Spousta menších novinek z Momentu 3 pro Windows 11 22H2 je teď zapnutá všude. Teď v kanále Release Preview

Vzhledem k tomu, jak nešikovně Microsoft drobí informace a fázuje testování a distribuci, tak jsme v poslední době mnohokrát spekulovali nad konečnou podobou balíku novinek Moment 3 a pokrývali jsme jeho distribuci, která byla oznámena během konference Build 2023. Doufáme, že vám z toho nepraskla hlava a slibujeme, že konec se blíží. Vcházíme totiž do poslední etapy distribuce.

Jsme ale na začátku etapy. V minulosti Microsoft sebral novinky, nacpal je do jedné aktualizace, krátce ji prohnal programem Insider (kanálem Release Preview), před koncem téhož měsíce ji nabídl ve volitelné aktualizaci mimo testovací program. Nakonec nové funkce dodal úplně všem v následujícím měsíci v rámci cyklu, který neoficiálně nazýváme záplatovacím úterým.

Tentokrát je testování složitější. Od 11. května se sice balík novinek podíval do kanálu Release Preview, ale samotné nové funkce byly zapínány jen v některých instalacích podle neznámého klíče. Červnová povinná servisní aktualizace sice technicky nové funkce vložila do všech instalací Windows 11 22H2, ale zapínány byly opět řízeně.

Až červencová povinná aktualizace pro Windows 11 22H2 nové funkce zapne všem. Nejdřív ale tahle aktualizace musí projít kanálem Release Preview, k čemuž došlo 20. června. Za pár dní by měla program Insider opustit. Pak by měla zamířit do všech instalací operačního systému jako volitelná aktualizace. Pokud se nechcete hlásit do testovacího programu Windows Insider, vyčkejte.

Všechny nové funkce z Momentu 3 jsou aktivní od sestavení 22621.1926, a to díky aktualizaci KB5027303. Definitivní přehled novinek jsme nabídli na konci května. Nyní jen krátké shrnutí:

ovládání moderních kontextových nabídek klávesami,

indikace VPN v ikoně síťových připojení,

hodiny ukazují sekundy,

rychlé kopírování kódů 2FA (ne v Česku),

nastavení dotekové klávesnice,

adaptivní řízení jasu obsahu,

informace o USB4 v Nastavení,

správa soukromí senzorů přítomnosti,

rychlejší vyhledávání v Nastavení,

klávesa printscreen otevírá Výstřižky,

nabídka pro přepínání oken (Alt+Tab) zobrazí nejvýše 20 karet z Edge,

omezení zasekávání her,

implementace Bluetooth Low Energy Audio,

vytvoření souboru výpisu paměti jádra za provozu,

multi-app kiosk mode,

živé titulky ve více jazycích,

vylepšení hlasového ovládání,

izolace programů Win32,

rozsahy virtuální paměti jsou přidávány do výpisů při pádu systému,

lze se autentifikovat napříč cloudy od Microsoftu,

výzvy k zálohování a přihlášení k účtu Microsoft ve Startu,

zlepšení sdílení z Průzkumníku s kontakty z Outlooku,

zlepšení stability operačního systému.

Poslední položky ze seznamu představují novinky, takže ani minule jsme vám kompletní přehled novinek v Momentu 3 nenabídli. Zlepšení stability ovšem může být vnímáno obecně s tím, že aktualizace opraví pár chyb, což se ovšem děje každý měsíc. Je to skoro povinná položka. Jestli Microsoft provedl něco nad rámec běžného servisu, nevíme.

Zdroje: Windows Insider Blog