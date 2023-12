Srovnávací test 15,6" herních notebooků do 32 000 Kč. Teď je dobrá doba na nákup, za tuhle cenu koupíte skvělé stroje

Zatímco loni to vypadalo, že budou ceny herních notebooků růst do nebes, letos situace nabrala opačný směr. Už za 30 tisíc koupíte kvalitní model s RTX 4060, proto jsme jich pro vás v této cenové hladině otestovali rovnou šest.

Není to tak dávno, kdy byly herní notebooky doménou jen majetných zákazníků, byly těžké, neohrabané a tlusté. Dnes už vypadají jako běžné stroje, dají se snadno přenášet a nabízí je prakticky každý výrobce za příznivou cenu. Když se rozhlédnete na současném trhu, zjistíte, že lze herní notebook s použitelnou dedikovanou grafikou koupit už za dvacet tisíc. Pokud však nechcete hrát s kompromisy a hodláte být i připraveni na budoucnost, je vhodné se dívat po notebooku v cenové hladině minimálně okolo 30 000 Kč.

Abecední seznam testovaných modelů Acer Nitro 5 (AN515-58-599Y)

Asus TUF Gaming A15 (2023)

Dell G15 Gaming (5530)

Gigabyte G5 KF (2023)

HP Victus 15-FA1822NC

Lenovo LOQ 15APH8

My jsme se v našem testu zaměřili přesně na takové stroje, protože jsou nejen cenově dostupné, ale také velmi výhodné z pohledu poměru ceny a výkonu. Do námi stanoveného cenového limitu 32 000 Kč se většina výrobců vešla s modely osazenými nejmodernější grafikou Nvidia GeForce RTX 4060.

Za zapůjčení notebooků Gigabyte a Dell děkujeme e-shopu CZC.cz

Klíčová grafická karta

Jak už jsem naznačil, tím nejdůležitějším je u herního notebooku grafická karta, která je tak první komponentou, po které byste se měli dívat. Pokud si chcete plynule zahrát všechny dnešní hry, dívejte se po grafické kartě alespoň Nvidia GeForce RTX 3050. Nová GeForce RTX 4050 už přináší DLSS 3.0, se kterým si zahrajete výrazně plynuleji, ale skutečně bez kompromisů DLSS 3.0 využijete až s RTX 4060. Právě proto je GeForce RTX 4060 tak výhodná. Výkonnostně na dvojnásobku oproti RTX 3050, a když začnete využívat DLSS 3.0, dostanete se s počtem snímků za sekundu ještě mnohem výše.

GeForce RTX 4060 je vynikající volbou všech, kdo chtějí hrát na notebooku s Full HD displejem zcela bez kompromisů. Netrváte-li na vysokých detailech, stačí tato grafika i na rozlišení QHD (2 560 × 1 440 px), s takovým displejem je však vhodnější sáhnout po RTX 4070 či vyšší. Ovšem čím výše pak jdete, tím více si musíte připlatit i za mírný nárůst výkonu. Dejte si pozor také na udávané MGP, tedy TDP grafického čipu, bude-li ho výrobce uvádět. Pokud budete mít dva notebooky s RTX 4060, z nichž jeden s MGP 105 W a druhý 140 W, je jasné, který bude výkonnější.



Jediné Lenovo u svého notebooku nabízí speciální tlačítka, která vám usnadní regulaci hlasitosti a přístup k aplikaci pro správu

Klíčová je při výběru herního stroje také volba úhlopříčky a rozlišení displeje. Když se podíváte na nabídku, zjistíte, že je suverénně nejrozšířenější úhlopříčka 15,6" až 16,1", což je ideální kompromis mezi snadnou přenositelností a dostatečně velkou zobrazovací plochou. Trendem je také významné zužování rámečků okolo displeje, takže už patnáctipalcový stroj není tak velký, jak býval. Pokud byste toužili po čtrnáctipalcovém herním notebooku, budete vybírat ze značně omezené nabídky, nebude většinou tak dobře chlazen, a ještě si připlatíte.

Naopak 17,3" modely už jsou tak velké, že budete většinou potřebovat speciální batoh. Samozřejmostí je dnes IPS displej, ale začínají se objevovat i OLED s úchvatným obrazem a extrémně nízkou dobou odezvy. Může se zdát, že je vyšší rozlišení než Full HD o hodně lepší, na 15,6/16,1" displej však rozdíl v jemnosti obrazu při hraní her až tak nepoznáte, přitom náročnost na výkon grafiky značně vzroste.

Pokud si chcete za příznivou cenu zahrát co nejvíce her na plné detaily, je kombinace Nvidia RTX 4060 a Full HD displeje ideální volbou

Důležitá je i vysoká obnovovací frekvence – v našem testu bylo standardem 144 Hz, ovšem neméně podstatná je i podpora adaptivní synchronizace obnovovací frekvence s počtem snímků za sekundu, což v podobě G-Sync podporoval jen Asus. Obecně jde o výsadu až dražších vysoce výkonných strojů, protože až ty přinášejí natolik vysoký výkon, že dává G-Sync smysl a přinese vám úchvatně plynulý obraz bez zadrhávání a roztrhávání obrazu.

