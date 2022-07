Srovnali jsme pět online překladačů. DeepL suverénně vede, ale překvapil i český Lindat

Po roce jsme se opět vrátili k souboji nejlepších online překladačů. Tentokrát to není jen souboj Googlu, Microsoftu a DeepLu, ale přidali jsme také tuzemský Lindat vyvíjený matfyzáky a také Facebook. Všechny už dnes používají modely založené na neuronových sítích, ale jejich kvalita se liší podle toho, kolik toho mají natrénováno a na jakých textech se učily. Google Translate našel přemožitele. Vyzkoušeli jsme překladač DeepL Už v titulku jsme prozradili, že v našich 24 příkladech většinou vždy nejlépe překládal německý DeepL. Lindat mu ale často dýchal na záda a válcoval zbytek pelotonu. Zatím ale nezná tolik jazyků. To jiný nováček – Facebook – rozuměl všemu, ale nejhůře se s ním pracuje. Nemá totiž pro překlady zvláštní web nebo aplikaci. Umí pouze překládat příspěvky, které na síti nasdílel někdo jiný. Překladače si můžete sami vyzkoušet na těchto adresách: DeepL

Lindat

Google

Microsoft V našem srovnání jsme se zaměřili jen na překlad textu, nikoliv práci s obrázky či hlasem. Tentokrát jsme překládali pouze do češtiny, nikoliv naopak, zato jsme rozšířili počet modelových příkladů i jazyků. Na listech najdete 11 příkladů s anglickými texty (proslov, citát, idiomy, vtip, wikipedické heslo, oznámení investorům, politická zpráva, sportovní zpráva, vědecká literatura, beletrie a poezie). Dále pak kousky zpravodajství v němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině, polštině, maďarštině, řečtině, turečtině, ruštině, ukrajinštině, japonštině a čínštině.

Proslov Zdroj: Proslov Alžběty II. k 70. výročí na trůnu Anglický originál This anniversary also affords me a time to reflect on the goodwill shown to me by people of all nationalities, faiths and ages in this country and around the world over these years. I would like to express my thanks to you all for your support. I remain eternally grateful for, and humbled by, the loyalty and affection that you continue to give me. And when, in the fullness of time, my son Charles becomes King, I know you will give him and his wife Camilla the same support that you have given me; and it is my sincere wish that, when that time comes, Camilla will be known as Queen Consort as she continues her own loyal service. Překlad do češtiny (DeepL) Toto výročí mi také dává příležitost zamyslet se nad dobrou vůlí, kterou mi během těchto let projevili lidé všech národností, vyznání a věku v této zemi i po celém světě. Rád bych vám všem poděkoval za vaši podporu. Zůstávám vám neskonale vděčný za loajalitu a náklonnost, kterou mi i nadále projevujete, a cítím vůči vám pokoru. A až se můj syn Charles v plném rozsahu stane králem, vím, že jemu a jeho manželce Camille poskytnete stejnou podporu, jakou jste poskytli mně; a je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, byla Camilla známa jako královna konzulka, protože bude pokračovat ve své vlastní věrné službě. Překlad do češtiny (Lindat) Toto výročí mi také poskytuje čas k zamyšlení nad dobrou vůlí, kterou mi v těchto letech prokazují lidé všech národností, vyznání a věků v této zemi i na celém světě. Rád bych vám všem vyjádřil poděkování za vaši podporu. Zůstávám vám neskonale vděčný a pokořený za věrnost a náklonnost, kterou mi i nadále poskytujete. A až se v plné šíři času stane králem můj syn Charles, vím, že jemu a jeho ženě Camille poskytnete stejnou podporu, jakou jste poskytli mně; a je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, byla Camilla známá jako královna manželka, protože pokračuje ve své vlastní věrné službě. Překlad do češtiny (Google) Toto výročí mi také poskytuje čas zamyslet se nad dobrou vůlí, kterou mi během těchto let projevili lidé všech národností, vyznání a věkových kategorií v této zemi a na celém světě. Rád bych vám všem vyjádřil poděkování za vaši podporu. Zůstávám věčně vděčný a pokořen za věrnost a náklonnost, kterou mi nadále projevujete. A když se v plnosti času můj syn Charles stane králem, vím, že jemu a jeho ženě Camille poskytnete stejnou podporu, jakou jste poskytli mně; a je mým upřímným přáním, aby až ten čas nadejde, byla Camilla známá jako Queen Consort, protože bude pokračovat ve své vlastní loajální službě. Překlad do češtiny (Microsoft) Toto výročí mi také poskytuje čas zamyslet se nad dobrou vůlí, kterou mi v průběhu těchto let projevili lidé všech národností, vyznání a věků v této zemi a po celém světě. Rád bych vám všem poděkoval za vaši podporu. Zůstávám věčně vděčný a pokořen věrností a náklonností, kterou mi stále dáváte. A až se v plnosti času můj syn Charles stane králem, vím, že jemu a jeho ženě Camille poskytneš stejnou podporu, jakou jsi dal mně; a je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, Camilla byla známá jako královna choť, protože bude pokračovat ve své vlastní věrné službě. Překlad do češtiny (Facebook) Toto výročí mi také dává čas přemýšlet o dobré vůli, kterou mi v těchto letech projevovali lidé všech národností, víry a věků v této zemi a na celém světě. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši podporu. Zůstávám navždy vděčný za věrnost a náklonnost, kterou mi nadále dáváš. A až se můj syn Charles stane králem, vím, že jemu a jeho ženě Camille poskytnete stejnou podporu, jakou jste dali mně; a je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, Camilla byla známá jako královna Consort jako ona pokračuje ve své vlastní loajální službě. Překlady jsou si podobné, ale nejlépe bychom ohodnotili český Lindat. Jako jediný dokázal využít i titul „královna manželka“, což je nejběžnější varianta původního „Queen consort“. Žádná ze služeb nicméně nepoznala, že proslov vede žena, a tak jsou všechny v mužské rodě. Z daného kontextu to ale neměly jak pochopit.

Citát Zdroj: Steve Jobs / Magazín Inc. Anglický originál You can't just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they'll want something new. Překlad do češtiny (DeepL) Nemůžete se zákazníků jen zeptat, co chtějí, a pak se jim to snažit dát. Než to postavíte, budou chtít něco nového. Překlad do češtiny (Lindat) Nemůžete se jen tak zeptat zákazníků, co chtějí a pak jim to zkusit dát. Než to postavíte, budou chtít něco nového. Překlad do češtiny (Google) Nemůžete se jen zeptat zákazníků, co chtějí, a pak se jim to snažit dát. Než to postavíte, budou chtít něco nového. Překlad do češtiny (Microsoft) Nemůžete se jen zeptat zákazníků, co chtějí, a pak se jim to pokusit dát. V době, kdy ji postavíte, budou chtít něco nového. Překlad do češtiny (Facebook) Nemůžete se jen tak zeptat zákazníků, co chtějí, a potom jim to zkusit dát. Až to postavíte, budou chtít něco nového. Tady je to plichta, snad jen u Facebooku by bylo vhodnější „než to postavíte“ než „až to postavíte“.

Anglické fráze Anglický originál No pain, no gain. Pull someone's leg. Speak of the devil. Once in a blue moon. By the skin of your teeth. Překlad do češtiny (DeepL) Žádná bolest, žádný zisk. Zatahejte někoho za nohu. Mluvit o ďáblu. Jednou za měsíc. Jen tak tak. Překlad do češtiny (Lindat) Žádná bolest, žádný zisk. Zatahej někoho za nohu. My o vlku. Jednou za uherský rok. Jen o vlásek. Překlad do češtiny (Google) Žádná bolest, žádný zisk. Dělat si z někoho srandu. Mluvte o ďáblovi. Jednou za uherský měsíc. Po kůži vašich zubů. Překlad do češtiny (Microsoft) Bez práce nejsou koláče. Vytáhněte něčí nohu. My o vlku. Jednou za uherský měsíc. Kůží zubů. Překlad do češtiny (Facebook) Žádná bolest, žádný zisk. Táhni někoho za nohu. My o vlku. Jednou za modrý měsíc. O kůži vašich zubů. Tady jsme zkoušeli anglické idiomy, které mají český ekvivalent, jenž není doslovným překladem. Nikdo neodešel s čistým štítem. Jak by to tedy mělo vypadat? Bez práce nejsou koláče. Vystřelit si z někoho. Dělat si šoufky. My o vlku. (Objeví se někdo, o tom zrovna mluvíme.) Jednou za uherský rok. Jen o vlásek. (o chlup, o fous, o prsa)

