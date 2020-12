Spotify rozšiřuje příběhy v aplikaci. Bohužel nedoporučují novou hudbu

Poslední dobou sociální sítě a další aplikace experimentují s přítomností příběhů. Nedávno s touto funkcí přišel Twitter, nyní se přidává Spotify. U playlistů přidá krátká videa od hudebníků, která lze snadno procházet.

Aktuální test příběhů na Spotify probíhá ve vybraných playlistech. Najdete jej tak například v rámci Christmas Hits. Pro jejich zobrazení stačí být zaregistrovaný a mít nainstalovanou mobilní aplikaci Spotify, není třeba prémiového účtu. Funkce je prozatím ve fázi testování a tak se nechová zcela tak, jak jsme zvyklí z jiných platforem (například obraz nezaplní celý displej telefonu), základ je ale stejný. Po otevření můžete tapnutím do levé, či pravé části obrazu přeskakovat na další, resp. předchozí část.

Podívejte se, jak novinka funguje:

Vše je, jak už bývá zvykem, dělené do přibližně 15sekundových oddílů stejně jako v klasických příbězích, zde ale obsah zřejmě nebude mizet po jednom dni a Spotify jej bude využívat ke spolupráci s umělci. Namísto propagace tak novinka funguje jako jakýsi vhled do názorů a soukromí jednotlivých vybraných umělců. Prozatím totiž mohou příběhy přidávat jen vybraní.

Bohužel neslouží k doporučování hudby

Podobnou funkci má v mobilní aplikaci i Netflix. Zde se objeví v horní části typičtí kruhoví zástupci a po otevření se vám zobrazí krátké ukázky z filmů a seriálů. Jedním kliknutím se pak dostanete přímo na daný obsah. Vše tak funguje jako jednoduchý přehled toho, co by vás mohlo zajímat a na co chce Netflix upozornit.



Na Netflixu jsou příběhy v rámci Previews, kde služba doporučuje zajímavé filmy a seriály

Tady je tak škoda, že Spotify nejde podobným směrem a neumožní skrze příběhy najít další hudbu, která by vás mohla zajímat, na základě krátkých úryvků, které lze snadno přeskakovat.

Novinka je dostupná i u nás, prozatím ale není jasné, zda se rozšíří více i na další playlisty, či do jiných částí aplikace.

