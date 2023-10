Začátek nové éry poslechu hudby Sedmého října je to přesně patnáct let od spuštění hudební služba Spotify. Dnes funguje v 82 regionech včetně Česka a má 551 milionů aktivních uživatelů, z nichž bezmála polovina (konkrétně 220 milionů) za službu platí formou předplatného. Spotify poskytuje obsah chráněný technologií DRM prakticky všech významných nahrávacích a mediálních společností. Základní služba je zdarma s reklamami (inzerentům nabízí deset různých typů reklamních formátů) a několika omezeními. Další funkce, jako je lepší kvalita a stahování hudby, jsou nabízeny jen předplatitelům. Jedná se tedy v podstatě o klasický „freemium“ model. Často se vedou spory o tom, jaký vliv má Spotify (a jemu podobné streamovací služby) na pirátské stahování hudby. Exaktních průzkumů a čísel je relativně málo, nicméně například v Norsku (Spotify je švédská firma a v severských zemích měla prudký nárůst uživatelů již od počátku) klesl počet nelegálně stažených skladeb z 1,2 miliardy v roce 2008 na 210 milionů o čtyři roky později a dnes už hudební pirátství téměř vymizelo.

Jak to začalo Společnost Spotify byla založena už 23. dubna 2006 ve Stockholmu Danielem Ekem (původně působil jako technický ředitel Stardoll) a Martinem Lorentzonem (spoluzakladatel firmy TradeDoubler). Přestože dnes má firma vedení v Londýně, velká část výzkumu a vývoje nadále probíhá ve švédském hlavním městě.

Původní budova vedení Spotify ve Stockholmu Začátky však nebyly úplně lehké a v roce 2007, tedy relativně krátce po založení, vykázala firma ztrátu ve výši 31,8 milionů švédských korun (asi 78 milionů korun). Tehdy totiž teprve připravovala svou službu, vyvíjela webovou aplikaci a uzavírala dohody s vydavateli hudby. Stejnojmenná veřejná služba pro streamování hudby byla spuštěna až o dva a půl roku později, právě 7. října 2008. Zpočátku byl přístup omezen pouze na pozvánky. Už v té době měla firma uzavřené licenční smlouvy s mnoha významnými hudebními značkami. Ačkoli hned od startu byla nabízena možnost předplatného, skončila firma v roce 2008 v červených číslech se ztrátou ve výši 4,4 milionu dolarů.

První nepříjemnosti V roce 2009 Spotify přišlo s mobilní aplikací, určenou pro iPhony (první iPhone byl uveden v roce 2007). Bezplatné účty bez pozvánek odstartovaly 10. února 2009, kdy byla spuštěna registrace ve Velké Británii. Tím nastartoval růst, neboť služba poskytovala zajímavou alternativu k legálnímu i nelegálnímu stahování hudby. Vzhledem k nárůstu registrací po spuštění mobilní služby byly v září 2009 pozastaveny otevřené registrace. Od roku 2011 byla tato služba pouze na pozvánky, nicméně systém šlo několik měsíců obejít. Mezera byla později uzavřena a registrační stránka vyžadovala kód pozvánky. Předplatné bylo možné zakoupit v tomto období bez pozvánky. První nepříjemnost přišla 4. března 2009, kdy firma přiznala bezpečnostní chybu, kvůli níž mohlo dojít k úniku informací o účtech uživatelů, včetně e-mailových adres a hesel (v šifrované podobě) registrovaných před 19. prosincem 2008. Za další situaci, která 28. ledna 2010 zkomplikovala život uživatelům této služby, však Spotify přímo nemohlo. Na vině byl antivirový software společnosti Symantec, který označoval aplikaci Spotify jako trojského koně a zakázal tento software na milionech počítačů po celém světě. 18. května 2010 byly spuštěny další dva typy účtů. Spotify Unlimited byl stejný jako Spotify Premium, ale bez mobilní verze a dalších funkcí. Spotify Open byla nižší verze Spotify Free, která umožnila poslouchat každý měsíc až 20 hodin hudby. Účty Spotify Free zůstaly nadále pouze na pozvánky.

Omezení a Android 25. března 2011 byla dočasně vypnuta grafická reklama z externích zdrojů na otevřených a bezplatných účtech kvůli útoku, který využíval bezpečnostní díru v Javě k infiltraci škodlivého kódu na počítač oběti. 11. dubna 2011 došlo k poměrně drastickému omezení množství hudby, kterou mohli uživatelé poslouchat zadarmo. Od 1. května 2011 byli uživatelé programů Spotify Open a Spotify Free přesunuti na nový produkt s omezením streamované hudby na 10 hodin za měsíc. Kromě toho vznikly i další restrikce pro „neplatiče“ - například jednu skladbu bylo možné poslouchat maximálně pětkrát. Klientů placených tarifů Spotify Unlimited a Spotify Premium se tyto novinky pochopitelně netýkaly. 25. května 2011 spojilo Spotify síly s největší sociální sítí Facebook. V zemích, kde byla služba k dispozici, mohli uživatelé založit virtuální místnost, ve které mohli jejich přátelé poslouchat stejnou hudbu a chatovat o ní. V červnu 2011 firma získala investici ve výši 100 milionů dolarů, kterou použila k financování svého vstupu na americký trh. K tomu došlo 14. července 2011 po dlouhotrvajících jednáních se čtyřmi významnými nahrávacími společnostmi. Součástí týmu se stal Sean Parker – spoluzakladatel v té době populární služby pro sdílení souborů Napster. Jeho úkolem bylo zajistit vztahy s hlavními vydavatelskými a mediálními firmami. V srpnu 2011 Spotify otevírá svůj kód pro iOS. Tím umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, přehrávající skladby z celého hudebního katalogu Spotify. Ten v tu chvíli obsahoval 15 miliónů písní a podporoval streamování celých stop, playlistů, vyhledávání a další možnosti.

