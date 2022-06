Správce hesel Bitwarden je zdarma a bez zásadních omezení [NÁVOD]

Jedno ze základních pravidel bezpečnosti (nejen) na internetu říká, že byste pro každou službu měli používat jiné heslo. Jenže kdo si má pamatovat desítky hesel? Odpovědí je Bitwarden.

Existuje nespočet aplikací pro ukládání, generování a správu hesel i dalších citlivých údajů. Ty pokročilejší nabízejí obdobné funkce, jako je například automatické vyplňování přihlašovacích údajů či synchronizace mezi zařízeními prostřednictvím cloudu.

Proč si vybrat Bitwarden? Má otevřený zdrojový kód, což znamená, že kdokoli (kdo tomu rozumí) může zkontrolovat co a jak vlastně dělá. Dalším nesporným kladem je fakt, že jako jednotlivec můžete Bitwarden používat úplně zadarmo, což v segmentu správců hesel zdaleka není pravidlem. A nejde přitom o ořezanou polofunkční verzi, která má sloužit pouze k nalákání na verzi placenou. I verze zdarma obsahuje například důležitou synchronizaci napříč počítačem, telefonem a dalšími zařízeními.

Stranou bychom neměli nechat ani podporu široké škály operačních systémů – klientskou aplikaci můžete nainstalovat na počítače s Windows, Linuxem a macOS i na mobilní telefony s iOS a Androidem. Pokud byste přece jen narazili na zařízení s nepodporovaným systémem, je tu možnost využívat přístup přes webové rozhraní.

Bez účtu to nepůjde

Nutno zmínit riziko související s tím, že svá citlivá data uložíte do cloudu. Z tohoto důvodu je při zakládání účtu vhodné nastavit si mimořádně bezpečné heslo. To znamená, že by mělo být dostatečně dlouhé, mělo by obsahovat velká a malá písmena, číslice a speciální znaky. V budoucnosti to bude jediné heslo, které si budete muset pamatovat.