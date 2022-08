Špinavé tajemství SSD. Podle vědců mají výrazně větší uhlíkovou stopu než klasické pevné disky

Úložiště typu SSD mají proti pevným diskům s rotujícími magnetickými plotnami nesporné výhody, spočívající například v nižší hlučnosti, kratší přístupové době a rychlejšímu čtení i zápisu dat. Jak už to ale bývá, každá mince má dvě strany. Dle vědců z University of Wisconsin-Madison a University of British Columbia mohou mít SSD mnohem větší dopad na životní prostředí.

Ačkoli polovodičové disky vykazují ve srovnání se svými mechanickými sourozenci menší spotřebu elektrické energie, jejich míra emisí CO2 v poměru k celkové kapacitě je výrazně vyšší. Ukázaly to výsledky studie, jež analyzovala dopad různých zařízení a komponent v průběhu jejich životnosti.

SSD a uhlíkové emise

Odborníci připouštějí, že během provozu SSD dochází k nižší spotřebě elektrické energie než v případě HDD. Tvrdí ale, že v průběhu jejich výroby vznikají mnohem vyšší emise. Významná část uhlíkové stopy tedy vzniká ještě předtím, než se komponenta dostane k zákazníkovi, neboť se během výrobního procesu stále využívají především fosilní paliva.

Studie tvrdí, že SSD mají nejvyšší emise ze všech počítačových komponent – tvoří až 38 % celkových emisí počítače. Pro srovnání: HDD může být zodpovědný za 9 % emisí systému, grafická karta za 11 %, procesor za 4 %, základní deska za 17 %, operační paměť za 9 %, zdroj za 4 % a skříň asi za 6 %.

Procento emisí generované polovodičovými disky bylo v tomto příkladu počítáno pro úložiště s kapacitou 512 GB. Je zajímavé, že uhlíkové emise rostou lineárně s kapacitou. Údaje vyplývají ze zpráv o analýze životního cyklu, které zveřejnilo osm společností, mezi něž patří například HP, Dell či Apple.

Ekologické hledisko

Srovnáním teoretických emisí obou typů úložišť od výroby až do konce životnosti dospěli vědci k závěru, že v průběhu pěti až deseti let sice spotřebuje HDD více energie než SSD, ale pořád je to méně elektřiny, než kolik jí bylo vynaloženo na výrobu SSD.

Výzkumníci počítali s 20 % aktivních cyklů a 80 % cyklů nečinnosti po celou dobu životnosti obou typů úložných médií. Je tedy docela dobře možné, že při podobném pracovním zatížení by vyšší rychlost SSD vedla k menšímu počtu aktivních cyklů, což by zvýšilo jeho náskok v energetické účinnosti před HDD.

Studie uvádí, že pokud chcete být co nejekologičtější, měli byste si místo SSD zvolit HDD. Hlavním argumentem je, že HDD s kapacitou 1 TB by pět let emituje 99 kg a za deset let 199 kg CO2. Proti tomu SSD se stejnou kapacitou stojí za 184 kg, respektive 369 kg emisí.

Ve skutečnosti to tedy není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Klasické pevné disky mají sice při aktivitě dvojnásobnou spotřebu energie oproti SSD a spotřebovávají více elektřiny i v době své nečinnosti, nicméně vzhledem k tomu, že SSD jsou mnohem rychlejší, probíhají přenosy souborů mnohem kratší dobu, což znamená, že SSD stráví ve stavu nečinnosti více času.

Ne vždy je SSD ideální

Studie navrhuje metody pro snížení emisí – například SSD s delší životností jsou relativně rozumným řešením, jež by mohlo vést k tomu, že se jich bude vyrábět méně. Životnímu prostředí také pomáhá recyklace a opětovné použití úložišť (stejně jako dalších hardwarových komponent).

Závěrem je vhodné podotknout, že SSD nejsou vždy tím nejlepším úložištěm pro každou situaci. Pevné disky jsou v přepočtu na gigabajt stále výrazně levnější, a proto je rozumné používat je například pro uchovávání velkého množství nepříliš často používaných dat.

Zdá se, že zkoumání tohoto tématu bude vyžadovat další studie, aby se plně potvrdila převaha pevných disků, ale tato konkrétní studie jako jedna z prvních naznačuje, že jsou ve skutečnosti ekologičtější variantou. To by mohla být poslední záchrana pro staré dobré pevné disky s magnetickými plotnami.