Srovnali jsme 7 českých IPTV. Jsou lepší než DVB-T2, levnější než satelit, ale která je nejlepší?

Tradiční pozemní vysílání je stále nejrozšířenější formou příjmu televizního signálu, jeho možnosti ale v roce 2023 působí značně archaicky. Jediným výstřelkem je HbbTV, které sice zčásti nahrazuje archiv, ale jen s velmi omezenou nabídkou. Vším ostatním za internetovou televizí zaostává: odkázáni jste na kontinuální vysílání, chybí vymoženosti, jako je automatické nahrávání nebo libovolné zpětné zhlédnutí, a především se musíte spokojit s nízkým rozlišením.



Jak se dívat na televizi? Každý ze způsobů má svá pro a proti.

Mimo českotelevizní kanály v multiplexu 21, které jsou vysílány v rozlišení Full HD, je u většiny zbývajících kanálů k dispozici pouze 960 × 540 px. Pokud takový signál pustíte na pětapadesátipalcový televizor, obraz bude vše, jen ne kvalitní. U IPTV sice situace stále není ideální, počet HD kanálů je zde ale řádově vyšší.

Stabilní internet nutností

Hned na začátek je potřeba zmínit překážku, na kterou mohou narazit uživatelé mimo kvalitní pokrytí internetem. Poskytovatelé IPTV sice ve svých požadavcích nejčastěji hovoří o minimální rychlosti připojení 5 Mb/s, či dokonce 3 Mb/s, z praxe ale víme, že ani to nestačí. Při testu jsme služby vyzkoušeli i v síti lokálního Wi-Fi poskytovatele, kde ani 15 Mb/s nestačilo ke spolehlivému vysílání. Čas od času docházelo ke snižování kvality, v horších případech potom k zasekávání vysílání.

I když disponujete rychlejším a stabilním internetem, může být žádoucí přenastavit router tak, aby nemohlo dojít k vytížení celého pásma dalšími zařízeními. Pokud se totiž na vedlejším počítači rozběhne například stahování na herní platformě Steam nebo aktualizace ve Windows, může kvůli tomu začít docházet k omezování kvality IPTV.

(Skoro) bez reklam

Největší výhodou internetové televize je nezávislost na kontinuálním vysílání, které mimo jiné přináší možnost zbavit se reklam. U každého pořadu v kteroukoli denní dobu totiž najdete nabídku pro spuštění aktuálního pořadu od začátku s následnou možností přetáčení. Pokud si tedy nedělní detektivku na komerční stanici pustíte o půl hodiny později, můžete každou reklamní pauzu velmi rychle přetočit. Některé služby dokonce na časové ose reklamy vyznačí, což orientaci ještě usnadní.

I touto funkcí lze ospravedlnit zpoplatnění všech balíčků, včetně těch základních, které obsahují jinak bezplatné kanály. Jedinou výjimku představují v tomto případě všechny kanály Prima. Společnost FTV si totiž loni v červnu vymínila zablokování přetáčení při zpětném přehrávání. Tady si tudíž reklamní pauzy musíte vytrpět celé.

Aplikace základem

Zatímco u standardního pozemního vysílání, stejně jako u satelitu nebo kabelovky jste odkázáni na přijímač s tunerem či set-top box, u IPTV se nabízí mnohem více variant příjmu. Základem jsou především aplikace pro smart TV. Pokud máte chytrý televizor s některým ze standardních operačních systémů (Tizen, Web OS, Android TV), máte vše potřebné pro příjem internetové televize.

Většina poskytovatelů IPTV dodává aplikaci, kterou si nainstalujete a vysílání budete sledovat přes ni. Zádrhel může nastat v případě, že jde o chytrý televizor základní cenové kategorie s méně výkonným hardwarem. Tady už můžete narážet na zpomalené načítání EPG, načítání základní obrazovky aplikací nebo zpomalený pohyb ve zpětném archivu. Ideálem je tudíž využít bezplatné období, které někteří poskytovatelé nabízí a aplikaci na svém konkrétním modelu vyzkoušet.



V ideálním případě aplikace nenabízí jen předpřipravené kategorie kanálů, ale umožní vytvořit i vlastní seznamy. Pokud si totiž pořídíte nejvyšší balíčky, dostanete až 200 kanálů, mezi kterými není navigace zcela snadná

IPTV samozřejmě spustíte i ve webovém prohlížeči, stejně jako v mobilních aplikacích. Byť je tato možnost využívána pouze menšinou uživatelů, aplikace se rozhodně může hodit. A to i díky tomu, že IPTV standardně nabízí souběžné sledování na více zařízeních. U televizoru tudíž nemusíte bojovat o ovladač, ale vyklidit pole a svůj oblíbený pořad si pustit na tabletu či monitoru počítače.