Vtip Zdroj: Reader's Digest Anglický originál We used to play spin the bottle when I was a kid. A girl would spin the bottle, and if the bottle pointed to you when it stopped, the girl could either kiss you or give you a nickel. By the time I was 14, I owned my own house. Překlad do češtiny (DeepL) Když jsem byl malý, hráli jsme spin the bottle. Dívka roztočila láhev, a když láhev ukázala na tebe, když se zastavila, mohla tě buď políbit, nebo ti dát pěťák. Když mi bylo čtrnáct, vlastnil jsem vlastní dům. Překlad do češtiny (Lindat) Když jsem byl malý, hrávali jsme si s flaškou. Holka s flaškou točila, a když na tebe flaška ukázala, když přestala, mohla tě buď políbit, nebo ti dát niklák. Když mi bylo čtrnáct, vlastnil jsem vlastní dům. Překlad do češtiny (Google) Když jsem byl malý, hráli jsme si na točení lahví. Dívka by roztočila láhev, a pokud láhev na vás ukázala, když se zastavila, dívka by vás mohla políbit nebo vám dát nikl. Když mi bylo 14, vlastnil jsem vlastní dům. Překlad do češtiny (Microsoft) Když jsem byl dítě, hráli jsme si na točení láhve. Dívka by točila lahví, a pokud by na vás láhev ukázala, když se zastavila, dívka by vás mohla buď políbit, nebo vám dát nikl. Když mi bylo 14, vlastnil jsem svůj vlastní dům. Překlad do češtiny (Facebook) Když jsem byl malý, hrávali jsme točit flašku. Dívka by lahví roztočila, a pokud by láhev ukázala na tebe, když přestala, mohla by tě buď políbit nebo dát niklák. Když mi bylo 14, měl jsem vlastní dům. Jednoduchý vtip a hned několik variací překladu. Lindat a DeepL jsou opět nejpřesvědčivější. Druhé dlouhé souvětí nemají tak krkolomný slovosled a z „nickelu“ udělaly správně „niklák“ nebo „pěťák“ (mince s hodnotou 5 centů). Ani jeden ale nepochopil, že se „hraje flaška“, nikoliv „hraje s flaškou“. A místo „vlastnit vlastní dům“ by bylo vhodnější „mít vlastní dům“.

Náhodné wiki heslo Zdroj: Megalographa talamanca / Wikipedia Anglický originál Megalographa talamanca is a moth of the family Noctuidae. It is known only from the Talamanca Mountain Range of central Costa Rica where it has been collected at elevations above 3,100 meters in oak dominated cloud forests. Překlad do češtiny (DeepL) Megalographa talamanca je můra z čeledi Noctuidae. Je známá pouze z horského pásma Talamanca ve střední Kostarice, kde byla sbírána v nadmořské výšce nad 3 100 m v dubových mračných lesích. Překlad do češtiny (Lindat) Megalographa talamanca je můra z čeledi Noctuidae. Je známá pouze z pohoří Talamanca ve střední Kostarice, kde byla sbírána v nadmořských výškách nad 3 100 metrů v dubových oblačných lesích. Překlad do češtiny (Google) Megalographa talamanca je můra z čeledi Noctuidae. Je znám pouze z pohoří Talamanca ve střední Kostarice, kde byl shromážděn v nadmořských výškách nad 3 100 metrů v dubových oblačných lesích. Překlad do češtiny (Microsoft) Megalographa talamanca je můra z čeledi Noctuidae. Je znám pouze z pohoří Talamanca ve střední Kostarice, kde byl sbírán v nadmořských výškách nad 3 100 metrů v dubových mlžných lesích. Překlad do češtiny (Facebook) Megalographa talamanca je můra čeledi Noctuidae. Známá je pouze z pohoří Talamanca ve střední Kostarice, kde byla sbírána ve výškách nad 3 100 metrů v dubových oblačných lesích. Ani jeden se naštěstí nepokusil překládat latinský název můry a všechny překladače ví, že v češtině neoddělujeme tisíce čárkou, ale mezerou. Jen Microsoft použil obvyklý termín „mlžné lesy“, ale zase zapomněl, že můra je ženského rodu.

Zpráva investorům Zdroj: Netflix Anglický originál The world's leading linear TV networks now offer their programming on-demand through apps that run on phones and smart TVs. These apps, such as Disney+, HBO Max, Paramount+, and BBC iPlayer enable binge viewing and catch-up viewing. Existing linear networks that offer compelling internet apps will generate more viewing and become more valuable. Those networks that fail to develop first-class apps will lose viewing and revenue. Překlad do češtiny (DeepL) Přední světové lineární televizní sítě nyní nabízejí své programy na vyžádání prostřednictvím aplikací, které se spouštějí v telefonech a chytrých televizorech. Tyto aplikace, jako jsou Disney+, HBO Max, Paramount+ a BBC iPlayer, umožňují sledování pořadů v režimu binge viewing a catch-up viewing. Stávající lineární sítě, které nabízejí atraktivní internetové aplikace, budou generovat více diváků a stanou se cennějšími. Ty sítě, které nevyvinou prvotřídní aplikace, přijdou o sledovanost a příjmy. Překlad do češtiny (Lindat) Přední světové lineární televizní sítě dnes nabízejí své programování na vyžádání prostřednictvím aplikací, které běží na telefonech a chytrých televizorech. Tyto aplikace, jako jsou Disney+, HBO Max, Paramount+, a BBC iPlayer, umožňují binge viewing a catch-up viewing. Stávající lineární sítě, které nabízejí přesvědčivé internetové aplikace, budou generovat více sledovanosti a stanou se cennějšími. Ty sítě, kterým se nepodaří vyvinout prvotřídní aplikace, ztratí sledovanost a příjmy. Překlad do češtiny (Google) Přední světové lineární televizní sítě nyní nabízejí své programy na vyžádání prostřednictvím aplikací, které běží na telefonech a chytrých televizorech. Tyto aplikace, jako je Disney+, HBO Max, Paramount+ a BBC iPlayer, umožňují rychlé sledování a sledování. Stávající lineární sítě, které nabízejí působivé internetové aplikace, přinesou větší sledovanost a stanou se hodnotnějšími. Sítě, kterým se nepodaří vyvinout prvotřídní aplikace, přijdou o sledovanost a příjmy. Překlad do češtiny (Microsoft) Přední světové lineární televizní sítě nyní nabízejí své programování na vyžádání prostřednictvím aplikací, které běží na telefonech a chytrých televizích. Tyto aplikace, jako jsou Disney+, HBO Max, Paramount+ a BBC iPlayer, umožňují sledování binge a catch-up. Stávající lineární sítě, které nabízejí přesvědčivé internetové aplikace, budou generovat více zobrazení a stanou se cennějšími. Sítě, které nedokážou vyvinout prvotřídní aplikace, ztratí sledování a příjmy. Překlad do češtiny (Facebook) Přední světové lineární televizní sítě nyní nabízejí své programování na vyžádání prostřednictvím aplikací, které běží na telefonech a chytrých televizích. Tyto aplikace, jako jsou Disney+, HBO Max, Paramount+ a BBC iPlayer, umožňují prohlížení a sledování. Stávající lineární sítě, které nabízejí přesvědčivé internetové aplikace, budou generovat více sledování a stanou se cennější Ty sítě, které nevyvinou prvotřídní aplikace, přijdou o prohlížení a výnosy. Se složitou kombinací cizích názvů i netradičních termínů si znovu poradily nejlépe DeepL a Lindat. Bing a catch-up viewing nemají jednoduchý český překlad, ale znamenají sledování většího počtu seriálových epizod najednou, resp. zpětné dokoukávání starších filmů a seriálů.