Logo, které Spotify používalo do roku 2012 V březnu 2012 se Spotify pochlubilo zajímavými čísly. Uživatelé aplikací během tří měsíců naposlouchali 1500 let hudby a z celkového počtu 10 milionů aktivních uživatelů byly celé tři miliony ochotny za službu platit. Aplikace Soundrop vygenerovala 15 milionů přehrání, aplikace TuneWiki zaznamenala více než 100 000 editací textů a přes program MoodAgent bylo vytvořeno 3,5 milionů playlistů týdně. Ani tato čísla však nepřevážila účetnictví do černých čísel a celková ztráta byla na konci roku 60 milionů dolarů. Teprve v roce 2012 přišlo Spotify pro operační systém Android. Od té doby zaznamenala mobilní aplikace pro tuto platformu více než sto milionů instalací a dnes se může chlubit velmi pěkným uživatelským hodnocením 4,5 z 5,0 možných.

Výhody pro studenty a rozchody s umělci Na páté výročí existence se hudební platforma chlubila katalogem, obsahujícím více než 20 miliónů písní, které mohlo poslouchat více než 24 milionů uživatelů ve 32 regionech. Švédský deník Dagens Industri ocenil hodnotu společnosti na 5,2 miliardy dolarů. Poměrně nečekaným krokem však bylo „zaříznutí“ jednoho ze zdrojů příjmů, kterým byly nákupy hudby z aplikace. Spotify ruší nakupování skladeb v Evropě Koncem roku 2013 Spotify spustilo webovou stránku pro umělce, která vysvětluje obchodní model, údaje o příjmech a snaží se zapojit interprety a uklidnit jejich obavy, že tento typ služby není pro hudebníky výhodný a zajímavý. Prosinec 2013 je z našeho pohledu velmi důležitý – Spotify totiž otevřelo své brány v Česku a na Slovensku. Zprávy Živě: Spotify v Česku Na jaře roku 2014 zavedlo Spotify ve Spojených státech slevu pro studenty. Studenti, zapsaní na univerzitě, mohli získat předplatné Premium za poloviční cenu – místo 9,99 dolarů jen za 4,99 dolarů. V dubnu 2017 byla sleva pro studenty rozšířena na dalších 33 zemí, včetně Česka. Na podzim přichází firma s takzvaným „rodinným předplatným“, v jehož rámci může službu používat až pět členů rodiny. V následujícím roce stoupl počet členů na šest a došlo ke snížení ceny. Spotify zavádí rodinný tarif, více uživatelů na jeden výhodnější účet O měsíc později odstranila americká zpěvačka a skladatelka Taylor Swift ze Spotify všechny své písničky s argumentem, že „hudba je umění a umění je důležité a vzácné. Důležité, vzácné věci jsou cenné a za cenné věci je třeba platit.“ Půl roku poté odstranili své skladby z většiny streamovacích služeb také Prince a Neil Young. Na rozdíl od prodeje fyzických nosičů nebo stahování souborů, kdy umělci dostávající pevnou sazbu za prodanou skladbu nebo album, Spotify vyplácí licenční poplatky na základě podílu počtu přehrání na celkovém počtu streamovaných skladeb. Držitelům práv rozděluje přibližně 70 % celkových příjmů, ti pak platí umělcům na základě svých individuálních smluv. Příjmy přitom generují platící uživatelé a reklama. Ze přehrání jedné písničky dostávají interpreti mezi 0,006 a 0,0084 dolary (tj. asi 13 až 19 haléřů). Umělcům už jsme vyplatili dvě miliardy dolarů, brání se kritice Spotify Proti nákupu CD nebo stahování však umělci nedostávají jen jednorázovou platbu. Denně jsou přes Spotify přehrávány stovky milionů stop, což rychle rozšiřuje potenciální výnosy a mění způsob vyplácení na stálý dlouhodobý zdroj příjmů.

