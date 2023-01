Spouštíte po startu počítače stejné aplikace? Poradíme, jak to udělat jediným dvojklikem

Pokud po startu počítače spouštíte stejnou sadu aplikací, ušetříme vám čas. Lze najít několik aplikací, které to umí bez příkazové řádky, ale proč instalovat další utilitu? Vždyť vytvořit skript není složité. Také by šlo programy nastavit jako spouštěné ihned po startu. Všichni ale víme, co provede taková dávka při studeném startu – výhodnější tedy bude je ručně spustit až po načtení systému.

Lokalizujte spouštěcí soubory

Ze všeho nejdřív si budete muset poznamenat cestu a název souborů, které spustí kýžené aplikace. Máte-li jejich zástupce přímo na ploše, klepněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti. Pokud ne, najděte jej v nabídce Start a zvolte možnost Otevřít umístění souboru, následně opět pokračujte do Vlastností. Tady se zaměřte na řádek Cíl 1 a celou cestu k souboru si zkopírujte do Poznámkového bloku.