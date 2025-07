Správce české internetové domény zařízl spekulanty a přeprodejce. Se svým nápadem chce do zahraničí

CZ.NIC, správce české národní internetové domény .cz, zhruba před rokem udělal na trhu revoluční krok. Bylo to spuštění aukce domén, kterým vypršela platnost. Díky tomu se výrazně znepříjemnil život spekulantům, kteří odchytávali atraktivní domény, na něž jejich majitelé zapomněli, a pak je za vysoké částky kupovali zpět. CZ.NIC by nyní technologii pro doménové aukce rád vyvážel a prodával dalším národním správcům.

Pořídit si doménu s koncovkou .cz není drahá věc, ročně vyjde na stovky korun. Stačí si ji koupit u jednoho z několika registračních partnerů CZ.NIC (typicky webhostingové firmy), který se sám jako neziskový subjekt stará o chod celého systému na pozadí. Doména ale musí být volná. Pokud není, lze ji získat odkupem od právoplatného majitele, pokud má zájem se jí zbavit.

Dlouhodobě zde ale byla ještě jedna možnost. Platnost domén .cz se musí pravidelně obnovovat. Jejich majitelé na to někdy zapomněli (zodpovědná osoba byla na dovolené, nezafungoval vnitrofiremní proces a tak dále), takže do hry vstoupili spekulanti a rychle si je pořídili. Původním majitelům často nezbylo nic jiného než si od spekulantů doménu získat zpět za vysoké příplatky. Takové domény jsou totiž často spjaté s firemními e-shopy, e-maily, přihlašovacími údaji, značkou a tak dále. Jelikož je dnes skoro vše digitální, ztráta domény může firmě značně znepříjemnit život.

Na odchyt domén se specializovalo několik málo hráčů. Ti si na lov čerstvě expirovaných domén vytvořili automatizované softwarové nástroje, díky čemuž je byli schopni koupit za stovky korun a obratem prodat třeba za desítky tisíc. V systému byli namočeni i někteří registrátoři domén. A než aby to původní majitel domény s nejistým výsledkem řešil přes právníky, raději zaplatil.

„Vzniklo několik silných odchytávačů domén s oligopolní pozicí na trhu. Nikdo jiný v podstatě neměl šanci. Situace se zhoršovala,“ popsal pro e15.cz Zdeněk Brůna, technický ředitel CZ.NIC. Správce národní domény se snažil omezit počet dotazů, které lze do doménového systému poslat, ale ani to nepomohlo. Nakonec po dlouhých konzultacích s právníky došlo ke spuštění doménové aukce fungující podobně jako například Aukro.

Původní systém fungoval tak, že pokud původnímu držiteli vypršela platnost domény, CZ.NIC ji ještě 30 dnů nechal funkční a posílal upozornění. Poté na dalších 30 dní doménu udělal nefunkční, ale ještě ji neuvolnil na trh. Původní majitel měl tedy dva měsíce šanci získat doménu zpět za „normální peníze“. Pokud to nestihl, byla v náhodný čas uvolněna pro všechny. A právě zde do hry vstupovali spekulanti se svým softwarem na odchytávání.



Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC a předseda představenstva RIPE NCC | Zdroj: CZ.NIC

Teď už je ale postup jiný. Po dvou zmiňovaných třicetidenních lhůtách doména není uvolněna, ale poslána do aukčního systému. Tam o ni mohou soutěžit všichni zájemci včetně původního majitele. Přihazuje se živě, je vidět aktuální cena a v systému lze nastavit automatické přihazování s maximálním limitem. „Jsou případy, kdy původní držitelé vydražili domény zpět. Funguje to tedy i jako pojistka pro původní majitele, kteří například na prodloužení platnosti domény zapomněli,“ popsal Brůna. Ministerstvo kultury například díky tomu nepřišlo o doménu unesco.cz.

Za zhruba rok od spuštění aukcemi prošlo 191 tisíc domén. Vydraženo jich bylo 6200, tedy menší část. Zbytek byl z aukce vyřazen a poslán do volného prodeje. Nejdražší domény se vydražily za více než 100 tisíc korun, například virtualnisidlo.cz vyšlo na 150 tisíc korun. Doména paralelnipolis.cz někdejší pražské Mekky kryptoměn a antisledovacích technologií nového majitele stála 121 tisíc korun.

„Doménoví spekulanti, kteří předtím ovládali trh, do aukcí chodí také, ale nemají své jisté. Takový překupník navíc potřebuje marži. Přímý zájemce, pokud chce, v dražbě obstojí,“ doplnil Brůna. „O odchyty je menší zájem, v odvětví pozoruji pokles,“ potvrdil programátor Vladimír Pilný, jenž se kromě jiného živí obchodováním s doménami.

To ovšem neznamená, že by nadále nefungovalo něco, co lze označit za sekundární trh s doménami. Pilný například do své služby smazanedomeny.cz monitorující opuštěné domény přidal domény z Polska a Slovenska a chystá se na Maďarsko.

Pilný také provozuje službu daukce.cz, kde majitelé domén mohou sami vypisovat aukce. V současné době je například nabízena doména prag.cz (německý název Prahy) za 180 tisíc korun. „Lidé u nás prodávají domény koupené přes CZ.NIC, podobně se obchoduje také na stránce webtrh.cz,“ shrnul Pilný. „Trh se na změnu adaptoval poměrně rychle. K doménám se dostanou lidé, kteří dříve možnosti odchytu neměli nebo tuto možnost neznali. Zase se začalo mluvit o českém doménovém trhu, což je výhoda pro všechny zapojené strany. Lidé kupují domény, na nichž stavějí projekty, což je výhoda pro vývojáře či marketingové specialisty,“ dodal Pilný.

CZ.NIC pro provoz národní domény .cz vyvíjí a provozuje vlastní software nazvaný Fred. Aukce domén nyní funguje jako modul tohoto systému. CZ.NIC by toho rád využil a technologii dostal do dalších zemí. Organizace má s poskytováním svých aplikací do zahraničí zkušenosti, pohánějí například část doménové infrastruktury v Dánsku, na Ukrajině a podobně. Technologie od CZ.NIC používají také velcí hráči typu Amazon (Twitch) nebo Akamai. Provoz doménového registru je ale technicky a právně citlivá věc, CZ.NIC proto případnou expanzi neočekává hned.