Přestřelka s Applem V roce 2015 proběhlo rebrandování značky. Služba kromě zvuku nabídla také videa a klipy. K dispozici v té době bylo více než 25 miliard hodin písniček a skladeb. Přesto účetnictví opět skončilo v červených číslech – konkrétně ztrátou ve výši 241,6 milionů dolarů. Nedařilo se ani v následujícím roce, kdy tržby překročily tři miliardy dolarů, ale výsledná ztráta činila 581,4 milionů dolarů. Spotify se mění. Nabídne videopořady i muziku pro běžce V červenci 2015 zahájilo Spotify e-mailovou kampaň, v níž vyzvalo uživatele s předplatným realizovaným přes App Store, aby zrušili své odběry a zaplatili si nové prostřednictvím webových stránek. Touto cestou mohli obejít 30% transakční poplatek za nákupy v aplikacích, vyžadovaný Applem v aplikacích na jeho platformě. Horacio Gutierrez ve svém dopise uvedl: „Tato poslední epizoda (neschválení publikace nové verze aplikace Spotify) vyvolává vážné obavy z porušení hospodářské soutěže. Pokračuje ve znepokojujícím chování společnosti Apple, kterým vylučuje a snižuje konkurenceschopnost společnosti Spotify v systému iOS i jako soupeře Apple Music.“ Proces schvalování aplikace do App Store Gutierrez označil jako zbraň k poškození konkurence. Apple by rád zlikvidoval bezplatné Spotify a hudbu na YouTube Za Apple odpověděl Bruce Sewell, který napsal, že „pokyny platí stejně pro všechny vývojáře aplikací, ať už se jedná o herní vývojáře, prodejce elektronických knih, služby pro streamování videa nebo distributory digitální hudby, a to bez ohledu na to, zda soutěží s Applem nebo ne.“ Zmínil také, že v jednání Applu není nic, co by znamenalo porušení platných antimonopolních zákonů. Historický okamžik: Streamování začalo být hlavním zdrojem příjmů hudebního průmyslu

Přerod konzumace hudby Výsledky americké asociace nahrávacího průmyslu (RIAA) za rok 2015 ukázaly, že se streamování podílelo na celkových příjmech nahrávacích společností 34,3 % a těsně tak překonalo zisky z prodeje digitální hudby (34 %). A co je hlavní, příjmy ze streamované hudby dále prudce rostly a podíl se zvyšoval i v dalších letech.

Zisky hudebního průmyslu Také výroční zpráva Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) ukázala, že v roce 2015 po několika letech postupného a setrvalého propadu poprvé vzrostly příjmy hudebního průmyslu. Významný podíl na tom měla digitální distribuce a i podle ní byl tento rok prvním, kdy digitální média vydělala více peněz než fyzická.

Změny v příjmech v hudebním průmyslu v roce 2016 V roce 2016 je již evidentní, že streamování hudbu rozhodně nezabíjí, jak se snažili někteří tvrdit. klesly příjmy z fyzických nosičů o 7,6 % a ze stažených souborů dokonce o 20,5 %, což vypadá jako zásadní propad. Nicméně za streamovaný obsah zákazníci zaplatili o 60,4 %. víc a celkové příjmy tak dokonce stouply o 5,9 %. Fakt, že streamovaný obsah vydělává vydavatelům stále více peněz, dokazuje také další graf, podle kterého v letech 2012 až 2016 vzrostly příjmy pětinásobně - z jedné miliardy dolarů na pět miliard dolarů.

Příjmy ze streamované hudby

Zkoušení nových věcí V březnu 2017 Spotify získalo britskou společnost Sonalytic, která vyvinula technologii detekce zvuku, jež dokáže identifikovat skladby, smíšený obsah a zvukové klipy, sledovat materiály chráněné autorskými právy a pomáhat při objevování hudby. V polovině roku se společnost pochlubila dosažením mety 140 milionů aktivních uživatelů. Ani tento rok však nepřinesl z účetního hlediska zisk. Spotify bude lépe doporučovat hudbu, získalo posilu na vylepšení svého algoritmu V roce 2017 vzrostly dle IFPI meziroční příjmy z prodeje hudby o 8,1 % a opět za to v největší míře mohou služby pro streamování muziky. Během roku byl zaznamenán nárůst o 41,1 %, díky čemuž si tato forma prodeje hudby udržela pozici největšího zdroje příjmů. Za pěkným výsledkem stojí 176 milionům platících uživatelů. Prodeje fyzických nosičů klesly o dalších 5,4 %, výdělky ze stažených souborů se propadly o 20,5 %. V dubnu 2018 firma vstoupila na burzu a získala nové investice, kterými lepí pořád prodělečný provoz. Necelý rok nato si pak Spotify stěžovalo u Evropské komise na Apple a podmínky v App Storu, které jsou nevýhodné pro konkurenty služeb, které provozuje i cupertinská společnost. A Švédové nebyli sami, olej do ohně přilévaly i Netflix nebo Epic Games. Apple Music, Spotify, YouTube: Bitva hudebních služeb neutichá, služby bojují o uživatele chytrými playlisty i podcasty Na jaře 2019 Spotify začalo vyrábět svůj první hardware, doslova Věc do auta, v originále Car Thing. Byl to přehrávač napájený ze zapalovače, který měl hlasové ovládání a propojil se jak s vozem, tak i mobilem. Byl to však propadák, jehož smysl v době Android Auta nebo CarPlaye vůbec nedával smysl. Od června se služba ještě více začala zaměřovat na podcasty. Dala jim prominentní prostor, zlepšil se přehrávač a přibyly i české zdroje.