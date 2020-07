Spusťte počítač odkudkoli: Jak spustit či vypnout počítač na dálku

Jste někde mimo domov a zrovna potřebujete něco, co máte uloženo jen na domácím počítači, anebo se chcete dostat do domácí sítě? Existuje elegantní řešení.

Možností, jak spustit počítač na dálku existuje hned několik, ty běžné však mívají nějaký háček. Můžete počítač probudit pomocí funkce Wake on LAN, obnáší to však buď podmínku nacházet se ve stejné síti, nebo mít veřejnou IP adresu, navíc to není spolehlivé a může se stávat, že se bude počítač probouzet i sám od sebe třeba při nějakém útoku z internetu.

Další možností je chytrá zásuvka ovládaná z mobilní aplikace, kdy v BIOSu nastavíte, že se má při připojení napájení počítač automaticky zapnout. Ale i to má úskalí v tom, že ne každá základní deska umožňuje toto v BIOSu nastavit, navíc při vypnutí zásuvky vypnete počítač natvrdo.