Spotové tarify nezaručí levnější elektřinu. Proč jsou spotaři v létě nadšení a v zimě pláčou

České domácnosti byly dlouhou dobu zvyklé, že se svým dodavatelem elektrické energie uzavírají smlouvu na dodávku elektřiny na pevně danou dobu za pevně stanovenou cenu. Pokud se ceny na trhu zvýší, má domácnost výhodu a jistotu pevné ceny. Pokud se ceny sníží, platí sice zbytečně víc, ale pokud významně nezvýší svoji spotřebu, náklady zůstanou konstantní. Navíc díky stejným pravidelným zálohám se vyšší zimní spotřeba vykompenzuje s nižší spotřebou v létě.

V roce 2002 ale vznikla v německém Lipsku Evropská energetická burza. Ta funguje stejně jako burza s akciemi či finančními deriváty či s komoditami. Umožňuje uzavírat obchody až na šest let dopředu, a to nejen na elektřinu, ale i na plyn a takzvané emisní povolenky. Dceřinou společností je EPEX SPOT, která umožňuje uzavírat obchody, zde konkrétně cenu elektrické energie, s dodáním takzvaně zítra. V Česku funguje burza OTE CZ. Vy se na spotovou burzu můžete dostat prostřednictvím dodavatele, který to umožňuje. I s ním uzavíráte smlouvu na nějakou dobu, ale výpovědní lhůty jsou příznivé (obvykle dva či tři měsíce). Pokud vám spot přestane vyhovovat, můžete se snadno vrátit k tradičním dodavatelům s fixní cenou.

Důležité je zdůraznit, že v rámci spotu i tohoto článku se vždy bavíme jen o ceně silové elektřiny. Distribuční sazby a pravidelné poplatky jsou oddělené položky.

Nabídka a poptávka

Cena elektřiny na spotu je výsledkem klasického střetu nabídky a poptávky. Výrobci elektrické energie, tedy elektrárny všech druhů včetně fotovoltaických, nabízejí svoji vyrobenou elektřinu na trh. Spotřebitelé – průmysl, ale i obchodníci s energiemi, tedy vaši dodavatelé – nabízejí, za jakou cenu si ji koupí. Setkáním nabídky a poptávky je cena stanovena pro každou hodinu zvlášť na den dopředu. Dnes se tedy podíváte, kolik bude stát zítra elektřina v průběhu celého dne.

Je zřejmé, že cena elektřiny se bude významně lišit nejen v průběhu konkrétního dne, ale i v průběhu týdne a během ročních období. Mohou za to mimo jiné obnovitelné zdroje energie, které jsou přímo závislé na počasí.

Pokud tedy v létě polovině Evropy svítí slunce, anebo vítr roztáčí větrné elektrárny, na trhu je energie přebytek a její cena významně klesá. Dokonce může dosáhnout záporných hodnot a pak výrobce dokonce zaplatí „pokutu“ za to, že energii do sítě dodává.



Takhle se ceny na spotu vyvíjely za poslední rok.

V průběhu dne jsou klasické hodiny, kdy je spotřeba energie největší: ranní špičky před odchodem lidí do práce a večerní špičky, kdy se z práce vracejí, vaří jídlo nebo perou oblečení. O víkendu, kdy průmysl stojí, je na trhu energie dostatek a ceny opět klesají. Logicky bude spotřeba elektřiny nižší v létě než v zimě (může za to více elektřiny ze solárních elektráren v létě, energie potřebná na vytápění v zimě a další sezónní vlivy).

Příklady z praxe

Praktické důsledky vidíte na přiložených grafech z české burzy www.ote-cr.cz. Ukazují, že v nedělních odpoledních hodinách byla cena blízká nule. Domácnosti nakupující energii na spotu ji měly takřka zdarma, majitelé elektromobilů si mohli své vozy dobít za takřka nulovou cenu.

V pátek 13. září 2024 se cena v 8. a 9. hodině ráno pohybovala okolo hranice 130 eur za MWh (3 250 Kč za MWh). V 15. a 16. hodinu cena klesla na zhruba 83 eur (2 075 Kč), ve večerní špičce vystoupala na 95 eur (2 375 Kč). Vždy jde o ceny silové elektřiny uvedené bez DPH.