Set-top box nechybí

V případě, že disponujete televizorem bez operačního systému, nebo nepodporovaným modelem staršího data, vždy existuje možnost pořídit pro IPTV set-top box. V případě internetové televize zpravidla nejde o nic jiného než multimediální přehrávač s předinstalovanou aplikací daného poskytovatele IPTV. Většinou se poskytovatelé spokojí s generickým přehrávačem se systémem Android TV. Jen ti největší si nechají vyrobit set-top box na míru, případně si alespoň vyvíjí vlastní nadstavbu Androidu, případně alespoň upraví systém tak, aby bootoval přímo do televizní aplikace.



Jako set-top box poskytovatelé často dodávají běžný multimediální box s Android TV. Často v povedené podobě s výkonným hardwarem a moderní konektorovou nabídkou včetně USB-C. V tomto případě jde o Homatics Box R 4K

K televizoru jej připojíte prostřednictvím standardního HDMI a může kompletně nahradit vaše multimediální prostředí. V ideálním případě budou obě zařízení podporovat HDMI-CEC, díky němuž vám bude stačit jediný ovladač – pravděpodobně ten od set-top boxu. Zapnete jím obě zařízení najednou a stejně tak budete upravovat hlasitost nebo přepínat zdroje obrazu. U televizoru hledejte v nastavení buď přímo položku HDMI-CEC nebo jejich vlastní pojmenování. Podle výrobce to může být AnyNet+, BraviaLink, Simp-Link, Viera Link či EasyLink. Pod těmito názvy se skrývá jediná technologie, která bude s velkou pravděpodobností plně kompatibilní. Jen ve výjimečných případech se může stát, že kompatibilita nebude stoprocentní.

Díky systému Android TV budete moci váš set-top box vybavit libovolnými aplikacemi včetně HBO Max, Disney+, Amazonu Prime a dalších streamovacích služeb. Potíž může nastat u Netflixu – pokud totiž nezařídí výrobce certifikaci pro tuto aplikaci, z obchodu Play Store jej nenainstalujete. V našem testu lze Netflix nainstalovat pouze na dva set-top boxy.

Obsah na vyžádání

IPTV lze velmi snadno používat spíše jako streamovací službu s obsahem na vyžádání než jako tradiční sledování televizního vysílání. Výrazně se tak blíží aktuálním videoslužbám. Vedle kontinuálního vysílání tady zpravidla najdete další tři způsoby, jak se k videu dostat. Tím prvním jsou samozřejmě integrované videotéky jednotlivých poskytovatelů – všichni nabízí základní nabídku filmů dostupných bez dalších poplatků, kterou většinou tvoří české či méně známé filmy. Někteří z nich navíc přidávají i videopůjčovnu, kde najdete i větší a novější filmy za poplatek (většinou 79 Kč).



Součástí každé aplikace pro IPTV je vlastní bezplatná videotéka. Najdete v ní nejčastěji české a méně známé zahraniční filmy, případně filmy v rámci zpětného týdenního zhlédnutí

Druhým způsobem pro získání videoobsahu je zpětné přehrávání. Kromě Kuki nabízí všechny služby tuto funkci i v rámci základního balíčku, a to s možností vrátit se v čase o jeden týden. Bývá k dispozici na drtivé většině kanálů včetně těch filmových, jako jsou HBO, Filmbox a další. Výhodou je i tady možnost přeskočit reklamní pauzy. Opět kromě obsahu z kanálů společnosti FTV Prima.

IPTV kombinuje běžné kontinuální vysílání a moderní videoslužby typu Netflix a Disney+ s velkou zásobou videoobsahu na vyžádání

Posledním způsobem je nahrávání obsahu, které tady funguje mnohem snadněji než v případě historické zkušenosti s VHS rekordéry. Nahrávání můžete nastavit u libovolného množství pořadů a v případě seriálů a dalších sérií lze u mnoha služeb nastavit automatické nahrávání každého dílu. Záznam samozřejmě není vázán na to, zda je vaše zařízení zapnuté, či nikoli. Pořad se zkrátka uloží do cloudu a odtud je k dispozici na všech vašich zařízeních. Hlavním omezením je kapacita omezená počtem hodin záznamu. V základu to většinou bývá 60–100 hodin a připlatit si můžete až za 600 hodin v případě SledováníTV.