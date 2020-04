Spouštíme Živě Premium: Předplacené Živě.cz bez reklam a s drahým obsahem

Od spuštění Živě.cz zanedlouho uplyne už čtvrt století. Celou dobu nabízíme zpravodajství ze světa počítačů, internetu a techniky zdarma, pouze výměnou za zobrazení reklamy. A tak to bude fungovat i nadále.

Teď se k tomu ale otevírá i nová možnost: Živě Premium je web bez reklam, navíc s prémiovým obsahem a funkcemi.

Živě.cz bez reklam, v tmavém a bez kapitol

Předplatné Živě Premium stojí 49 Kč měsíčně; případně jen 41 Kč měsíčně, když zvolíte roční variantu předplatného. Za to získáte mimo jiné web bez reklamních bannerů, aniž byste k tomu museli používat kontroverzní doplňky třetích stran.

Aktualizováno: Omlouváme se, zjistili jsme, že nám zatím nedrží přihlášení mezi jednotlivými weby. Než tuto věc opravíme, přihlaste se prosím na VTM a další podweby zvlášť, abyste je viděli bez reklam, případně v tmavém režimu.

Tyto doplňky samozřejmě nemáme rádi, protože tvůrcům obsahu berou jediný zdroj jejich příjmů. S předplatným teď získáte Živě vyladěné pro běh bez reklam a můžete nás podpořit přímo.

Ale abychom byli fér, rovnou upozorníme, že budou existovat výjimky, kdy se nějaká forma reklamy na webu vyskytne. Například upoutávka na nový Computer nebo označené komerční články. Budou to ale pevné, textové formáty. Podrobně to popisujeme v nejčastějších otázkách a odpovědích k Živě Premium.

Web jsme pro předplatitele ještě vylepšili. Mají možnost přepnout ho do tmavého režimu a vícekapitolové články si mohou nechat zobrazit na jedné stránce.

Jsou to funkce, kterými otevíráme něco, čemu jsme interně začali říkat Živě Lab. Budou tady vznikat inovativní zlepšováky webu, které pravidelným čtenářům zpříjemní prohlížení. Předplatitelé k těmto funkcím dostanou přístup v předstihu a některé budou pouze pro ně.

Prémiový obsah a testy z produkce Computeru

Živě.cz vzniká v těsné návaznosti na časopis Computer a z této skutečnosti mohou předplatitelé rovněž těžit. Za cenu 49 Kč pochopitelně nenabídneme plnohodnotné předplatné časopisu. Dostanete se ale k vybraným tématům, rozhovorům a především recenzím a velkým srovnávacím testům, které v redakci Computeru vzniknou. Takový obsah nikde na webu nenajdete.

Samotný časopis Computer představuje tučnou dávkou pečlivě zpracovaných článků ve více než dvojnásobném množství, než co nabídne Živě Premium. Navíc v úhledné grafické podobě časopisu. V elektronické podobě vyjde Computer jen na 639 Kč ročně (tj. 53 Kč měsíčně), v papírové na 908 Kč ročně (76 Kč za měsíc).

Živě Premium nám rovněž umožní ponořit se do některých témat hlouběji a produkovat i delší články s přidanou hodnotou. Takové články mají na běžném webu placeném pouze z reklamy velmi špatnou ekonomickou bilanci, protože jejich tvorba stojí hodně času a peněz. To přirozeně vede k tomu, že se na webech vyskytuje především rychlý zpravodajský obsah a přiznejme si, že Živě.cz v tomto směru není výjimkou. Ačkoli do vydání již nyní zařazujeme i delší články a testy, Živě Premium nám umožní takových článků připravovat více.