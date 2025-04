Srovnávací test 27" QHD herních monitorů. V našlapané třídě rozhodují nenápadné detaily

Do testu nám výrobci poslali dvanáct herních monitorů s úhlopříčkou 27" a s rozlišením QHD (2 560 × 1 440 px). Nejlepší zprávou z celého testování je, že všechny monitory byly velmi povedené, takže budeme zejména chválit. Tentokrát budou roli hrát jemné detaily a osobní preference.

V testu jsou displeje v cenovém rozmezí od 4 500 Kč do 9 000 Kč, takže ukážeme, zda má smysl připlácet a případně za co. Typickou obnovovací frekvencí je 180 Hz, což je současné optimum k běžně výkonnému počítači a vystačí to i náročnému hráči.

Ďábel se skrývá v detailu

Pokud vybíráte herní monitor, na trhu je dnes hodně povedených modelů. Aby vás z výběru nebolela hlava, doporučíme pečlivě si předem rozmyslet, co vůbec od monitoru chcete. Pro hraní je rozhodující rychlá obnovovací frekvence, krátké pixelové odezvy či nízké latence, ale co třeba funkce pro hráče?



Asus má tento velmi účelný zářez v podstavci, můžete si do něj postavit třeba mobil. Klidně by to mohli dělat všichni výrobci.

Kam monitor postavíte? Jestli bude ve společných prostorech domácnosti, může záležet na jeho vzhledu. Možná budete potřebovat vyšší jas, když je na přímém slunečním svitu. Nebo naopak pokud jej budete používat hodně v noci, oceníte nižší minimální jas. Když jej kromě desktopu budete používat i s notebookem, bude se hodit USB-C se zpětným nabíjením a možná i s KVM přepínačem.

Pro hraní přesné barvy nepotřebujete, ale když na monitoru budete upravovat fotky či videa, tak se na tento aspekt zaměřte. Ne všechny monitory mají stejné možnosti v omezení škodlivého modrého světla a pro dlouhé hodiny používání monitoru jistě budete chtít mít stojan se širokými možnostmi polohovatelnosti.



Ovládání nemusí být jen na monitoru v podobě joysticku nebo tlačítek, některé monitory mají i dálkové ovládání.

S tím, jak jsou si všechny testované monitory blízko, bude záležet na takovýchto detailech. Pro různé lidi můžeme doporučit každý testovaný monitor. Proto se zaměřte na výsledkovou tabulku na konci testu a tam si bedlivě projděte všechny výsledky. Pokud chcete vybrat nový monitor na míru, máme sice několik doporučení, ale skvělých možností je tentokrát opravdu hodně.

Zvolte správnou úhlopříčku

Monitory s QHD rozlišením a 27" dnes můžeme považovat za oblíbené, protože poskytují dostatečnou plochu pro hraní, nezabírají příliš místa na stole a QHD rozlišení nevyžaduje extrémně výkonné grafické karty. Můžete se při nákupu ale vydat i jinými a méně tradičními cestami.



Na zádech je několik klíčových prvků. Joystick či tlačítka, porty (někdy s krytkou). Zaměřte se na připevnění stojanu, ten přibalený může mít rychloupínání, většinou je tu i univerzální systém VESA.

Například na 27" můžete mít i mnohem jemnější 4K rozlišení nebo QHD rozlišení můžete roztáhnout na 32" úhlopříčku. Případně můžete mít na 27" jen Full HD rozlišení.

Samozřejmě se můžete vydat běžnými cestami, populární jsou 24–25" s Full HD rozlišením. Ty jsou levné, není k nim potřeba drahý počítač a můžou mít obnovovací frekvenci od 60 Hz po více než 500 Hz. Opačnou cestou jdou 4K monitory, které mají typicky 32" a obnovovací frekvence končí na 240 Hz, přičemž s těmito parametry se dají koupit i OLEDy.

Už za 5 000 Kč můžete koupit parádní herní monitor se skvělými parametry

Rozlišení QHD je považováno za střední cestu a někdo dokonce tvrdí, že monitory s QHD rozlišením a 27" jsou novým standardem, protože 25" Full HD displeje už nemají co nabídnout. Alternativně je zajímavou možností sáhnout po ultraširokoúhlém displeji s poměrem stran 21 : 9, monitory s 34" úhlopříčkou jsou v jednoduchosti 27" QHD monitory roztažené do šířky.

Pokud nyní vybíráte nový monitor, určitě se nejprve podívejte na tyto testované modely a od nich se můžete odrazit k jiným úhlopříčkám nebo specifičtějším modelům. Každopádně se dnes dá říct, že právě 27" QHD obrazovky představují ideální monitor nejen pro hráče.