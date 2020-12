Správce hesel Enpass zavádí nové funkce a rodinné předplatné

V uplynulých dvou týdnech vydali vývojáři Enpass Technologies novou verzi svého správce hesel pro Android a iOS. Enpass 6.6 nově umí synchronizovat trezor s Nextcloudem a přidává dvě auditorské funkce.

Ta první uživatele upozorní, pokud některý z webů, na němž máte účet, byl napaden a tamní data mohou být kompromitována. Enpass využívá známou databázi haveibeenpwned.com, ale v záloze má prý i jiné zdroje.

Aplikace také upozorní na stránky, které podporují dvoufázové ověřování pomocí jednorázových TOTP kódů generovaných v Google Authenticatoru atd., ale vy je ještě nepoužíváte. Samotný Enpass může také sloužit jako generátor kódů a umí je rovnou zkopírovat a vložit do příslušných formulářů. Upozornění na kompromitované weby i dostupnost 2FA probíhají lokálně přímo na zařízení, Enpass tyto informace neposílá do cloudu.

Obě novinky jsou placené, a to i pro uživatele, kteří si zakoupili jednorázovou celoživotní licenci. Enpass to vysvětluje tím, že s auditem bude mít dlouhodobé náklady, které musí nějak pokrýt. Zároveň ale chystá i funkce (například synchronizaci trezorů přes Wi-Fi), které budou dostupné také pro jednorázové licence. První rok bonusových funkcí stojí na Androidu i iOS 200 Kč, další roky to bude 550 Kč.

Předplatitelé Enpassu (tedy bez jednorázové licence) už ale audit i všechny budoucí placené funkce mají v ceně. Aktuálně navíc vývojáři nabízejí předplatné skrz svůj web s pěknými slevami. Roční tarif je s 50% slevou za 286 Kč (běžně 572 Kč). K tomu nedávno přibyl nový rodinný tarif pro šest účtů. Ten normálně stojí 1145 Kč za rok, ale momentálně je s 25% slevou za 859 Kč. Čtvrtinová sleva aktuálně platí i pro jednorázové licence, které lze sehnat za 1431 Kč.

Enpass lze používat i zcela zdarma. Aplikace pro Windows, macOS a Linux nemají žádné omezení, u mobilních verzí se však synchronizuje jen 25 položek. Auditorské funkce se mají časem dostat rovněž na desktop, ale zatím nevíme, jestli i tam budou podmíněny předplatným.