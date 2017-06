OnePlus 5 je tu. Má všechno, co superphone povinně musí mít. Poklesek v podobě pouze Full HD displeje lze odpustit, pokud se nechystáte na virtuální realitu. Chybějící vodotěsnost je chyba. A jeho hlavní trumf v boji s konkurencí? Nízká cena. Stačí to? Nechtělo by to ještě nějaké lákadlo?

Podívejte se na další víkendové diskuze: