Srovnali jsme česká města s IBM, Googlem nebo třeba Samsungem. Podívejte se, v jaké firmě „žijete“

Samsung, IBM, Canon, Panasonic… Co mají tyto technologické nadnárodní korporace společného? Jsou obrovské! A nemáme v tuto chvíli na mysli velikost jejich ročních tržeb nebo třeba majetku, ale jejich lidské zdroje – zaměstnance. Srovnali jsme obří centrály Applu, Microsoftu a dalších s Prahou Ve svých ústřednách a dceřiných společnostech rozesetých po celém světě zaměstnávají desítky a stovky tisíc lidí. Jsou to tak vysoká čísla, až se stávají poněkud abstraktními, a tak jsme je srovnali s tím nejpřirozenějším, co nás napadlo. S českými městy! Samsung jako celé jedno české velkoměsto Jak je tedy touto optikou veliký třeba jihokorejský Samsung, ve kterém se s trochou nadsázky na jižním okraji Korejského poloostrova rodíte, ve kterém stonáte a ve kterém nakonec i umíráte, neboť tamnímu hegemonovi patří jak školky, tak nemocnice a pojišťovny?

Žebříček Fortune Global 500 a technologické firmy seřazené podle počtu zaměstnanců Na to se podíváme v následujících kapitolách, ve kterých postupně porovnáme Prahu a všechna česká krajská města s technologickými firmami podle počtu jejich obyvatel a zaměstnanců. Abychom sjednotili metodiku a data, jako zdroj velikosti samotných společností nám pomůže žebříček Global 500 časopisu Fortune za rok 2019. Seřazená česká města podle počtu obyvatel pak najdete třeba v této průběžně aktualizované tabulce na Wikipedii. Narazíte v ní na 607 českých obcí se statutem města, takže pravděpodobně i vaše bydliště. Můžete si tam sami dohledat, která IT korporace je vám populačně nejblíže. Jdeme na to. V následující kapitole se podíváme nejprve na Prahu.

Praha: China National Petroleum Corporation Praha: 1,31 milionů obyvatel

1,31 milionů obyvatel CNPC: 1,38 milionů zaměstnanců Hned zkraje našeho srovnávacího článku zklameme čtenáře z Prahy. Bohužel, české hlavní město svou velikostí zdaleka přesahuje jakoukoliv IT korporaci na světě. Je to jediná výjimka našeho seznamu, a tak musíme Praze najít podobně velkou firmu z libovolného segmentu trhu. Příliš velká Praha Naše hlavní město má zhruba 1,3 milionů obyvatel. Existuje vůbec nějaký takto veliký soukromý nebo státní podnik? Ale jistěže! Tím největším byl v roce 2019 podle Fortune americký Walmart. Zaoceánská maloobchodní síť supermarketů zaměstnává jen těžko uvěřitelných 2,2 milionů lidí. Když by se měli všichni do jednoho účastnit vánočního večírku, musel by si Walmart pronajmout všechny budovy v Paříži. Čínský národní naftový závod Praze se ale podobá hned druhý hráč v pořadí – východoasijský energetický hegemon 中国石油天然气集团公司 – tedy v angličtině China National Petroleum Corporation, který má na pevninské Číně pod palcem téměř vše, co se týká nafty a zemního plynu. Státní podnik plně spadá pod pekingský režim a jeho historie sahá až do dob komunistického převratu v roce 1949.

Pekingská centrála CNPC Praho, je nám líto, nic lepšího pro tebe tentokrát nemáme. Na stranu druhou, jmění konglomerátu CNPC se dnes odhaduje na solidních 602 miliard dolarů, což po přepočtu činí zhruba 13,7 bilionů korun. Jen pro srovnání, plánovaná výdejová část pražského rozpočtu pro loňský rok činila 77,6 miliard korun, hlavní město by tedy mohlo z jmění CNPC žít nějakých 176 let a možná by zbylo i na prodloužení metra na letiště. No dobrá, dost bylo čínských státních podniků. Pojďme se podívat, jaká a teď už opravdu tradiční počítačová firma by během svého vánočního večírku zaplnila celé Brno.

Brno: IBM Brno: 381 tisíc obyvatel

381 tisíc obyvatel IBM: 381 tisíc zaměstnanců Je to k nevíře, ale Brno mělo podle ČSÚ zkraje loňského roku 381 tisíc obyvatel, což je téměř přesně tolik kolik měla ve stejné době podle svých výročních zpráv a časopisu Fortune jedna z legend počítačové éry – slovutná International Business Machines, tedy IBM!

