s překvapivě dobrým obrazem. Pro videohovory nic dalšího nepotřebujete

Jasné kategorie

Nahlédněme na kategorii testovaných monitorů podrobněji, nejprve z pohledu ceny a výbavy. Existují tři kategorie:

Tu nejlevnější zastupují rovné VA monitory s cenou často i hluboko pod deset tisíc korun. VA panel není špatnou volbou, nabízí vynikající kontrast, který bude vyhovovat těm, kdo rádi přes počítač sledují filmy a seriály.

S cenou nad deset tisíc se objevují monitory vybavené IPS panelem, které ale současně přinášejí lepší možnosti připojení. Zejména rozhraní USB-C výrazně usnadnilo připojování notebooků. Přijdete do práce, připojíte USB-C vedoucí od monitoru, a rázem přenášíte nejen obraz, ale i zvuk a všechny periferie připojené k monitoru. A monitor vám na oplátku nabije notebook. Pět ze šesti testovaných monitorů je navíc vybaveno gigabitovým Ethernetem, takže tudy půjdou i data místo zatěžování Wi-Fi. Zpětné nabíjení obvykle disponuje výkonem 65 W, výjimkou ale není ani 90 W. Mimochodem, tato funkce vám dovolí nechávat nabíječku notebooku doma, zatímco na druhém pracovišti bude nabíječkou a dokovací stanicí v jednom právě monitor.

Monitory vybavené IPS panelem sice nenabídnou takový kontrast, snížila se ale míra prosvítání okolo okrajů a při pohledu z boku se obraz nemění tolik jako u VA panelů. Pamatujte na to při výběru, pokud počítáte s tím, že se kolem vašeho nového monitoru objevuje více kolegů a řešíte barvy a grafiku.

Ještě dražší jsou speciální monitory. V našem testu je zastupuje BenQ, který vyniká přesnými barvami již z továrny a veškerou možnou podporou pro grafiky. Lenovo je díky MiniLED panelu technologickou zajímavostí, byť extrémně drahou. Zatímco konkurence obvykle vysvítí jas do 400 nitů, Lenovo zvládá i trojnásobek. Ocení jej ale spíše jen tvůrci, kteří chtějí nabízet svůj obsah v HDR. Zde jsme ovšem spíše skeptičtí a myslíme, že MiniLED ustoupí masivnějšímu nástupu OLEDů.



BenQ přidává ke svému grafickému monitoru tento praktický ovládací puk. Funkce tří tlačítek i otočení kolečka si můžete zvolit.

Pozitivním důsledkem celkově vyšší cenové kategorie testovaných monitorů je dobrá ergonomická a konektorová výbava. Až na jeden jsou všechny monitory vybaveny kvalitním bytelným držákem s výškovou stavitelností, většinu otočíte na výšku, nakloníte. Až na jeden monitor v testu jsou všechny vybaveny USB rozbočovačem.

Modernější modely nabídnou vedle standardních USB-A 3.2 Gen 1 konektorů s rychlostí 5 Gb/s i jeden USB-C konektor – obvykle sloužící pro připojení a nabíjení telefonu. Má to své opodstatnění: USB-A nabízejí výkon jen 5 W, těmi by se telefon nabíjel opravdu dlouho. USB-C zvládá výkon třikrát vyšší, až 15 W. A když už jsme u wattů, všimněte si, jak výrazně jsou při shodném jasu IPS monitory úspornější ve srovnání s těmi s VA panelem.

Hráči: vyšší frekvenci nečekejte

Jedním z důkazů postupného loučení s těmito monitory je i v podstatě zastavený vývoj panelů. Žádný z monitorů v testu nenabídnul vyšší obnovovací frekvenci než dnes již obstarožních 60 Hz. Vždyť i ty nejlevnější a nejobyčejnější 24" monitory nabízejí 144 Hz. Není to ale jen o panelu: výrobci by museli povýšit i rozhraní, zejména HDMI. Stropem verze 2.0 je právě 4K/60 Hz, muselo by se přejít na HDMI 2.1 a to stojí peníze nejen při vývoji, ale i při výrobě. Dává smysl, že toto úsilí věnují herním monitorům, a ne těmto pracovním. Současně s tím, že výrobců samotných panelů je jen omezené množství, nelze čekat, že by některý z koncových výrobců monitorů nabídnul něco extra nového.

Na druhou stranu: cílová skupina, která stráví den prací, pravděpodobně nepotřebuje pařit další hodiny super rychlé kompetitivní hry. Pokud si zahrajete nějakou strategii, RPG, klidně i závody, 60 Hz postačí – ostatně stačilo nám to zhruba 15 let. Alespoň u této kategorie monitorů neplatí, že by monitory vybavené VA panelem byly pro hry zásadně méně vhodné než ty s IPS panelem, jak platilo dříve.

Televize v monitoru

V testu máme i dva monitory kombinované s televizními funkcemi. LG a Samsung jsou vlastně televize bez digitálního tuneru pozemního vysílání. Obsahují přitom systém webOS a Tizen, mají aktualizované aplikace a dokáží tak pracovat zcela bez počítače. Současná mladá generace beztak o televizní vysílání nestojí, takže se skvěle hodí do malých studentských pokojů, kde zastanou dvě úlohy: jako monitor k počítači i jako televizor pro večer s oblíbeným seriálem. Vypíchnout musíme právě LG dodávané na univerzálním ergonomickém držáku, který dává ohromnou volnost pohybu. Před koupí zvažte rozestavení svého pracoviště a třeba zjistíte, že přesně tohle vám k dokonalosti chybí.

Testované monitory bohužel ustupují z trhu a je to škoda, nabízí totiž ohromný prostor na výšku

Z dřívějších zkušeností ale víme, že právě u těchto televizí – monitorů bylo potřeba dlouze tápat v nastavení, abyste dosáhli stavu, kdy monitor prostě jen vezme to, co je na vstupu, a bez zásahu jakýchkoli inteligentních funkcí to zobrazí. Výrobci se naštěstí i z kritik recenzentů poučili a oba testované modely po vybalení, zapojení a připojení k počítači zobrazí dobrý obraz. Samozřejmě, další doladění je až zbytečně složité a zcela odlišné od prostých monitorů. Naopak příjemným bonusem obou chytrých monitorů jsou dálková ovládání.



Monitory LG a Samsung dokáží fungovat samostatně jako televizory bez televizního tuneru, nabízejí proto i klasické televizní dálkové ovládání

Ohrožený druh

Co bychom mohli obecně testovaným monitorům vytýkat? Snad jen opravdu, opravdu mizerné reproduktory. Snad s výjimkou LG a HP jsou reproduktory velmi nevýkonné a kvalita často nestačí ani na mluvené slovo.

Zejména ty levnější modely z našeho testu jsou již poměrně vousaté a máme informace, že jde o jejich labutí píseň. Uklidí cestu atraktivnějším herním širokoúhlým prohnutým modelům. Modely z kategorie nad deset tisíc s lepší konektorovou výbavou a IPS displejem na trhu ještě zřejmě nějaký čas zůstanou a výrobci je i mírně inovují, nelze však čekat, že bychom masivně vyhlíželi další moderní funkce. To budeme muset zřejmě počkat na rozšíření technologie OLED.