Čím dál častěji přichází výrobci s herními notebooky osazenými kvalitními IPS panely s širokým barevným gamutem a nízkou barevnou odchylkou – v našem testu takovýto nabídl jen Asus TUF Gaming A15 (2023). Přesné a bohaté barvy jsou skvělé, rozdíl je znát, i když ne tak výrazně jako při přechodu z TN panelu na IPS. Nicméně pokud nehodláte na notebooku pokročile upravovat fotografie či jej využívat na jiné aplikace náročné na věrnost barev, můžete zde udělat kompromis a dát přednost plynulejšímu hraní her díky výkonnější grafice.

Rychlý procesor a dostatek paměti

Hned po grafické kartě má na výkon ve hrách největší vliv procesor. Zde máte na výběr tradičně mezi AMD a Intelem, přičemž už začíná být vcelku jedno, zda sáhnete po tom, či onom. I naše testy ukázaly, že nové procesory AMD Ryzen 7000 jsou skvělé, stejně jako Intel Core 13. generace, přičemž chybu neuděláte ani s procesory o generaci starší. Jsou sice mírně pomalejší, zase ale i notebooky jimi osazené o kus levnější.

Přínosem nových platforem jsou mimo jiné rychlejší rozhraní, jako je Thunderbolt 4 a USB 4, nebo sběrnice PCIe 4.0 a s ní související mnohem rychlejší SSD, záleží však, zda toho výrobce využije. Třeba to, že je v notebooku SSD s rychlejší sběrnicí PCIe 4.0, se bohužel většinou z udávaných parametrů nedozvíte.

A nakonec jsou zde paměti DDR5, které vám sice více výkonu nepřinesou, ale již alespoň nejsou dražší než DDR4 a z hlediska budoucího upgradu tak dává smysl se dívat po noteboocích, které využívají už DDR5. Co se týče kapacity paměti, minimem by pro seriózní hraní her mělo být 16 GB, ideálem pak 32 GB, nicméně není to nutností. Pokud byste narazili na problém s nedostatkem paměti, není problém u žádného z testovaných notebooků paměťové moduly vyměnit za jiné s vyšší kapacitou.

Samozřejmostí by u nových notebooků měla být i nejmodernější Wi-Fi 6E či minimálně Wi-Fi 6 a u herních strojů ideálně v herní verzi s optimalizací síťového provozu (třeba prioritizací paketů) pro minimální zpoždění. To v našem testu nabídl jen Acer Nitro 5 prostřednictvím síťových řadičů Killer E2600 a Intel AX1650i. Z další výbavy by u herního stroje neměly chybět také rychlé porty – alespoň USB 3.2 Gen2, když už ne Thunderbolt 4/USB4. Je totiž dost pravděpodobné, že budete přenášet větší objemy dat.

Aby bylo kam hry ukládat, měl by být herní notebook osazen alespoň 1TB SSD, což třeba vítěz našeho testu nesplňuje. Na 512GB SSD se vám vejde jen několik her a vzápětí budete řešit problém s místem. Nicméně u žádného z testovaných notebooků nebyl problém buď SSD vyměnit za jiné, nebo ho většinou i doplnit o druhé. Acer Nitro 5 jako jediný pak umožňuje montáž i 2,5" SSD/HDD.

Reproduktory, klávesnice, konstrukce

Existují neméně důležité aspekty při výběru ideálního herního stroje, které z parametrů notebooků moc nevyčtete. Jde například o kvalitu jeho konstrukce, která je v této cenové kategorii většinou celoplastová, což však nemusí být vůbec na škodu. Naopak někdy může kombinace kovu s plastem způsobovat povrzávání či praskavé zvuky. Ideální je ale použít kov alespoň pro zadní stranu víka a tím nejen přidat notebooku na atraktivním vzhledu, ale také výrazně lépe ochránit displej. Příkladem v našem testu je Asus TUF Gaming A15, který i díky tomu dostal za svou konstrukci plný počet bodů.

I na takové klávesnici toho ale jde dost zkazit – třeba výrazně nestandardním rozložením kláves nebo jejich zmenšením a zhuštěním. Trendem je také RGB podsvícení, nejlépe vícezónové, kde si nastavíte barvu každé oblasti zvlášť, čímž si opticky oddělíte klávesy určené ke hraní. Podstatná může být i kvalita vestavěných reproduktorů, a to hlavně pro ty, kdo nechtějí využívat sluchátka. Takový touchpad už třeba příliš podstatný není, protože je stejně nutností si pro hraní k notebooku připojit myš. Tam už ale kvalitativní rozdíly nijak velké nejsou – všechny stroje v našem testu už využívají moderní typ clickpad s jediným tlačítkem.