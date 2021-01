Spotify chce doporučovat hudbu podle emocí ve vašem hlasu. Už má patent

Hudební streamovací služba Spotify přišla s dalším nápadem, jak více personalizovat uživatelům výběr hudby. Nový patent, který získala, počítá s technologií analýzy hlasu - podle toho, jaké emoce by v řeči Spotify identifikovalo, by lidem nabízelo hudbu. A nejde jen o emoce, ale i pohlaví, věk či přízvuk.

Služba o patent zažádala v roce 2018, udělen jí byl v polovině letošního ledna. Technologie by monitorovala ruchy v okolí uživatele včetně jeho hlasu a pak vyhodnotila, jaká hudba by pro situaci byla adekvátní. Dokument popisuje motivy jako párty, samota, malé posezení apod.

Spotify v něm také vysvětluje, že současné technologie nejsou ideální, protože aby mohly algoritmy provádět doporučení, musí o uživateli vědět podstatné množství informací předem (hlavně oblíbené kapely a interprety). Nový přístup to podle firmy vylepšuje a více personifikuje.

Stačilo by, aby člověk promluvil. Z řeči pak lze vydedukovat, v jakém rozpoložení se nachází, jak je starý, jaké má pohlaví a podle přízvuku z jakého regionu pochází. Spotify pak vyhodnotí, co konkrétnímu uživateli doporučovat. Samozřejmě k tomu opět přidá i osobní preference každé osoby, protože ne všichni například při smutné náladě volí stejné žánry.

Přesné technologické detaily Spotify nezmiňuje, v tuto chvíli jde spíše o nápad. A jak to bývá u všech patentů, nikdy není jisté, jestli ho firma opravdu využije. Již se ale objevily obavy, že podobná vychytávka trochu směřuje do orwellovského světa, kde i něco tak „obyčejného“, jako hudební aplikace, bude pro každého uživatele držet emoční profily. Navíc je jasné, že podobný systém by mohl být zneužitý i pro doporučování reklam.