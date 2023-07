Spojené státy omezí přístup čínských firem k americkým cloudovým službám, píše WSJ

Obchodní válka mezi USA a Čínou v oblasti technologií se opět stupňuje. Bidenova administrativa dle deníku The Wall Street Journal navrhuje omezení přístupu čínských firem k americkým cloudovým výpočetním službám. To by mohlo dále zhoršit již tak ne právě ideální vztahy mezi oběma zeměmi.

Návrh, který je stále v procesu zvažování, požaduje, aby američtí poskytovatelé cloudových služeb před prodejem nebo převodem svých služeb čínským firmám získali licenci od ministerstva obchodu. Tato licence by byla udělena pouze v případě, kdy by ministerstvo rozhodlo, že transakce nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Obchodní válka mezi USA a Čínou

Podle všeho je cílem návrhu přímo zabránit Číně ve využívání amerických cloudových služeb k vývoji pokročilých technologií, které by mohly být využity pro vojenské účely. Dle listu The Wall Street Journal se Bidenova administrativa obává zejména čínského pokroku v oblasti umělé inteligence, která má jak civilní, tak i vojenské využití.

Očekává se, že ministerstvo obchodu o návrhu rozhodne v průběhu nadcházejících měsíců. Pokud bude návrh schválen, půjde o nejnovější z celé řady opatření Bidenovy administrativy, která mají omezit přístup Číny k vyspělým technologiím.

Navrhovaná omezení přístupu Číny ke cloudovým službám v USA by mohla mít významný dopad na obě země. Pro Čínu by ztížila vývoj a zavádění pokročilých technologií, což by mohlo zpomalit její hospodářský růst. Na straně Spojených států by omezení mohla poškodit americké podniky, které prodávají své cloudové služby do Číny.

Za zmínku stojí také to, že by omezení mohla mít širší dopad na globální technologický průmysl. Pokud budou ostatní země následovat příkladu Spojených států, mohlo by to roztříštit globální trh s cloudovými službami a ztížit přeshraniční fungování společností pohybujících se v tomto segmentu.

Chystá se embargo na čipy s AI

Budoucnost navrhovaných omezení je zatím nejistá. Ministerstvo obchodu návrh teprve zvažuje a je možné, že ho zamítne. Pokud však bude schválen, je pravděpodobné, že se ze strany Číny setká s právními námitkami. Omezení jsou známkou rostoucího napětí mezi USA a Čínou v oblasti technologií. Vzhledem k tomu, že obě země soupeří o technologickou dominanci, je pravděpodobné, že se v budoucnu dočkáme dalších podobných opatření.

Minulý týden vyšlo najevo, že americká vláda také zvažuje restrikce vůči Číně v oblasti čipů s umělou inteligencí. Podle deníku The Wall Street Journal uvažuje o omezeních na jejich vývoz. Cílem je zabránit Číně, aby se prosadila v technologii umělé inteligence, která by mohla ovlivnit vojenské a hospodářské záležitosti, jako je identifikace obličejů, autonomní řízení a výpočty s využitím kvantové mechaniky.

Zdroje, které si nepřály být jmenovány, protože je celá záležitost tajná, uvádějí, že ministerstvo obchodu pracuje na plánu, podle kterého by americké firmy musely získat licenci, než budou moci prodávat určité druhy čipů s umělou inteligencí do Číny. Plán by měl zahrnovat i čipy, které jsou vyrobeny nebo vylepšeny pro strojové učení.