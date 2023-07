Správce hesel v macOS bude trochu užitečnější. Apple vydal doplňky pro Chrome a Edge

Ricky Mondello pracující v Applu na funkcích pro správu hesel oznamuje, že v nadcházejícím macOS 14 Sonoma bude Klíčenka (Keychain) fungovat i v jiných prohlížečích než Safari (a na jeho jádru postavených). Apple už v minulosti vydal rozšíření Hesla na iCloudu pro Chrome a Edge, ale ta fungovala jen ve Windows.

Včera vydaná aktualizace v2.0.5 ale u obou rozšiřuje funkci i pro prohlížeče v macOS. A funguje i v dalších založených na projektu Chromium. Nezdá se však, že by Apple tuto funkci „backportoval“ do starších verzí systému, takže zatím si ji mohou užít jen ti, co používají betaverzi Sonomy. Finálka přijde na podzim.

Mondello na Mastodonu píše, že rozšíření pro Firefox v tuto chvíli chybí, ale Apple jej zvažuje. Pro prohlížeč Mozilly už firma vydala i doplněk pro synchronizaci záložek, takže je šance, že dojde i na hesla.

Rozšíření umí do iCloudu ukládat nové záznamy, podporuje automatické vyplňování hesel i jednorázových TOTP kódů. Ve srovnání se správci hesel třetích stran je ale Klíčenka v mnoha věcech stále pozadu. Neumí ukládat další typy záznamů (například poznámky, platební karty), nepodporuje k jednomu heslu více URL, chybí v něm historie hesel, lépe přizpůsobitelný generátor, nejsou v něm štítky…

V macOS je navíc správa hesel ukrytá hluboko v nastavení systému. Apple ale evidentně cílí na méně náročné uživatele, kteří nepotřebují tak komplexní nástroje, jako jsou 1Password, Bitwarden, Enpass, KeePass apod.