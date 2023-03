Spekulace o Windows 12. Nové jméno nemusí znamenat zásadně nový systém [komentář]

Loni v červenci se začalo nahlas spekulovat o tom, že Microsoft bude nové hlavní verze Windows na trh zase posílat jednou za tři roky. To může znamenat mnoho věcí. Mj. to, že by po Windows 11 v roce 2024 mohly přijít Windows 12. Podle úniků v posledních týdnech se jich spíš dočkáme.

Zdrojů je víc. Loni začátkem léta Zac Bowden z Windows Central tvrdil, že se Microsoft vrátí k tříletému vývojovému cyklu. Výrobce to nepotvrdil, ani nevyvrátil. Letos v únoru Günteru Bornovi čtenář blogu oznámil, že viděl Windows 12 v konfiguraci virtualizačního nástroje VMware vSphere 8 spolu s Windows Serverem 2025. Doložil to fotografií.

Jak zase upozornil web VideoCardz, před koncem měsíce údajnou existenci Windows 12 potvrdil twitterový účet @leaf_hobby, když zveřejnil domnělé specifikace procesorové platformy Meteor Lake-S. Dle interního dokumentu Intelu by měla podporovat Windows 12. Dříve tenhle účet publikoval informace o procesoru Xeon W3400/2400, jeho únorový tweet je už smazaný.

Pojďme si při této příležitosti zaspekulovat nad tím, jak by případné vydání Windows 12 mohlo vypadat a nakolik by bylo významné.

Záplavu novinek Windows 12 nabídnout nemusí

I kdyby Windows 12 za rok a půl dorazily, stále to automaticky neznamená něco přelomového. Microsoft si pro takové vydání může šetřit nějaké novinky a pravděpodobně jich bude víc než nulový počet. Současně ale může jít o pár drobností s tím, že ve skutečnosti půjde o formální vydání.

Podobně je to tak s posledními verzemi kancelářského balíku Office. Microsoft nástroje zlepšuje průběžně a prodává je v balíku s dalšími službami za předplatné. Jednou za tři roky vezme aplikace i s tím, co se v nich za tři roky změnilo a vydá je s jednorázovou licencí jako Office 2019, tři roky poté jako Office 2021 atd.



Windows 12 by mohly znamenat pouze marketingovou úpravu názvu produktu

V případě Windows by obdobný přístup mohl fungovat také. Je možné, že si Microsoft teď dá pauzu a bude si vylepšení šetřit až na případné vydání Windows 12. Zac Bowden z Windows Central už dříve od svých zdrojů slyšel, že letošní podzimní vydání bude symbolické. Jenže to může být dané tím, že se Redmondští rozhodli vydávat nové funkce v menších tandemech několikrát do roka.

Pro Windows 11 22H2 vyšel na podzim první balík s panelovým Průzkumníkem a v těchto dnech vychází relativně štědrý balík s dotekovým hlavním panelem a vylepšeným Správcem úloh. (Údajně také s chatbotem na hlavním panelu, ale to je zavádějící marketingová proklamace.) Co víme, chystá se další balík a Microsoft veřejně testuje funkce, které bude chtít nějak publikovat.



Co by případné Dvanáctky nabídly? Mohlo by jít třeba o širší zapojení umělé inteligence

Vydání další hlavní verze je důležité kvůli podpoře, která je pro dílčí nefiremní edice nastavena na 24 měsíců od vydání. Právě tady nám Microsoft může ukázat, že nové vydání může někdy znamenat pouhou změnu čísla verze. Poslední roky to tak dělá i s Windows 10.

Každá řada Windows má pak životnost nastavenou na 10 let. Microsoft ji může prodloužit, v případě Windows 10 se ale rozhodl kapitalizovat na oživené vlně zájmu o klasické počítače. Takže vznikly Windows 11. Dvanáctky Microsoft vydat může, ale také nemusí. Udělá to, co je pro něj výhodnější/vhodnější.

Hledět musíme také na koncept operačního systému jako služby, který firma necelou dekádu prosazuje. Těžko ho Redmondští plně zbourají, takže se můžeme dočkat kompromisu jako u Jedenáctek, tj. přejít na novější vydání můžete, pokud splníte přísnější hardwarové požadavky.

I kdyby Microsoft hardwarové požadavky s případnými Windows 12 nezdvihl, počítače s nový operačním systémem nejspíš stejně půjdou na odbyt lépe, protože dvanáctka je vyšší číslo než jedenáctka. Psychologicky vám vnutí pocit novosti bez ohledu na to, co nového produkt skutečně přinese. Spousta lidi jednoduše upgraduje z Jedenáctek, ale firmy a jedinci se staršími zařízeními by to mohli vzít jako příležitost ke koupi nového stroje.

Variant toho, co se může stát, tedy existuje řada. Co víme určitě? Že na podzim vyjde nová hlavní verze Windows 11, ať bude vypadat jakkoli. Všechno další jsou spekulace a drby.

Zdroje: Born's Tech and Windows World | Microsoft Learn | VideoCardz