Centrála IBM v newyorském Armonku Americká IBM stála u zrodu prvních zaoceánských sálových počítačů a společně s Microsoftem na počátku 80. let stvořila koncepci moderního desktopového počítače. Z IBM PC Compatible se během 80.-90. let minulého století stala nepsaná norma, kterou z důvodů kompatibility začali napodobovat i další výrobci, a díky tomu dodnes můžeme z mnoha vyměnitelných částí stavět a vylepšovat vlastní domácí počítač, což je unikum. S příchodem nového tisíciletí se ale byznys IBM proměnil, firma se vrátila ke svým kořenům, opustila segment osobních počítačů a věnuje se výhradně podnikům a dnes i cloudu. V roce 2019 oznámila akvizici nejúspěšnější linuxové společnosti Red Hat.

Jedna z budov brněnského vývojářského centra Red Hatu Podobnost s Brnem je pikantní i s ohledem na to, že zde sídlí jedno z center mezinárodní podpory IBM a také jedna z největších vývojářských poboček Red Hatu, obě korporace jsou tedy i klíčovými zaměstnavateli mozků v regionu. Takže to bychom měli Prahu a Brno, ale co třetí největší Ostrava? Tady se nabízí hned několik high-tech kandidátů z Asie. Najdete je v další kapitole.

Ostrava: Hitachi Ostrava: 289 tisíc obyvatel

289 tisíc obyvatel Hitachi: 296 tisíc zaměstnanců

296 tisíc zaměstnanců Samsung: 310 tisíc zaměstnanců Abychom našli stejně vekou počítačovou společnost jako Ostrava, musíme opět zamířit na východ – tentokrát do Japonska. Tokijský technologický kolos Hitachi má prsty v ledasčem, v Evropě jsme jej ale donedávna znali hlavně jako jednoho z největších výrobců pevných disků, než firma tuto divizi v roce 2012 prodala konkurenčnímu Western Digital.

Centrála Hitachi v tokijské obchodní čtvrti Marunouči Hitachi ale v Japonsku podobně jako Samsung v Koreji nabízí také finanční služby, vyrábí letecké motory, zbrojní techniku, stroje, nabízí IT služby a nakonec i celé spektrum spotřební elektroniky počínaje ledničkami a konče Hi-Fi a televizními obrazovkami. A když už padla řeč na Samsung, i tento kolos se svoji lidskou velikostí nejblíže podobá Ostravě. Kdyby všichni jeho zaměstnanci zajeli na firemní večírek do třetího největšího města, celé jej zaplní a ještě si budou muset postavit stanové městečko velikosti Colours of Ostrava. Čtvrtým největším českým městem je samozřejmě Plzeň. Jaká technologická společnost by jej celou zaplnila. Nu, budete překvapení!

Plzeň: Huawei Plzeň: 172 tisíc obyvatel

172 tisíc obyvatel Huawei: 188 tisíc zaměstnanců

188 tisíc zaměstnanců Canon: 195 tisíc zaměstnanců Stejně jako v případě Ostravy bychom mohli i Plzeň srovnat hned s několika korporacemi s počtem zaměstnanců lehce pod 200 tisíc. Jen o něco málo větší je například jedna z čínských výstavních skříní next-gen technologií – Huawei, jejíž holding má podle loňských čísel Fortune zhruba 188 tisíc zaměstnanců. Nutno podotknout, že aktuální číslo se může lehce lišit – žádná korporace není statický skanzen, nicméně se jedná nejvýše o jednotky procent.

Centrála Huawei v čínském Šenčenu Huawei asi netřeba příliš představovat. Čínská technologická korporace patří ke špičce na poli telekomunikačních sítí – zejména pak v oblasti zavádění mobilních sítí 4. a dnes pomalu i 5. generace. Češi pak Huawei znají především pro mobilní telefony, které v posledních letech s výjimkou USA dobyly západní trhy a zkomplikovaly život úhlavnímu konkurentovi Samsungu. Huawei se nicméně stejně tak nechvalně proslavila zkazkami o špionáži a příliš úzké spolupráci s pekingským režimem. Jaká je skutečná pravda, se asi jen tak nedozvíme, kvůli obchodním a politickým sporům mezi Washingtonem a Pekingem je však nejbližší budoucnost Huaweie na západ od provincie Sin-ťiang krajně nejistá. A jak je na tom Liberec? Severočeské město obklopené lesy se kupodivu podobá jedné legendární evropské telekomunikační společnosti. Už asi tušíte, že?

Liberec: Nokia Liberec: 104 tisíc obyvatel

104 tisíc obyvatel Nokia: 103 tisíc zaměstnanců

103 tisíc zaměstnanců Intel: 107 tisíc zaměstnanců Jak už jsme napověděli v předchozí kapitole, hlavní město Libereckého kraje schované v údolí mezi zalesněnými hřebeny Jizerských hor a Ještědsko-kozákovského hřbetu se co do počtu obyvatel nejvíce podoba staré dobré finské Nokii. Ale pozor, aby nedošlo k mýlce, máme na mysli opravdu telekomunikační Nokii a nikoliv mobilního výrobce HMD Global. Ten sice také sídlí v Espoo a založili jej původní manažeři Nokie, slavnou značku ale používá jen díky komerční licenci.

