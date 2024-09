Spoluzakladatel Sergey Brin se vrátil do Googlu. Zabývá se umělou inteligencí

Po několika letech mimo pomyslná světla reflektorů se Sergey Brin, spoluzakladatel Googlu, vrátil ke své technologické vášni – umělé inteligenci. Brin se před několika lety stáhl z vedení Alphabetu, mateřské společnosti Googlu, ale nyní je zpět a téměř každý den se věnuje umělé inteligenci.

V rozhovoru v rámci All-In Summitu v Los Angeles se podělil o své nadšení z pokroku v oblasti umělé inteligence a o své motivaci k návratu. Dle jeho slov je současný vývoj AI tak dynamický, že si nedokáže představit, že by u toho mohl chybět. „Jako počítačový vědec jsem nikdy neviděl nic tak vzrušujícího jako pokroky v oblasti umělé inteligence v posledních několika letech.“ řekl.

Algoritmická vylepšení místo vyššího výkonu

Brin konstatoval, že zatímco v minulosti existovala představa, že zdokonalení AI bude vyžadovat enormní výpočetní kapacitu, nyní to tak možná není. Potřebu stále většího výpočetního výkonu dle něj mohou snižovat různá algoritmická vylepšení. „Algoritmická vylepšení, ke kterým došlo v posledních letech, možná překonávají i zvýšení výpočetní kapacity, která je do těchto modelů vkládána.“ uvedl Brin.

To je velmi podstatné, protože s rostoucí složitostí modelů AI, jako je například jazykový model Googlu LaMDA, by se mohla omezená výpočetní kapacita stát klíčovou brzdou pokroku. Brin ale věří, že se technologie budou i nadále vyvíjet, aniž by bylo nutné dramaticky zvyšovat nároky na hardware.

Jedním z témat, kterému se Brin během diskuse věnoval, bylo budování takzvaného „Božského modelu“ – jednoho velkého AI systému, který by zvládal vše od hraní šachu až po generování obrázků. Brin nejprve skepticky reagoval na termín „Božský model“ s tím, že lepší by bylo používat termín „více unifikovaný model“.

Zmínil, že vývoj směřuje ke konsolidovaným modelům, které budou schopny zvládat více úkolů, než tomu bylo před několika lety, kdy se pro každou konkrétní úlohu musel vytvářet samostatný model. „Vidím trend směrem k tomu, abychom měli sjednocený model, a ne různé specializované systémy pro jednotlivé úkoly.“ řekl Brin. Tento přístup dle jeho názoru zjednoduší vývoj AI, ale také ušetří výpočetní zdroje, jelikož sdílené modely mohou být efektivnější než samostatné systémy pro různé úlohy.

AI v Googlu pohání strach

Ne všichni ale sdílí Brinovo nadšení. Bývalý zaměstnanec Googlu Scott Jenson v minulosti kritizoval pracovní prostředí v týmu zabývajícím se umělou inteligencí a tvrdil, že celý vývoj je poháněn strachem – především z toho, že Google zaostane za konkurencí. Tato kritika vychází z frustrace s přístupem celého odvětví k umělé inteligenci.

Podle Jensona bylo mnoho projektů spíše reakcí na konkurenty než odpovědí na skutečné potřeby uživatelů. To ukazuje na napětí uvnitř velkých technologických firem, které soupeří o prvenství oblasti umělé inteligence. Google čelí konkurenci například ze strany firem jako OpenAI nebo Microsoft, které výrazně investují do podobných technologií.

Brin otevřeně přiznal, že některé projekty Googlu v oblasti AI nebyly příliš úspěšné. Například nástroj pro generování obrázků byl podle něj uveden příliš brzy a narazil na kritiku kvůli historicky nepřesným výstupům. Brin však tvrdí, že je důležité s AI experimentovat a nebát se neúspěchů. „I když se nám to občas nepovede, je klíčové se učit z chyb a pokračovat,“ prohlásil.

Brinův návrat do Googlu

Jedním z největších problémů, kterému Google v souvislosti s AI čelí, je nedostatečná infrastruktura pro zpracování obrovského množství dat potřebných k trénování modelů umělé inteligence. Google prý musel odmítat zákazníky, kteří požadovali specializované procesory a cloudové služby pro trénink svých AI modelů. To jasně ukazuje, jak vysoká je poptávka po výpočetním výkonu v současné éře AI.

Google již do některých svých služeb, jako je Gmail nebo Dokumenty Google, integroval prvky umělé inteligence, které například automaticky shrnují texty nebo navrhují odpovědi. Nově také spolupracuje s americkým státem Nevada na zavedení systému postaveného na AI, který bude doporučovat, zda mají nezaměstnaní obyvatelé dostávat podporu.

Brinův návrat do Googlu a jeho zapojení do vývoje umělé inteligence ukazuje, že i ti největší hráči v technologickém světě se musí neustále přizpůsobovat. I když AI může přinášet nečekané výsledky nebo se občas něco nepovede, je důležité pokračovat. Jak řekl sám Brin: „Je to magická věc, kterou dáváme světu. Někdy se to nepovede, ale musíme se z toho poučit a zkoušet to dál.“

Zdroje: youtube.com, winbuzzer.com, businessinsider.com.