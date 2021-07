Spekulace: Ryzeny 6000 zůstanou u 16 jader, AMD zvýší výkon jiným způsobem

Ač do premiéry procesorů pro novou platformu AM5 zbývá ještě rok, stále přibývají zasvěcené příspěvky do diskuze o tom, co všechno na nás AMD chystá. Nejvděčnějším zdrojem je leaker ExecutableFix, který v minulosti již mnohokrát přinesl přesné informace.

Právě on mluví o tom, že platforma ponese označení AM5 a kódové označení první generace čipů se bude jmenovat Raphael. AMD prý v klasickém desktopu přenese piny na základní desku, zatímco na procesoru zůstanou kontaktní plošky. Ukázal také, jak by měl potenciální Ryzen 6000 vypadat.

Plošky LGA1718 pokrývají celou zadní stranu čipu. Ve středu nezůstalo volné místo, které jinak zabírají kondenzátory a regulátory napětí a které schovají v příslušné „díře“ v patici na základní desce. AMD tyto komponenty údajně schová nahoru do pouzdra čipu, čemuž odpovídá i vysoký heatspreader, který ExecutableFix rovněž ukázal.

Podle leakera bude Raphael podporovat nové paměti DDR5, ale u rozhraní PCI Express zůstane u verze 4.0. Zvýší se ale počet linek z 24 na 28. Šestnáct jich tradičně připadá na grafiku, čtyři na NVMe SSD a čtyři na připojení čipsetu. K čemu poslouží ony čtyři extra linky, zatím nevíme.

Procesory by měly zvýšit standardní TDP až na 120 W (Ryzeny 5000 končí na 105 W) a měly by vzniknout i nějaké extrémní varianty se 170 W. Vyrábět by se měly na 5nm linkách od TSMC, avšak neznáme generaci procesu ani to, na čem AMD založí novou generaci centrálního I/O čipletu.

Nejnovějšími informacemi ExecutableFixe jsou ty, že Raphael nakonec opravdu ponese integrovanou grafiku a že procesor ponese nanejvýš 16 jader. Oproti současné generaci tedy žádná změna, avšak jádra Zen 4 zřejmě zvýší IPC až o 20 % a možná se dočkáme i vyšší taktů. Sice se spekulovalo také o tom, že by AMD mohlo přidat další procesorový čiplet a zvýšit počet jader na 24, avšak to by už firma nejspíš kanibalizovala na prodejích své HEDT platformy Threadripper.