Centrála Nokie ve finském Espoo Nokia je světovou trojkou, co se mobilních síťových technologií týče – po čínském Huawei a švédském Ericssonu. Nokii patří také slavné výzkumné Bellovy laboratoře a nakonec i značka mobilních telefonů Alcatel. Ty však dnes pod licencí vyrábí další z čínských korporací TCL, tedy Telephone Communication Limited. Ale pozor, Liberec bychom mohli srovnat i s americkým Intelem, který je jen o pár tisíc pracovníků větší. Stručně řečeno, v Liberci si mohou dát dostaveníčko legendy procesorového i mobilního světa. Dalším českým městem v pořadí je hanácká metropole Olomouc, která je jen o kousíček menší než Liberec. Mohli bychom ji tedy také srovnat s Nokií a Intelem, ale stejně tak s jednou americkou internetovou korporací, bez které bychom se dnes už asi neobešli. Ano, tušíte správně, Olomouc je stejně veliká jako...

Olomouc: Alphabet Olomouc: 101 tisíc obyvatel

101 tisíc obyvatel Alphabet: 99 tisíc zaměstnanců Alphabet je společně s Applem jedna z nejbohatších amerických společností, která se zároveň může pyšnit velmi dobrým poměrem mezi ziskem a počtem lidí, kteří se na něm podíleli. I když tedy Alphabet ročně vydělá dvakrát více než IBM (a čistý zisk je až čtyřikrát vyšší), nepotřebuje k tomu město inženýrů velikosti Brna, ale jen jednu malou Olomouc.

Jedna z budov Googleplexu v Mountain View na pobřeží Sanfranciské zátoky Lépe je na tom dnes z technologických společností jen Apple. Ten ale v našem seznamu protentokrát chybí, se svými 132 tisíci zaměstnanců je totiž menší než Plzeň, ale zároveň výrazně větší než Liberec. Prostě pro něj nemáme odpovídající město. Hlavním motorem holdingu Alphabet je samozřejmě Google – zbytek jsou spíše výzkumné experimenty, z nichž vyčnívá snad jen robotické Waymo, jehož obchodní rozměr by mohl s rozvojem autonomní dopravy nabýt na významu. V každém případě, pokud budou chtít v Alphabetu svolat všechny zaměstnance na firemní večírek, stačí jedna Olomouc. Další v pořadí jsou České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Pardubice, počtem obyvatel se totiž příliš neliší a podobají se jedné německé nadnárodní korporaci, která ovládla podnikové informační systémy. Už tušíte, že?

České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice: SAP České Budějovice: 94 tisíc obyvatel

94 tisíc obyvatel Ústí nad Labem: 93 tisíc obyvatel

93 tisíc obyvatel Hradec Králové: 93 tisíc obyvatel

93 tisíc obyvatel Pardubice: 91 tisíc obyvatel

91 tisíc obyvatel SAP: 96 tisíc zaměstnanců Tak, opustili jsme stotisícová česká krajská města a dostáváme se do kategorie „je nás okolo 95 tisíc lidí,“ do které se vejdou téměř všechny zbývající regionální metropole. Nejvíce se jim co do počtu zaměstnanců podobá německý SAP, po malé přestávce se tedy vracíme zpět na starý kontinent. SAP je zkratka pro Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung – Systémy, aplikace a produkty pro zpracování dat, nu a jedná se o softwarový poklad z Walldorfu jižně od Frankfurtu.

Centrála SAP v německém Walldorfu Firma, která se v posledních desetiletích stala synonymem podnikových informačních systémů pro řízení výroby, lidských zdrojů, financí i všeho ostatního, podle časopisu Fortune zaměstnává okolo 91 tisíc lidí. Během fiktivního vánočního večírku by zaplnili celé České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové nebo Pardubice. Z krajských měst už nám zbývá pouze Zlín, Jihlava a Karlovy Vary. To první jmenované se počtem obyvatel nejvíce podobá světoznámému výrobci síťových zařízení ze Silicon Valley.

Zlín: Cisco Systems Zlín: 75 tisíc obyvatel

75 tisíc obyvatel Cisco: 74 tisíc zaměstnanců Někdejší československé Baťa Valley počtem obyvatel téměř dokonale odpovídá legendárnímu výrobci podnikových síťových prvků, IP kamer a softwaru – Cisco Systems. Pod jeho křídla od roku 2003 patří také Linksys, takže Cisco ovládá i část spotřebního trhu s domácími Wi-Fi routery.

Centrála Cisco Systems v San Jose – srdci Silicon Valley Kdyby se sjeli zaměstnanci Cisca ze všech jeho poboček a obchodních zastoupení rozprostřených po celém světě, bez problému zaplní celý Zlín. Tak, a už nám zbývají pouze Karlovy Vary a Jihlava, která se předloni stala také metropolí lýkožrouta smrkového. Svojí velikostí se obě města podobají jedné americké světoznámé společnosti a jedné neřízené střele z Tchaj-wanu.