Politické zprávy Zdroj: The Guardian Anglický originál Germany’s energy crisis has led the coalition government to toy with ideas that have long been seen as politically taboo, such as extending the life of unpopular nuclear power plants and – perhaps even more divisive – imposing a speed limit on the autobahn in the hope it will reduce fuel usage. Překlad do češtiny (DeepL) Energetická krize v Německu přiměla koaliční vládu, aby si pohrávala s myšlenkami, které byly dlouho považovány za politické tabu, jako je prodloužení životnosti nepopulárních jaderných elektráren a - možná ještě více rozdělující - zavedení omezení rychlosti na dálnicích v naději, že to sníží spotřebu paliva. Překlad do češtiny (Lindat) Německá energetická krize vede koaliční vládu k tomu, že si pohrává s myšlenkami, které jsou už dlouho považovány za politické tabu, jako je prodloužení životnosti nepopulárních jaderných elektráren a – možná ještě více rozvratné – zavedení rychlostního omezení na dálnici v naději, že to sníží spotřebu paliva. Překlad do češtiny (Google) Německá energetická krize vedla koaliční vládu k tomu, aby si pohrávala s myšlenkami, které byly dlouho považovány za politicky tabu, jako je prodloužení životnosti neoblíbených jaderných elektráren a – možná ještě více rozdělující – zavedení rychlostního omezení na dálnici v naději, že se to povede. snížit spotřebu paliva. Překlad do češtiny (Microsoft) Německá energetická krize vedla koaliční vládu k tomu, aby si pohrávala s myšlenkami, které byly dlouho považovány za politicky tabu, jako je prodloužení životnosti nepopulárních jaderných elektráren a – možná ještě více rozdělující – zavedení rychlostního limitu na dálnici v naději, že to sníží spotřebu paliva. Překlad do češtiny (Facebook) Německá energetická krize přiměla koaliční vládu k tomu, že si pohrávala s myšlenkami, které jsou dlouho považovány za politicky tabu, jako je prodloužení životnosti nepopulárních jaderných elektráren a – možná ještě rozvratnější – zavedení omezení rychlosti na au tobahn v naději, že se sníží využití paliva. Bez chyb opět jen DeepL, použitelný je i Lindat, ostatní s výtkami.

Sportovní zprávy Zdroj: CNN Anglický originál Shelly-Ann Fraser-Pryce produced a trademark performance to win a record fifth 100m title at the World Championships on Sunday. The Jamaican exploded out of the blocks and had the race sewn up way before crossing the line in a championship record time of 10.67 seconds. Překlad do češtiny (DeepL) Shelly-Ann Fraserová-Pryceová předvedla famózní výkon a v neděli získala na mistrovství světa v běhu na 100 metrů rekordní pátý titul. Jamajčanka vyrazila z bloků a závod vyhrála ještě předtím, než doběhla do cíle v rekordním čase šampionátu 10,67 sekundy. Překlad do češtiny (Lindat) Shelly-Ann Fraserová-Pryceová předvedla na mistrovství světa v neděli rekordní pátý titul v běhu na 100 m. Jamajčanka vybuchla z bloků a závod si nechala sešít dlouho před cílem v rekordním čase 10,67 sekundy. Překlad do češtiny (Google) Shelly-Ann Fraser-Pryceová předvedla typický výkon a v neděli získala rekordní pátý titul na 100 m na mistrovství světa. Jamajčan explodoval z bloků a nechal závod sešít, než překročil čáru v rekordním čase šampionátu 10,67 sekundy. Překlad do češtiny (Microsoft) Shelly-Ann Fraser-Pryce předvedla typický výkon a v neděli na mistrovství světa získala rekordní pátý titul na 100 m. Jamajčan explodoval z bloků a nechal závod sešít, než překročil trať v rekordním čase šampionátu 10,67 sekundy. Překlad do češtiny (Facebook) Shelly-Ann Fraser-Pryce předvedla v neděli na mistrovství světa rekordně pátý titul na 100 metrů. Jamajčan explodoval z bloků a měl závod sešit daleko před překročením čáry v rekordním čase šampionátu 10,67 sekundy. Bez chyb prošel jen DeepL. Dokázal správně přechýlit ženské příjmení, použil ženský rod a nenechal sprinterku na startu explodovat. I dříve suverénní Lindat selhal.

Vědecká literatura Zdroj: The Revival of White Holes as Small Bangs Anglický originál Black holes are extremely dense and compact objects from which light cannot escape. There is an overall consensus that black holes exist and many astronomical objects are identified with black holes. White holes were understood as the exact time reversal of black holes, therefore they should continuously throw away material. It is accepted, however, that a persistent ejection of mass leads to gravitational pressure, the formation of a black hole and thus to the "death of white holes". So far, no astronomical source has been successfully tagged a white hole. The only known white hole is the Big Bang which was instantaneous rather than continuous or long-lasting. We thus suggest that the emergence of a white hole, which we name a 'Small Bang', is spontaneous – all the matter is ejected at a single pulse. Unlike black holes, white holes cannot be continuously observed rather their effect can only be detected around the event itself. Překlad do češtiny (DeepL) Černé díry jsou extrémně husté a kompaktní objekty, ze kterých nemůže uniknout světlo. Panuje všeobecná shoda, že černé díry existují, a mnoho astronomických objektů je s nimi ztotožňováno. Bílé díry byly chápány jako přesný časový opak černých děr, proto by měly neustále vyvrhovat materiál. Je však přijímáno, že trvalé vyvrhování hmoty vede ke gravitačnímu tlaku, vzniku černé díry, a tedy ke "smrti bílých děr". Dosud se nepodařilo žádný astronomický zdroj označit za bílou díru. Jedinou známou bílou dírou je Velký třesk, který byl spíše okamžitý než trvalý nebo dlouhodobý. Předpokládáme tedy, že vznik bílé díry, kterou nazýváme "malý třesk", je spontánní - veškerá hmota je vyvržena v jediném impulsu. Na rozdíl od černých děr nelze bílé díry pozorovat nepřetržitě, spíše lze jejich účinek zjistit pouze v okolí samotné události. Překlad do češtiny (Lindat) Černé díry jsou extrémně husté a kompaktní objekty, ze kterých nemůže uniknout světlo. Panuje všeobecná shoda, že černé díry existují a mnoho astronomických objektů je ztotožňováno s černými dírami. Bílé díry byly chápány jako přesný časový zvrat černých děr, proto by měly neustále vyhazovat materiál. Je však akceptováno, že trvalé vymrštění hmoty vede ke gravitačnímu tlaku, vzniku černé díry a tím ke „smrti bílých děr“. Doposud nebyl žádný astronomický zdroj úspěšně označen bílou dírou. Jedinou známou bílou dírou je Velký třesk, který byl spíše okamžitý než souvislý nebo dlouhotrvající. Naznačujeme tak, že vznik bílé díry, kterou nazýváme „Malý třesk“, je spontánní – veškerá hmota je vymrštěna jedním impulzem. Na rozdíl od černých děr nelze bílé díry průběžně pozorovat, jejich účinek lze zjistit pouze kolem události samotné. Překlad do češtiny (Google) Černé díry jsou extrémně husté a kompaktní objekty, ze kterých světlo nemůže uniknout. Panuje všeobecná shoda, že černé díry existují a mnoho astronomických objektů je identifikováno s černými dírami. Bílé díry byly chápány jako přesný časový obrat černých děr, proto by měly neustále odhazovat materiál. Je však akceptováno, že přetrvávající vyvrhování hmoty vede ke gravitačnímu tlaku, vzniku černé díry a tím ke „smrti děr“. Dosud žádný astronomický zdroj úspěšně neoznačil bílou díru. Jedinou známou bílou dírou je Velký třesk, který byl spíše okamžitý než kontinuální nebo dlouhotrvající. Domníváme se tedy, že vznik bílé díry, kterou nazýváme „Malý třesk“, je spontánní – veškerá hmota je vyvržena jediným pulzem. Na rozdíl od černých děr nelze bílé díry pozorovat nepřetržitě, jejich účinek lze detekovat pouze v okolí samotné události. Překlad do češtiny (Microsoft) Černé díry jsou extrémně husté a kompaktní objekty, ze kterých nemůže uniknout světlo. Existuje všeobecná shoda, že černé díry existují a mnoho astronomických objektů je identifikováno s černými dírami. Bílé díry byly chápány jako přesný časový obrat černých děr, proto by měly neustále vyhazovat materiál. Uznává se však, že trvalé vyvržení hmoty vede ke gravitačnímu tlaku, vzniku černé díry a tím i ke "smrti bílých děr". Dosud nebyl žádný astronomický zdroj úspěšně označen jako bílá díra. Jedinou známou bílou dírou je Velký třesk, který byl spíše okamžitý než nepřetržitý nebo dlouhotrvající. Domníváme se tedy, že vznik bílé díry, kterou nazýváme "Malý třesk", je spontánní – veškerá hmota je vyvržena jediným pulsem. Na rozdíl od černých děr nelze bílé díry pozorovat nepřetržitě, ale jejich účinek lze detekovat pouze kolem samotné události. Překlad do češtiny (Facebook) Černé díry jsou extrémně husté a kompaktní předměty, ze kterých nemůže uniknout světlo Panuje celkový konsenzus, že černé díry existují a mnoho astronomických objektů je identifikováno s černými dí Bílé díry byly chápány jako přesný časový obrácení černých děr, proto by měly průběžně vyhazovat materiál. Přiznává se však, že přetrvávající vyhazování hmoty vede k gravitačnímu tlaku, vzniku černé díry a tím i k „úmrtí bílých děr“. Zatím nebyl žádný astronomický zdroj úspěšně označen bílou dírou. Jedinou známou bílou dírou je Velký třesk, který byl okamžitý, spíše než nepřetržitý nebo dlouhotrvající. Navrhujeme proto, aby vznik bílé díry, kterou pojmenujeme „Malý třesk“, byl spontánní – veškerá hmota je vyhozena jedním pulzem. Na rozdíl od černých děr nelze bílé díry průběžně pozorovat spíše jejich účinek lze zjistit pouze kolem samotné události. DeepL je prakticky bez výhrad, neumí však používat české uvozovky. Ostatní jsou v detailech horší. Všechny překlady jsou ze stylistického hlediska ošklivé, ale to i originál. V přírodních vědách se holt nepíše „na krásu“.

