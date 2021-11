Spoluzakladatel YouTube předpovídá úpadek celé sítě. Nelíbí se mu nedávná změna 

Když YouTube před několika dny oznámil rozhodnutí skrýt ukazatel lidí, kterým se videa nelíbí, vyvolal tím malou bouři. Uživatelé nechápou, proč počet dislajků musí pryč, chtějí jej zachovat a podobně se vyjádřil i spoluzakladatel platformy Jawed Karim. Podle něj změna povede k úpadku celé sítě, všechen obsah najednou bude průměrný. YouTube chystá krok, který je všeobecně odmítán, což v základu nedává smysl, myslí si.

Jawed Karim založil YouTube společně s Chadem Hurley a Stevem Chenem v roce 2005. A byť jste jeho jméno nejspíš nikdy neslyšeli, jeho mladou tvář jste rozhodně viděli – právě on nahrál na síť úplně první video, které k dnešnímu dni vidělo přes 203 milionů lidí. Slavný záznam se jmenuje „Já v zoo“ a Karim v něm popisuje, jak stojí před výběhem slonů.

Karim na toto video často vzpomíná a pravidelně jej používá ke zveřejňování svých osobních pocitů, případně kritiky kroků, které YouTube chystá. Vždy změní popisek videa a rozepíše se, udělal to i tentokrát v reakci plánované skrytí ukazatele počtu lidí, kterým se videa nelíbí.

Co se na YouTube mění

Síť změnu oznámila před týdnem na svém blogu, spočívá v tom, že tlačítko pro dislajky – udělení palce dolů – sice zůstane, už ale nebude veřejně viditelné, kolik lidí na něj kliknulo. Tento údaj bude dostupný jen samotným tvůrcům, nikoliv divákům.

YouTube argumentuje tím, že uživatelé často tlačítko zneužívají k neopodstatněné šikaně autorů, kteří jsou pak demotivovaní a nechtějí v tvorbě pokračovat. Například když někdo osobu neměl rád, udělil mu palec dolů jen kvůli nesympatiím a ne kvůli kvalitě videa, což je podle YouTube špatně. Po dlouhých úvahách se proto firma rozhodla učinit metriku neveřejnou.

„Chceme vytvořit inkluzivní a respektující prostředí, kde mají tvůrci možnost uspět a cítit se bezpečně, aby se mohli vyjádřit. Toto je jen jeden z mnoha kroků, které podnikáme, abychom tvůrce nadále chránili před obtěžováním. Naše práce není u konce a budeme zde i nadále pokračovat,“ napsala síť.

Ne všechen obsah je kvalitní a to je v pořádku

Karim má s tímto vysvětlením problémem. „Proč se YouTube rozhodl udělal změnu, která je všeobecně odmítaná?“ ptá se v nově pozměněném popisku svého videa ze zoo, které je 16 let staré. „Má to důvod, ale není dobrý, zároveň tento důvod nikdy veřejně nezazní. Raději místo toho budou zmiňovat různé studie. Studie, které odporují selskému rozumu každého youtubera,“ popisuje dále, aniž by vysvětlil, jaký důvod myslí.

YouTube skutečně dříve na jistý výzkum odkázal, údajně firma po jeho provedení zjistila, že malé kanály benefitovaly ze skrytí počtu palců dolů.

Karim ale tlačítko pro dislajky popisuje jako vyjádření „moudrosti davu“, do které by se nemělo zasahovat. Zásah totiž podle jeho slov může celý systém rozbít. „Platforma se tím nevyhnutelně přiblíží úpadku. Vážně chce být YouTube místem, kde je všechno průměrné? Protože nic nemůže být skvělé, když nic nebude špatné,“ domnívá se spoluzakladatel a připomíná, že na síti, kde obsah pochází od uživatelů, je naprosto v pořádku, když tam budou existovat i špatná videa. Lidé ale podle něj mají právo vědět, že zavítali právě ke špatnému videu.

Kritická slova Karima pravděpodobně žádný efekt mít nebudou, YouTube je dlouho plně v režii Googlu. Už jednou nicméně spoluzakladatel napadl změnu, která také byla široce nepopulární a nakonec se od ní opustilo – Google svého času vyžadoval, aby k napsání komentáře lidé vlastnili účet na dnes již mrtvé sociální síti Google+. I tehdy se Karim rozepsal u videa „Já v zoo“.