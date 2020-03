Spotify pracuje na hlasovém ovládání. Hodit by se mohlo hlavně v autě

Pokud jste někdy zatoužili otevřít aplikaci Spotify na svém zařízení pouze hlasovým povelem, a nechtěli jste k tomu použít některého z hlasových asistentů, pak nejspíš brzy budete moci. Výzkumnice Jane Manchun Wong na Twitteru odhalila, že hudební streamovací služba přesně na takové funkci pracuje.

Aplikace bude schopná reagovat na slova „Hey Spotify“, takže klasický povel, který se dal očekávat. Funkci budete moci podle potřeby vypnout pod nabídkou nastavení přístupu k mikrofonu.

Nebude to ale tak užitečné, jak by mohlo být. Spotify bude schopný na slova reagovat pouze tehdy, kdy aplikace již byla otevřená a běží na pozadí. Takže je otázka, proč by hlasový povel na aktivování aplikace měl být výhodnější než jedno kliknutí na obrazovku zařízení.

Spíše to vypadá, že Spotify chce pouze navyknout lidi na používání hlasových povelů. Již déle než rok se objevují zprávy o tom, že firma vytváří hudební přehrávač určený do aut, který bude ovládaný právě hlasovými povely. Podle deníku Financal Times měl být představený na konci loňského roku, což se nestalo, tak je možné, že přijde někdy v brzké době.

Má jít o krabičku, díky které získáte Spotify i do vozidel, která nemají tuto aplikaci ve svém mediálním systému. K mobilu ji připojíte přes Bluetooth a do vozidla se zapojí přes zapalování. Spotify mělo testování reproduktoru zahájit už loni v létě.