Během víkendů, zvláště v létě při dobrém počasí, cena v odpoledních hodinách často klesá takřka na nulovou úroveň. V síti je přebytek energie, zvlášť z obnovitelných zdrojů, a tak se ji výrobci elektřiny snaží prodat i za velmi nízkou cenu. Domácnosti má pak tato nízká cena motivovat ke spotřebě, třeba k dobíjení elektromobilů. Konkrétně v tento den mohl majitel s wallboxem o výkonu 11 kW nabít během pětihodinového odpoledne zhruba 50 kWh energie, které mu vystačí na zhruba 250 km „jízdy zdarma“.

Jak toho může (nejen) majitel FVE využít

Nakupovat elektrickou energii na spotu nemusí pouze majitel fotovoltaické či jiné elektrárny. Tato možnost je dostupná každému. Hodí se zejména v domácnostech, kde je možné efektivně a automaticky řídit spotřebiče s vysokým výkonem, které nemusí běžet v přesně určený čas.

Výrobní dílna si nemůže dovolit zapínat stroj jen v čase levné elektřiny. Domácnost ale může odložit praní, ohřev velkého bojleru, vytápění nebo právě dobíjení elektrického vozu na časy s nízkou cenou elektřiny.

Co je potřeba zařídit, abyste mohli přejít na spotový tarif

Zřejmě největší překážkou pro přechod na spotové ceny je nutnost instalace moderního chytrého elektroměru, který dokáže měřit spotřebu elektřiny v hodinových intervalech. Takový elektroměr automaticky a zdarma dostane každý majitel fotovoltaické elektrárny.

Pokud FVE nemáte nebo nechcete, ale láká vás nakupovat elektřinu na spotu, můžete svého distributora (ČEZ, EGD, PRE atd.) o chytrý elektroměr požádat. Vyhoví vám pod podmínkou, že vaše roční spotřeba elektřiny přesáhne 6 MWh a nadto si nechá zaplatit za instalaci (zhruba 3–5 tisíc Kč) a roční poplatek (1-4 tisíce). Případně PRE vám elektroměr nainstaluje zdarma, ale měsíčně zaplatíte paušál okolo 1 200 Kč.

Existuje ale ještě jedna klička, pokud FVE nemáte a nechcete: energetická komunita. Od 1. srpna se můžete registrovat u Elektroenergetického datového centra EDC a pak máte na chytrý elektroměr automaticky nárok.

Máte-li chytrý elektroměr, můžete oslovit buď přímo svého dodavatele silové elektřiny, pokud spotový tarif nabízí, nebo k takovému dodavateli přejít. Samozřejmě zde pak hraje roli, jestli u svého dodavatele nemáte smlouvu na dobu určitou. Platí standardní pravidla pro výpověď a odchod.

Dodavatelé umožňující nákup elektřiny na spotu si samozřejmě účtují určitý poplatek. Obvykle se pohybuje okolo 300–600 Kč za 1 MWh. Ke spotové ceně silové elektřiny tak musíte tuto částku připočíst. Jste-li zvyklí spíše na ceny v kWh, pak přičtete 0,3–0,6 Kč/kWh.

Společnosti nabízející nákup elektřiny na spotu se shodují na přibližně 30% úspoře proti dlouhodobým kontraktům. Půjde ale o ideální situaci, kdy v domácnosti skutečně dokážete efektivně zapínat a vypínat spotřebiče dle aktuální ceny na spotu.

Prodej přebytků z FVE na spotu

V letech 2022 a 2023 dokázali majitelé FVE prodejem elektřiny na spotu pěkně zkrátit návratnost investice. Ceny elektřiny na trhu byly vlivem situace na Ukrajině na extrémní výši, a tak i prodej byl možný za vysoké ceny.

To však již neplatí a v dnešní době se výkup za fixní cenu pohybuje od 0,2–1 Kč za jednu vyrobenou kilowatthodinu. Rychlý výpočet: Pokud máte nejrozšířenější FVE s výkonem 10 kWp, která za rok vyrobí okolo 10 MWh, a nadto 60 % sami spotřebujete, pak při výkupní ceně 1 Kč za kWh vyděláte za rok třeba 4 000 Kč.

