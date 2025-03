Srovnání cloudů. Není to jen o ceně a kapacitě. Zaměřte se na synchronizaci, zálohování, speciality a zero-knowledge

Výběr cloudového úložiště pro synchronizaci služeb už zdaleka neznamená jen porovnání kapacity a ceny. Pokud bychom se totiž drželi pouze tohoto parametru, do popředí by se dostalo mnoho nedůvěryhodných provozovatelů, u kterých by nebylo dobré skladovat jakákoli citlivější data. Jenže při zálohování jde právě o soubory, ke kterým by se neměl dostat nikdo, včetně poskytovatele služeb.

V našem výběru proto najdete služby, které s velkou pravděpodobností znáte, u každé z nich jsme se ale zaměřili na unikátní parametry nebo funkce, jimiž se od zbytku odlišuje. Rozhodně platí, že s žádnou z nich neuděláte chybu, pokud se pro ni rozhodnete na jakékoli platformě. Pro určitá využití se ale některé hodí lépe.

Zero-knowledge

U zabezpečení je rovněž dobré sledovat podmínky služby a sídlo společnosti. Pokud totiž jde o Microsoft, Apple nebo Google se sídlem ve Spojených státech a pobočkami v evropských zemích, k datům musí mít přístup provozovatel kvůli soudním nařízením. To mimo jiné zamezuje provoz tzv. zero-knowledge úložiště, kdy přístup k datům nemá nikdo kromě uživatele.

I proto jsme do výběru zahrnuli dvě služby provozované ze Švýcarska, kde legislativa tento pokročilý přístup k soukromí umožňuje. Byť znemožní například vyhledávání ve fotkách pomocí AI, výměnou je takřka stoprocentní ochrana dat.

Pro všechny platformy

Průkopníkem mezi cloudovými úložišti pro běžné uživatele se stal v roce 2009 Dropbox. Ten přišel s povedenými aplikacemi v kombinaci s webovým rozhraním a také na tu dobu velkorysou kapacitou. Tehdy jsme sice ještě nemluvili o sofistikovaném zálohování a Dropbox jsme nazývali především náhradou za flashdisky, prvenství ale Dropboxu zůstane. Do našeho výběru se však nedostal – v současné době jej předčí jak služby největších technologických společností, tak úložiště specializující se například na zmíněnou ochranu dat.

Pokud budete do cloudu zálohovat byť jen citlivější data, zapomeňte na experimenty s neznámými službami

Naprostým základem je podpora všech platforem v podobě nativních aplikací. Ty musí být integrovány do systému v takové míře, aby okamžitě zrcadlily změny provedené na kterémkoli zařízení a podporovaly kontextové nabídky. Rovněž se hodí podpora tzv. souborů na vyžádání, které sice jsou viditelné v Průzkumníku nebo Finderu, ale z cloudu se stáhnou až v okamžiku, kdy je soubor potřeba otevřít. To může výrazně šetřit místo, typicky na MacBoocích s malou kapacitou. Do takových zařízení totiž zpravidla nechcete synchronizovat stovky gigabajtů dat. Na rychlém internetu přitom u běžných dokumentů nepoznáte, zda došlo k otevření přímo z lokálního úložiště, nebo byl předtím soubor stažen z cloudu.



Levý panel Finderu v macOS může obsahovat rychlé zkratky k jednotlivým úložištím.

Pokročilé funkce