Beletrie Zdroj: J. R. R. Tolkien – Pán prstenů: Společenstvo prstenu Anglický originál Before the crossing of the mountains the Hobbits had already become divided into three somewhat different breeds: Harfoots, Stoors, and Fallohides. The Harfoots were browner of skin, smaller, and shorter, and they were beardless and bootless; their hands and feet were neat and nimble; and they preferred highlands and hillsides. The Stoors were broader, heavier in build; their feet and hands were larger, and they preferred flat lands and riversides. The Fallohides were fairer of skin and also of hair, and they were taller and slimmer than the others; they were lovers of trees and of woodlands. Profesionální překlad Než překročili hory, rozdělili se již hobiti na tři poněkud odlišné druhy: Chluponohy, Staty a Plavíny. Chluponozi měli snědší kůži, byli menší a útlejší a chodili bez bot; ruce a nohy měli úhledné a mrštné; dávali přednost pahorkatinám a kopcům. Statové byli rozložitější a měli těžší kosti; ruce a nohy měli větší a dávali přednost rovinám a pobřežím řek. Plavíni měli světlejší pleť i vlasy a byli vyšší a štíhlejší než ostatní; milovali stromy a lesnaté krajiny. Překlad do češtiny (DeepL) Ještě před přechodem hor se hobiti rozdělili na tři poněkud odlišné rasy: Harfooty, Stoory a Fallohidy. Harfooti měli snědší kůži, byli menší a nižší, bezvousí a bez bot, jejich ruce a nohy byly úhledné a hbité a dávali přednost vysočinám a stráním. Stoorové byli širší a těžší postavy; měli větší nohy a ruce a dávali přednost rovinatým oblastem a břehům řek. Fallohidé měli světlejší pleť a také vlasy, byli vyšší a štíhlejší než ostatní; milovali stromy a lesy. Překlad do češtiny (Lindat) Před přechodem hor se už hobiti rozdělili na tři poněkud odlišná plemena: harfooty, stoory a fallohidy. Harfootové byli hnědší pleti, menší a menší a byli bez vousů a holínek, ruce a nohy měli úhledné a hbité a dávali přednost vysočině a stráním. Stoorové byli širší, těžší postavy, nohy a ruce měli větší a dávali přednost rovinatým krajům a břehům řek. Fallohidové byli světlejší pletí a také vlasy a byli vyšší a štíhlejší než ostatní; byli milovníky stromů a lesů. Překlad do češtiny (Google) Před přechodem hor se hobiti již rozdělili na tři poněkud odlišná plemena: Harfooty, Stoors a Fallohides. Harfootové měli snědější kůži, byli menší a kratší a byli bez vousů a bez bot; jejich ruce a nohy byly čisté a hbité; a dávali přednost vysočinám a stráním. Stoors byli širší, mohutnější; jejich nohy a ruce byly větší a preferovali rovinaté země a břehy řek. Fallohidové měli světlejší kůži a také vlasy a byli vyšší a štíhlejší než ostatní; byli milovníci stromů a lesů. Překlad do češtiny (Microsoft) Již před přechodem hor se hobiti rozdělili do tří poněkud odlišných plemen: Harfoots, Stoors a Fallohides. Harfootové byli hnědší kůže, menší a kratší, bez vousů a bez bot; jejich ruce a nohy byly úhledné a hbité; a dávali přednost vysočině a stráňům. Stoorové byli širší, těžší postavy; jejich nohy a ruce byly větší a dávali přednost plochým pozemkům a břehům řeky. Fallohides byli světlejší na kůži a také na vlasy a byli vyšší a štíhlejší než ostatní; byli milovníky stromů a lesů. Překlad do češtiny (Facebook) Před přechodem hor se Hobiti již rozdělili do tří poněkud odlišných plemen: Harfoots, Stoors a Fallohides. Harfootové byli hnědší kůže, menší a menší, bez vousů a bez bot; jejich ruce a nohy byly čisté a hbité; a dali přednost vysočině a úbočím. Stooři byli širší, těžší postaveni; jejich nohy a ruce byly větší a dali přednost rovným pozemkům a břežím řek. Fallohidové byli krásnější na kůži i na vlasy a byli vyšší a štíhlejší než ostatní; byli milovníci stromů a lesů. DeepL by se jako jediný dal otisknout a nikdo by si asi nevšiml, že text překládal stroj. Rasy hobitů nechal v originále, ale umí je přechýlit a správně skloňovat. Z ostatních ty jedničky a nuly jdou vidět mnohem víc.

Báseň Zdroj: Lord Byron - Zlomky a drobné básně (Jde v kráse) Anglický originál She walks in beauty, like the night

Of cloudless climes and starry skies;

And all that's best of dark and bright

Meet in her aspect and her eyes:

Thus mellowed to that tender light

Which heaven to gaudy day denies. Profesionální překlad do češtiny (Růžena Žizková) Jde v kráse, jako chodívá

tma noci hvězdnou oblohou

a světla krása zářivá

i krása tmy v ní jedno jsou:

přísvitu něžná přediva,

jež pestré dny znát nemohou. Překlad do češtiny (DeepL) Kráčí v kráse, jako noc

bez mráčku a hvězdné oblohy;

A vše, co je nejlepší z temnoty a jasu.

se setkává v jejím vzhledu a očích:

Takto zjemnělá tím něžným světlem

které nebesa odepřou křiklavému dni. Překlad do češtiny (Lindat) Kráčí v kráse, jako noc

Klima bez mráčku a hvězdná obloha;

A vše, co je nejlepší z temnoty a jasu

Seznamte se v jejím vzhledu a jejích očích:

Takto zjemněné k tomu něžnému světlu

Které nebe křiklavému dni popírá. Překlad do češtiny (Google) Chodí v kráse, jako noc

Bezmračné podnebí a hvězdné nebe;

A to nejlepší z tmavého a světlého

Seznamte se v jejím pohledu a jejích očích:

Takto zjemnělý k tomu něžnému světlu

Což nebe až křiklavý den popírá. Překlad do češtiny (Microsoft) Chodí v kráse, jako noc

Bezmračného podnebí a hvězdné oblohy;

A to vše je nejlepší z tmavých a jasných

Seznamte se v jejím aspektu a očích:

Takto zjemněn k tomuto něžnému světlu

Které nebe k křiklavému dni popírá. Překlad do češtiny (Facebook) Kráčí v kráse, jako noc

Bezmračných klimů a hvězdných nebes;

A vše nejlepší z temného a jasného

Potkejte se v jejím aspektu a v jejích očích:

Tak se zklidni k tomu něžnému světlu

Které nebe k křiklavému dni popírá. Na rozdíl od beletrie se v poezii počítačům nedaří, protože jim zkrátka chybí umělecký duch. Nejde o to pouze přeložit význam, ale i zachovat rýmy. A to je i pro lidské překladatele možná ještě těžší úkol než pro autory původních textů.