Situace na spotu ale není o mnoho lepší. Pokud vám svítí na střechu slunce, pravděpodobně svítí i na spousty střech v okolí a třeba i v okolních zemích. Energie je na burze dostatek a s tím klesá cena. Dokonce se objevují chvíle se zápornými cenami, což znamená, že za energii dodanou do sítě dokonce zaplatíte namísto toho, abyste dostali zaplaceno!

Během přípravy tohoto speciálu na podzim 2024 tedy prodej přebytků neudělá v kalkulaci návratnosti FVE zajímavá čísla. Mnoho uživatelů vzhledem k nízkým cenám výkupu dokonce přetoky do sítě zakazuje s argumentem snížení zátěže na střídač, nebo se přiklánějí raději ke komunitní energetice.

Prodej do spotu z baterií

Na trhu se ale objevují i další systémy a chytré řídicí krabičky, které řeší prodej na spotu nejen v době výroby, ale i ve chvílích, kdy slunce nesvítí – tedy z baterie. Jde o velmi propracované systémy. Můžete u nich třeba nastavit, že takto bude fungovat jen 50 % kapacity baterie, nebo prodej zakázat, pokud v baterii zbývá např. 30 % a potřebujete ji na vykrytí vaší vlastní noční spotřeby. Zde už vše velmi závisí na konkrétních situacích a cenách.

Baterie jsou nejnákladnější součástí FVE a mají omezenou životnost, respektive s rostoucím počtem cyklů se snižuje jejich kapacita. Výpočet lze postavit na udávaném počtu nabíjecích cyklů baterie. V případě LiFePo4 to může být třeba 2–3 tisíce cyklů. Vynásobte je kapacitou baterií a získáte celkový objem energie, které jsou baterie schopné za svoji životnost akumulovat a odeslat. Vezměte nákupní cenu baterií, vydělte jimi spočtený objem energie, a rázem víte, kolik vás každá MWh nebo kWh spotřebovaná z baterie stojí. Pokud takto prodáváte elektřinu v době vysoké spotové ceny, vyděláte i s přihlédnutím k amortizaci baterií.

Komu se spot vyplatí a komu ne?

Nejprve se podívejme na nákup elektřiny na spotovém trhu. Vyplatí se domácnostem, které mají vysokou spotřebu a současně dokážou regulovat a v čase posouvat spotřebu největších žroutů elektrické energie. Může to být velký zásobník vody, topení, ohřev bazénu a elektrické auto.

Naopak domácnosti s nízkou spotřebou, zejména ty, které topí a ohřívají vodu plynem, příliš velkou úsporu nepocítí. I kdyby byla spotřeba domácnosti nad onou podmiňující hranicí 6 MWh, pak velká část spotřeby stejně spadne do pásma s vysokou cenou (ráno, večer) a na klidovou spotřebu zařízení v domácnosti.

V českých internetových vodách se občas objeví nápad, zda tedy nepořídit „FVE bez fotovoltaických panelů“, tedy jen střídač a baterie. Nabíjet je v časech nízkých spotových cen a elektřinu spotřebovat, nebo dokonce odesílat, když je drahá. Cena samotných panelů je ale velmi nízká a vyplatí se je pořídit i s připočtením dalších nákladů (nosné konzole, kabeláž, práce…).

Prodej přebytků z FVE je naopak v tuto chvíli poměrně nezajímavý. A bude ještě méně zajímavý s tím, jak budou vznikat další fotovoltaické elektrárny. Ve chvíli, kdy máte přebytky vy, mají přebytky i ostatní výrobny a výkupní cena klesá, nebo může být dokonce záporná.

Nákup na spotu má ale ještě jednu stinnou stránku (a prodej světlou), kterou si v tuto chvíli jen málokdo připouští. Opět může dojít k zásadním a rychlým změnám, třeba z geopolitických důvodů, které cenu elektřiny vyženou k hranici 15 Kč/kWh, jak tomu bylo v nejhorších časech. Domácnost na spotu pak oproti smlouvám se zafixovanou cenou zaplatí výrazně víc. V takových časech ovšem současně poroste i výkupní cena a majitelé FVE se mohou dočkat výdělku a rychlejší návratnosti své investice.