Srovnávací test 12 bezdrátových sluchátek: jak hrají a jak dlouho vydrží

Klasický 3,5mm jack pomalu, ale jistě vyklízí pozice, minimálně tedy z mobilní techniky. Bezdrátová sluchátka prošla dlouhým vývojem a pohyb ve městě bez obtěžujícího kabelu je prostě osvobozující, stačí si jen vybrat.

Vybrali jsme dvanáct bezdrátových sluchátek s náhlavním mostem a cenovkou do 2 500 Kč. Takovéto modely jsou ideální na denní nošení třeba při krátkých přesunech vlakem či MHD do školy nebo do práce. Často jsou totiž docela lehké a skladné. V testu však najdete i větší a o něco méně skladné kusy, které jsou naopak vhodné i na delší cestování. U této cenové hranice také o něco méně mrzí, když sluchátka po třech letech doslouží nebo se ztratí. Výběr je pochopitelně na vás a na vašich potřebách.

Otestovali jsme tato bezdrátová sluchátka:

Audio-Technica SR30BT

Cowin SE7 ANC

Creative Sound Blaster Jam

Jays a-Seven

JBL Tune 500BT

Mpow H10 ANC

NiceBoy Hive XL

Panasonic RP-HTX80B

Pioneer SE-MJ561BT

Sennheiser HD 4.40 BT

Sony WH-CH500

Urbanears Plattan 2 Bluetooth

Předplaťte si Computer a získejte rovnou dvě vydání zdarma a doručení až do schránky. Zajímá vás konkrétní téma či test? Na iKiosku si můžete objednat a zaplatit kartou jen vybrané číslo: elektronické si můžete přečíst rovnou, tištěné budete mít do dvou dnů doma.