Němčina: Covid znovu zasahuje Zdroj: Der Spiegel Německý originál Mitten im Hochsommer stecken sich derzeit in Deutschland wieder viele Menschen mit dem Coronavirus an. Seit Wochen werden bundesweit täglich mehr als 80.000 Neuansteckungen registriert, die Inzidenz liegt bei über 700, wobei etliche Infektionen vermutlich gar nicht offiziell erfasst sind. Angesichts der Sommerwelle wächst bereits jetzt die Sorge, dass sich das Infektionsgeschehen in der kälteren Jahreszeit noch rasanter entwickeln könnte, wenn die Menschen wieder mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Překlad do češtiny (DeepL) Uprostřed vrcholícího léta se v Německu opět nakazilo mnoho lidí koronavirem. V celém Německu je již několik týdnů denně registrováno více než 80 000 nových infekcí, nemocnost přesahuje 700 případů, přičemž mnoho infekcí pravděpodobně není ani oficiálně evidováno. Vzhledem k letní vlně již nyní rostou obavy, že by se výskyt infekce mohl ještě rychleji rozvíjet v chladnějším období, kdy lidé opět tráví více času v uzavřených prostorách. Překlad do češtiny (Lindat) Uprostřed léta se v Německu koronavirem opět nakazí mnoho lidí. Celé týdny je v celé zemi každý den registrováno více než 80 000 nových infekcí s incidencí přes 700, přičemž řada infekcí pravděpodobně není ani oficiálně zaznamenána. S ohledem na letní vlnu již nyní rostou obavy, že by se výskyt infekce mohl v chladnějším období rozvinout ještě rychleji, pokud by lidé opět trávili více času uvnitř budov. Překlad do češtiny (Google) V polovině léta se v současné době mnoho lidí v Německu znovu nakazí koronavirem. Už týdny je celorepublikově registrováno více než 80 000 nových infekcí každý den, incidence je přes 700, i když řada infekcí pravděpodobně není oficiálně evidována vůbec. S ohledem na letní vlnu již nyní narůstají obavy, že by se míra infekce mohla vyvinout ještě rychleji v chladnějším období, kdy lidé opět tráví více času uvnitř. Překlad do češtiny (Microsoft) Uprostřed letního slunovratu je mnoho lidí v Německu v současné době znovu infikováno koronavirem. Po celé týdny bylo každý den registrováno více než 80 000 nových infekcí, výskyt je více než 700, i když několik infekcí pravděpodobně není oficiálně zaznamenáno. Vzhledem k letní vlně již rostou obavy, že infekce by se mohly v chladnějším období vyvinout ještě rychleji, pokud lidé budou opět trávit více času uvnitř. Překlad do češtiny (Facebook) V polovině léta se v Německu aktuálně mnoho lidí znovu nakazilo koronavirem. Celé týdny je celorepublikově každý den registrováno více než 80 000 nových infekcí, incidence je přes 700, ačkoli mnoho infekcí pravděpodobně ani oficiálně evidováno není. Tváří v tvář letní vlně již panuje obava, že by se výskyt nákazy mohl vyvinout ještě rychleji v chladnějším období, kdy lidé opět tráví více času v uzavřených prostorech. DeepL jediný incidenci přeložil jako nemocnost, což sice není vyloženě špatně, ale moc se tento výraz nepoužívá. Obecně je jeho text asi nejčitelnější, ale překvapil i Facebook.

Francouzština: Požáry v zemi Zdroj: Le Figaro Francouzský originál Après une année particulièrement sèche, la France métropolitaine enchaîne des météos caniculaires depuis le début de l'été, et les hectares de forêts brûlent inexorablement au fil des records de chaleurs. Deux gigantesques feux ravagent depuis sept jours la Gironde, et ont réduit en cendres 14.000 hectares de végétation, allant même jusqu'à l'océan, selon le dernier bilan des autorités lundi, à l'aube d'une «des plus difficiles journées» en raison des records de température attendus. Překlad do češtiny (DeepL) Po mimořádně suchém roce zažívá francouzská metropole od začátku léta parné počasí a hektary lesů neúprosně hoří, protože horko zaznamenává rekordy. Podle nejnovější zprávy úřadů z pondělí, na úsvitu "jednoho z nejtěžších dnů" kvůli očekávaným rekordním teplotám, pustoší region Gironde již sedm dní dva obrovské požáry, které sežehly 14 000 hektarů vegetace a dosáhly dokonce oceánu. Překlad do češtiny (Lindat) Po obzvlášť suchém roce chrlí metropolitní Francie už od začátku léta horké počasí a s rostoucím horkem neúprosně hoří hektary lesů. Dva gigantické požáry pustoší Gironde už sedm dní a na popel spálily 14 000 hektarů vegetace, která podle posledního pondělního hodnocení úřadů za úsvitu „nejtěžšího dne“ kvůli očekávaným rekordním teplotám sahala dokonce až k oceánu. Překlad do češtiny (Google) Po obzvláště suchém roce zažívá pevninská Francie od začátku léta spalující počasí a hektary lesa neúprosně hoří, protože teplotní rekordy rostou. Dva gigantické požáry pustoší Gironde už sedm dní a podle poslední zprávy úřadů v pondělí na úsvitu jednoho „z nejrozsáhlejších“ zmenšily 14 000 hektarů vegetace na popel, a dokonce sahaly až k oceánu. těžké dny“ kvůli očekávaným teplotním rekordům. Překlad do češtiny (Microsoft) Po obzvláště suchém roce zažívá metropolitní Francie od začátku léta spalující počasí a hektary lesů neúprosně hoří nad teplotními záznamy. Dva gigantické požáry zpustošily Gironde po dobu sedmi dnů a snížily na popel 14 000 hektarů vegetace, dokonce až k oceánu, podle nejnovějšího hodnocení úřadů v pondělí, na úsvitu "nejtěžších dnů" kvůli očekávaným teplotním záznamům. Překlad do češtiny (Facebook) Metropolitní Francie po obzvláště suchém roce od začátku léta spoutává na řetězy pálené počasí a hektary lesů neúprosně hoří při rekordním vedru. Dva obří požáry pustoší Gironde už sedm dní a spálily 14 000 hektarů vegetace, dokonce se dostaly až k oceánu, podle poslední zprávy úřadů v pondělí, na úsvitu jednoho z „nejtěžších dnů“ kvůli očekávají se teplotní rekordy. Ke všem překladům máme výhrady. DeepL však jako jediný píše správně o francouzské metropoli, tedy oblasti Gironde v okolí města Bordeaux. Dlouhé souvětí je však jen hůře čitelné a lidský překladatel by jej rozložil do více vět, přestože je takto komplikované i ve francouzštině.

Španělština: Střelba na diskotéce Zdroj: El Pais Španělský originál La Policía Nacional investiga un tiroteo en la discoteca Opium Beach Club de Marbella (Málaga), en el que cinco personas resultaron heridas en la madrugada del domingo al lunes. Los hechos ocurrieron poco después de la 01.00, cuando el establecimiento, ubicado al este de la ciudad y junto a la playa, estaba prácticamente lleno. El supuesto autor de los disparos ha sido ya detenido. Se encuentra bajo custodia policial en el hospital Costa del Sol con varias puñaladas y en estado grave. Překlad do češtiny (DeepL) Národní policie vyšetřuje střelbu na diskotéce Opium Beach Club v Marbelle (Malaga), při níž bylo v neděli brzy ráno zraněno pět lidí. K incidentu došlo krátce po 01:00, kdy byl podnik, který se nachází ve východní části města a hned vedle pláže, prakticky plný. Údajný pachatel střelby byl zatčen. S několika bodnými ranami je ve vážném stavu v nemocnici na pobřeží Costa del Sol. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí španělsky. Překlad do češtiny (Google) Národní policie vyšetřuje střelbu v Opium Beach Club v Marbelle (Málaga), při níž bylo v ranních hodinách z neděle na pondělí zraněno pět lidí. K událostem došlo krátce po 01:00, kdy byl podnik nacházející se na východ od města u pláže prakticky plný. Údajný pachatel střelby byl již zatčen. Je v policejní vazbě v nemocnici Costa del Sol s několika bodnými ranami a je ve vážném stavu. Překlad do češtiny (Microsoft) Národní policie vyšetřuje střelbu v nočním klubu Opium Beach Club v Marbelle (Malaga), při které bylo v časných ranních hodinách od neděle do pondělí zraněno pět lidí. K událostem došlo krátce po 01:00, kdy bylo zařízení, které se nachází východně od města a vedle pláže, prakticky plné. Údajný pachatel střelby již byl zatčen. Je v policejní vazbě v nemocnici Costa del Sol s několika bodnými ranami a ve vážném stavu. Překlad do češtiny (Facebook) Národní policie vyšetřuje střelbu na diskotéce Opium Beach Club v Marbelle (Málaga), při které bylo ráno z neděle na pondělí zraněno pět lidí. K událostem došlo krátce po 01.00, kdy byl provozovna, která se nachází východně od města a vedle pláže, prakticky plná. Údajný střelec už byl zatčen. Je pod policejní vazbou v nemocnici Costa del Sol s několika pobodáním a ve vážném stavu. Google jasně nejlepší, ostatní volí zvláštní slova nebo mají faktické chyby (DeepL nepochopil, že událost proběhla v pondělí brzy ráno).

Portugalština: Ronaldo zradí Zdroj: Diário de Notícias Portugalský originál A novela em torno do futuro de Cristiano Ronaldo prossegue e ontem a imprensa espanhola voltou à carga com o interesse do Atlético Madrid, desta vez com novos contornos. De acordo com o jornal AS, o treinador Diego Simeone terá dado o seu OK à contratação do avançado português, até porque foi sempre um admirador de CR7. Mas um possível negócio não será fácil de concretizar, sobretudo devido a questões financeiras. Překlad do češtiny (DeepL) Mýdlová opera kolem budoucnosti Cristiana Ronalda pokračuje a včera se španělský tisk vrátil k obvinění ze zájmu Atlética Madrid, tentokrát s novými obrysy. Podle deníku AS dal trenér Diego Simeone souhlas k podpisu smlouvy s portugalským útočníkem, protože CR7 vždy obdivoval. Případná dohoda však nebude snadná, především kvůli finančním otázkám. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí portugalsky. Překlad do češtiny (Google) Telenovela o budoucnosti Cristiana Ronalda pokračuje a včera se španělský tisk vrátil k náboji se zájmem Atlética Madrid, tentokrát s novými konturami. Podle deníku AS dá trenér Diego Simeone souhlas k angažování portugalského útočníka i proto, že byl vždy obdivovatelem CR7. Případný obchod ale nebude jednoduchý, hlavně kvůli finančním problémům. Překlad do češtiny (Microsoft) Román o budoucnosti Cristiana Ronalda pokračuje a včera se španělský tisk vrátil k útoku se zájmem Atlética Madrid, tentokrát s novými konturami. Podle AS trenér Diego Simeone souhlasil s podpisem portugalského útočníka, v neposlední řadě proto, že byl vždy obdivovatelem CR7. Možné dohody však nebude snadné dosáhnout, zejména kvůli finančním problémům. Překlad do češtiny (Facebook) Román o budoucnosti Cristiana Ronalda pokračuje a včera se španělský tisk vrátil k náloži s úrokem Atletica Madrid, tentokrát s novými konturami. Podle deníku AS kouč Diego Simeone dá souhlas s podpisem portugalského útočníka, a to i proto, že vždy byl fanouškem CR7. Případnou dohodu ale nebude snadné uskutečnit, zejména kvůli finančním problémům. DeepL o kus lepší než ostatní. Jen je tam zvláštní to „obvinění ze zájmu“. Portugalsky bohužel neumíme, takže doslovnost překladu nedokážeme určit. Nicméně přestup Ronaldo do Atlética, městského rivala jeho bývalého Realu, je ale svým způsobem zločin.

Italština: Mafiánské praktiky Zdroj: ANSA Italský originál La polizia di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 indagati, accusati a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso ed intestazione fittizia di beni. Překlad do češtiny (DeepL) Policie v Palermu z pověření okresního ředitelství pro boj proti mafii, koordinovaného asistentem státního zástupce Paolem Guidem, vydala příkaz k předběžnému zadržení devíti podezřelých, kteří jsou z různých důvodů obviněni z mafiánského spolčení, vydírání s přitěžující okolností mafiánské metody a fiktivního držení majetku. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí italsky. Překlad do češtiny (Google) Palermská policie, delegovaná Okresním ředitelstvím pro boj s mafií, koordinovaná náměstkem státního zástupce Paolo Guido, provedla příkaz k předběžné vazbě proti 9 podezřelým, obviněným v různých funkcích, ze spolčení mafiánského typu, vydírání s přitěžující okolností mafie. způsob a fiktivní evidence majetku. Překlad do češtiny (Microsoft) Palermská policie jménem okresního protimafiánského ředitelství, koordinovaná zástupcem prokurátora Paolem Guidem, vykonala příkaz k zadržení 9 podezřelých, obviněných různými způsoby, ze spolčení mafiánského typu, vydírání s přitěžujícími okolnostmi mafiánské metody a fiktivní hlavičky zboží. Překlad do češtiny (Facebook) Palermská policie, jednající jako zástupce Okresního ředitelství Antimafie, koordinovaná dalším prokurátorem Paolem Guidem, vykonala příkaz k preventivní vazbě 9 podezřelých, obviněných z různých obžalob, ze spolků mafií io vydírání přitvrzující mafiánskou metodou a fiktivní zpronevěra majetku. Žádný z překladů není bez chyb nebo hezky uhlazený, ale nejsrozumitelnější text nabídl DeepL. Jen místo „asistenta“ (státního zástupce) bychom napsali spíš „náměstka“.

Polština: Příspěvek na uhlí Zdroj: Gazeta Wyborcza Polský originál Będzie dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych – dodatek węglowy. Ponieważ węgla może zabraknąć i jest bardzo drogi, rząd szuka sposobu, żeby ulżyć gospodarstwom domowym, które ogrzewają się węglem – chodzi o 3-4 mln domów, ale też mieszkań w przedwojennych kamienicach. Překlad do češtiny (DeepL) Domácnostem bude poskytnuta další podpora - příspěvek na uhlí. Protože uhlí může dojít a je velmi drahé, hledá vláda způsob, jak ulevit domácnostem, které topí uhlím - jde o 3-4 miliony domů, ale také o byty v předválečných činžácích. Překlad do češtiny (Lindat) Domácnostem bude poskytnuta dodatečná podpora – povolenka na uhlík. Vzhledem k tomu, že uhlí může dojít a je velmi drahé, hledá vláda způsob, jak ulehčit domácnostem s vytápěním uhlím, které mají 3-4 miliony domů, ale také byty v předválečných činžovních domech. Překlad do češtiny (Google) Dojde k další podpoře domácností – uhlíkové povolenky. Protože uhlí může dojít a je velmi drahé, vláda hledá způsob, jak ulehčit domácnostem vytápěným uhlím – 3-4 milionům domů, ale i bytů v předválečných činžovních domech. Překlad do češtiny (Microsoft) Pro domácnosti bude poskytnuta dodatečná podpora – příplatek za uhlí. Vzhledem k tomu, že uhlí může dojít a je velmi drahé, vláda hledá způsob, jak ulevit domácnostem, které se vytápějí uhlím - je to asi 3-4 miliony domů, ale také byty v předválečných činžovních domech. Překlad do češtiny (Facebook) Další podpora pro domácnosti bude - doplněk uhlíku. Protože uhlí může být nedostatek a je velmi drahé, vláda hledá způsob, jak ulevit domácnostem vytápěným uhlím - to jsou 3-4 miliony domů, ale i bytů v předválečných činžovkách. Blízký slovanský jazyk, ale překladače si na něm vylámaly zuby. Přesvědčivý je znovu jen DeepL, který jako jediný pochopil, že jde o formu příspěvku na uhlí, nikoliv povolenky, či dokonce příplatku. Jen místo pomlček používá spojovníky, ale tyhle typografické detaily nezná většina lidí.

Maďarština: Nepořádek v Budapešti Zdroj: Magyar Nemzet Maďarský originál Túlcsorduló, körbeszemetelt kukák, térdig érő gaz, orrfacsaró bűz lehet a meghatározó benyomása a belvárosba és a főváros egyéb frekventált helyire látogatóknak. A Mediaworks Hírcentruma által készített helyszíni riportból kiderül, hogy a fővárosi fenntartású közterületek tisztasági helyzete tovább romlott az elmúlt időszakban, ami érezhetően rontja a budapestiek közérzetét, az országimázsról nem is beszélve. Figyelemre méltó, hogy a legbrutálisabb, bűzös, emberi ürülékkel kevert szemétkupac mindössze néhány tíz méterre található Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármester hivatalától. Překlad do češtiny (DeepL) Přeplněné odpadkové koše, plevel po kolena a zápach, který smrdí z nosu, mohou být dominantním dojmem pro návštěvníky centra města a dalších významných míst v hlavním městě. Z reportáže Mediaworks News Centre přímo na místě vyplývá, že čistota veřejných prostranství udržovaných hlavním městem se v poslední době dále zhoršila, což znatelně zhoršuje pohodu obyvatel Budapešti, nemluvě o image země. Je pozoruhodné, že nejbrutálnější páchnoucí hromada odpadků smíšených s lidskými výkaly se nachází jen několik desítek metrů od kanceláře Pétera Niedermüllera, starosty DK Erzsébetváros. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí maďarsky. Překlad do češtiny (Google) Přetékající odpadkové koše, plevel po kolena a smrad, který mačkají nos, mohou být určujícím dojmem návštěvníků centra města a dalších frekventovaných částí hlavního města. Ze zprávy na místě, kterou připravilo Mediaworks News Center, vyplývá, že čistota udržovaných veřejných prostranství hlavního města se v posledním období nadále zhoršuje, což znatelně zhoršuje blahobyt občanů Budapešti, nemluvě o image města Budapešť. země. Pozoruhodné je, že ta nejbrutálnější, zapáchající, hromada odpadků smíchaná s lidskými exkrementy se nachází jen pár desítek metrů od kanceláře starosty JV Erzsébetváros Pétera Niedermüllera. Překlad do češtiny (Microsoft) Přetékající odpadkové koše, plevel po kolena, zápach trhající nos mohou být určujícím dojmem návštěvníků centra města a dalších frekventovaných místních obyvatel hlavního města. Podle zprávy na místě, kterou připravila společnost mediaworks NewsCentrum, se situace v oblasti čistoty veřejných prostor udržovaných v hlavním městě v poslední době dále zhoršila, což výrazně zhoršuje blahobyt Budapešťanů, nemluvě o obrazu země. Je pozoruhodné, že nejbrutálnější, páchnoucí hromada odpadků smíchaná s lidskými exkrementy je jen pár desítek metrů od kanceláře Pétera Niedermüllera, starosty Elizabeth City DK. Překlad do češtiny (Facebook) Překypující, hromadné koše, plyny po kolena, zápach z nosu mohou být určujícím dojmem pro návštěvníky vnitřního města i další časté místní obyvatele hlavního města. Ze reportáže na místě, kterou připravilo Mediaworks News Center, je zřejmé, že čistota veřejných prostor udržovaných v hlavním městě se v poslední době zhoršila, což výrazně poškozuje veřejné cítění Budapešti, nikoliv zmíňte obraz země. Je pozoruhodné, že nejbrutálnější smradlavější skládka smíchaná s lidskými exkrementy se nachází jen pár desítek metrů od kanceláře Pétera Niedermüllera DK starosty města Erzsébetvárosu. U všech překladů něco nehraje, ale dá se z nich pochopit, že v Budapešti mají fakt bordel. Tentokrát vítězí Google, který zde (i u některých jiných příkladů) vykazuje podivné chování, že doprostřed věty náhodně strčí slova patřící do jiných vět. Jinak je ale výsledek dobře čitelný.

Řečtina: Útok na fanouška Zdroj: AMNA Řecký originál «Άπαντες συμφώνησαν να μεταβούν οργανωμένα και οπλισμένοι στην περιοχή της Χαριλάου [...] και να χτυπήσουν από κοινού με όπλα, γροθιές και κλωτσιές όποιον βρουν εκεί κοντά, επιδιώκοντας να αφαιρέσουν τη ζωή ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο επιλογής των θυμάτων ότι υποστηρίζουν συγκεκριμένη ομάδα», αναφέρεται στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση, με την οποία ζητείται να παραπεμφθούν σε δίκη, ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Εφετειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, οι 12 κατηγορούμενοι για το τυφλό οπαδικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Άλκη Καμπανό. Překlad do češtiny (DeepL) "Všichni se dohodli, že půjdou organizovaně a ozbrojeni do oblasti Charilaou [... ] a společně mlátit zbraněmi, pěstmi a kopanci každého, koho najdou poblíž, a usilovat o život lidí s jediným kritériem výběru obětí, že podporují určitou skupinu," píše se v několikastránkovém návrhu obžaloby, která požaduje, aby 12 obviněných z útoku na slepého fanouška, při němž přišel o život 19letý Alkis Campanos, bylo postaveno před smíšený porotní soud odvolacího obvodu v Soluni. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí řecky. Překlad do češtiny (Google) „Všichni souhlasili s tím, že půjdou organizovaně a vyzbrojeni do oblasti Harilaou [...] a zaútočí zbraněmi, pěstmi a kopy každého, koho najdou poblíž, ve snaze připravit o životy lidí jediným kritériem výběru obětí. že podporují určitou skupinu“, odkazuje na několikastránkový návrh žalobce, s nímž se požaduje, aby 12 obžalovaných bylo postaveno před smíšený porotní soud odvolacího okresu v Soluni za útok na slepé fanoušky, který tvrdil, život 19letého Alkise Kampanose. Překlad do češtiny (Microsoft) "Všichni souhlasili s tím, že půjdou organizovaně a ozbrojeni do oblasti Harilaou [...] a bít zbraněmi, pěstmi a kopy do každého, koho najdou poblíž, ve snaze vzít životy lidem s jediným kritériem výběru obětí jako podpory určité skupiny," odkazuje na vícestránkový návrh státního zastupitelství, který požaduje, aby 12 obviněných z útoku slepého fanouška, který si vyžádal život 19letého Alkise Kampanose, bylo postaveno před soud před smíšený přísežný soud okresu Soluň. Překlad do češtiny (Facebook) Lidé souhlasili, že půjdou organizovaně a ozbrojeně do oblasti Harilaou [... ] ] a veřejně zasáhnout zbraněmi, údery a kopy kohokoli, koho najdou v okolí, snaží se vzít životy lidí za jediného kritéria výběru obětí, které podporují určitou skupinu," říká vícestránkový trend profesionálního právníka, kterými se žádá, aby byli odvolal se k soudu u Společného přísahy odvolacího soudu v Soluni, 12 obviněných z úderu slepého ventilátoru, který zabil 19letého Alkise Campana. Znovu platí, že texty jsou špatně čitelné, ale lehce vyčnívá DeepL. Dobrý novinář či lidský překladatel by ohromné souvětí přes celý odstavec rozdělil do více vět. Počítačům chybí cit.

Turečtina: Crowdfunding na bojový dron Zdroj: Anadolu Haber Ajansi Turecký originál Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı. Toronto merkezli "UhelpUkraine" isimli insani yardım kuruluşu tarafından başlatılan kampanyada, Ukrayna ordusu için satın alınacak Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları için 7 milyon Kanada doları toplanması hedefleniyor. Kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şu ana kadar kampanyaya 12 bin 450 Kanada doları bağış yapıldı. Překlad do češtiny (DeepL) V Kanadě byla spuštěna dárcovská kampaň Bayraktar TB2 na nákup a darování dronů Bayraktar TB2, které budou dodány na Ukrajinu. Cílem kampaně, kterou zahájila torontská organizace humanitární pomoci "UhelpUkraine", je vybrat 7 milionů kanadských dolarů na nákup bezpilotních letounů Bayraktar TB2 vyráběných společností Baykar pro ukrajinskou armádu. Podle informací na webových stránkách kampaně bylo dosud na kampaň věnováno 12 tisíc 450 kanadských dolarů. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí turecky. Překlad do češtiny (Google) V Kanadě byla zahájena kampaň dárcovství Bayraktar TB2, která má být zakoupena a darována k doručení na Ukrajinu. V kampani, kterou zahájila torontská humanitární organizace „UhelpUkraine“, je cílem vybrat 7 milionů kanadských dolarů za bezpilotní letouny Bayraktar TB2 vyrobené Baykarem, které budou zakoupeny pro ukrajinskou armádu. Podle informací na webu kampaně bylo zatím na kampaň věnováno 12 tisíc 450 kanadských dolarů. Překlad do češtiny (Microsoft) V Kanadě byla zahájena dárcovská kampaň Bayraktar TB2 s cílem zakoupit a darovat a doručit na Ukrajinu. Kampaň, kterou zahájila organizace humanitární pomoci "UhelpUkraine" se sídlem v Torontu, má za cíl získat 7 milionů kanadských dolarů na bezpilotní letouny Bayraktar TB2 vyrobené společností Baykar, které mají být zakoupeny pro ukrajinskou armádu. Podle webových stránek kampaně bylo na kampaň dosud věnováno 12 450 kanadských dolarů. Překlad do češtiny (Facebook) V Kanadě byla spuštěna dárcovská kampaň Bayraktar TB2, aby byla koupena a darována Ukrajině. Kampaň zahájená organizací humanitární pomoci se sídlem v Torontu „UhelpUkraine“ si klade za cíl vybrat 7 milionů kanadských dolarů pro drony Flagtar TB2 vyrobené společností Baykar, které budou zakoupeny Podle informací na webu kampaně bylo zatím na kampaň darováno 12 tisíc 450 kanadských dolarů. Jako celek je nejlepší DeepL, ale překvapil i Microsoft. Jeho překlad je též použitelný a jako jediný napsal správně „12 450 dolarů“.

Ruština: Nový šéf Roskosmosu Zdroj: Interfax Ruský originál Юрий Борисов, освобожденный в пятницу от должности вице-премьера РФ, назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос". Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его подписания. Ранее в пятницу президент подписал указ об освобождении Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса". Překlad do češtiny (DeepL) Jurij Borisov, který byl v pátek odvolán z funkce místopředsedy ruské vlády, byl jmenován generálním ředitelem státní korporace Roskosmos. Příslušný dekret podepsal v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Dokument vstoupil v platnost dnem podpisu. Dříve v pátek prezident podepsal dekret o uvolnění Dmitrije Rogozina z funkce šéfa Roskosmosu. Překlad do češtiny (Lindat) Jurij Borisov, který byl v pátek zbaven funkce vicepremiéra Ruské federace, byl jmenován generálním ředitelem státní korporace Roskosmos. Příslušný dekret v pátek podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Dokument vstoupil v platnost dnem jeho podpisu. Již v pátek prezident podepsal dekret o uvolnění Dmitrije Rogozina z funkce šéfa Roskosmosu. Překlad do češtiny (Google) Generálním ředitelem státní korporace Roskosmos byl jmenován Jurij Borisov, který byl v pátek odvolán z funkce místopředsedy vlády Ruské federace. Odpovídající dekret v pátek podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Dokument vstoupil v platnost dnem jeho podpisu. Dříve v pátek prezident podepsal dekret o odvolání Dmitrije Rogozina z čela Roskosmosu. Překlad do češtiny (Microsoft) Jurij Borisov, který byl v pátek propuštěn z funkce místopředsedy vlády Ruské federace, byl jmenován generálním ředitelem státní korporace Roskosmos. Odpovídající dekret podepsal v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Dokument vstoupil v platnost dnem podpisu. Dříve v pátek prezident podepsal dekret o propuštění Dmitrije Rogozina z postu šéfa Roskosmosu. Překlad do češtiny (Facebook) Jurij Borisov, který byl v pátek odvolán z postu vicepremiéra Ruské federace, byl jmenován generálním ředitelem státní korporace „Roscosmos“. Dekret v pátek podepsal prezident Ruské federace Vladimir Putin. Dokument vstoupil v platnost ode dne, kdy byl podepsán. Prezident dříve v pátek podepsal dekret, který uvolňuje Dmitrije Rogozina z postu šéfa Roscosmosu. Všechny překlady velmi dobré, ale DeepL a Lindat lehce vyčnívají. Zajímavé je, jak každý z nich volil jiná synonyma.

Ukrajinština: USA vycvičí piloty Zdroj: Unian Ukrajinský originál Українські військові льотчики вчитимуться використовувати багатоцільові винищувачі F-15 і F-16 на американській авіабазі в штаті Міссурі. Палата представників ухвалила проект закону про військовий бюджет США, в частині якого буде виділено 100 мільйонів доларів на навчання українських льотчиків. Найближчим часом очікується голосування в Сенаті, і далі президент США поставить свій підпис. Překlad do češtiny (DeepL) Neumí ukrajinsky, tohle je překlad „z ruštiny“. Ukrajinští vojáci se na americké letecké základně v Missouri naučí používat těžké bombardéry F-15 a F-16. Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o vojenském rozpočtu USA, který vyčlení 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů. V nejbližší době se očekává hlasování v Senátu a podpis prezidenta USA. Překlad do češtiny (Lindat) Ukrajinští vojenští piloti se budou učit používat víceúčelové stíhačky F-15 a F-16 na americké letecké základně ve státě Missouri. Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o vojenském rozpočtu USA, v jehož části bude vyčleněno 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů. V nejbližší době se očekává hlasování v Senátu a dále bude prezident USA podepisovat. Překlad do češtiny (Google) Ukrajinští vojenští piloti se na americké letecké základně v Missouri naučí používat víceúčelové stíhačky F-15 a F-16. Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona o vojenském rozpočtu USA, z něhož část vyčlení 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských pilotů. V nejbližší době se očekává hlasování v Senátu a poté podepíše prezident Spojených států. Překlad do češtiny (Microsoft) Ukrajinští vojenští piloti se naučí používat víceúčelové stíhačky F-15 a F-16 na americké letecké základně v Missouri. Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona o americkém vojenském rozpočtu, z něhož bude část 100 milionů dolarů přidělena na výcvik ukrajinských pilotů. V blízké budoucnosti se očekává hlasování v Senátu a poté americký prezident podepíše svůj podpis. Překlad do češtiny (Facebook) Ukrajinští vojenští piloti se naučí používat víceúčelové stíhačky F-15 a F-16 na americké letecké základně v Missouri. Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona o americkém vojenském rozpočtu, který vyčlení 100 milionů dolarů na výcvik ukrajinských letců. Brzy se očekává hlasování v Senátu, poté se prezident Spojených států podepíše. Všechny texty na podobně dobré úrovni, až na podivnou poslední větu. DeepL udělal ze stíhaček těžké bombardéry, ale ukrajinsky holt neumí, jen využil znalosti ruštiny.

Japonština: Návod na evakuaci Zdroj: Yomiuri Shimbun Japonský originál 被災して自宅を離れて避難をすることを決めたとき、普段外出するときと同じように家を出てはいけません。しっかりポイントをおさえておかないと、火災や空き巣など、さらなる被害に遭う可能性もあるんです。避難で家を長期間離れるその前にやっておくべきポイントをまとめました。 Překlad do češtiny (DeepL) Pokud vás postihne katastrofa a rozhodnete se evakuovat mimo domov, neměli byste svůj domov opouštět stejným způsobem, jakým byste normálně vycházeli ven. Pokud nepřijmete správná opatření, můžete být vystaveni dalším škodám, například požáru nebo vloupání. Níže je uveden seznam bodů, které byste měli udělat, než opustíte svůj domov na delší dobu kvůli evakuaci. Překlad do češtiny (Lindat) Neumí japonsky. Překlad do češtiny (Google) Když jste postiženi a rozhodnete se opustit svůj domov a evakuovat se, neměli byste opouštět svůj domov, jak byste normálně opouštěli, když jdete ven. Pokud body pevně neudržíte, můžete utrpět další poškození, jako je požár a vloupání. Zde je několik bodů, které je třeba udělat, než opustíte svůj dům na dlouhou dobu kvůli evakuaci. Překlad do češtiny (Microsoft) Když jste postiženi katastrofou a rozhodnete se opustit svůj domov a evakuovat, neopouštějte svůj domov jako obvykle. Pokud nebudete mít body pevně pod kontrolou, existuje možnost, že utrpíte další škody, jako je požár a vloupání. Shrnuli jsme body, které je třeba udělat před odchodem z domu po dlouhou dobu kvůli evakuaci. Překlad do češtiny (Facebook) Když se po zasažení rozhodnete opustit svůj domov, nevycházejte z domu stejně, jako byste to dělali normálně. Pokud nebudete mít svůj bod na paměti, můžete utrpět i další škody, jako jsou požáry a prázdná okna. Tady je to, co byste měli udělat, než opustíte domov na dlouhou dobu kvůli evakuaci. DeepL text skvěle přeložil, jen by jej chtělo trochu stylisticky poladit. U ostatních je kvůli chybám jasně vidět, že je autorem počítač.