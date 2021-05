Spekulace: Microsoft odpískal vývoj Windows 10X a soustředí se na běžné Desítky

Původní to měl být systém pro dvoudisplejové počítače jako chystaný Surface Neo. Jenže vývoj nabral zpoždění a pak i jiný směr. Windows 10X se nakonec měl stát odlehčenou variantou Desítek a přijít coby konkurence Chrome OS. Jenže ani to už možná není aktuální, poslední zvěsti naznačují, že vývoj už možná úplně skončil.

Podle magazínu Petri totiž Windows 10X letos nedorazí a není jisté, jestli se to do budoucna vůbec kdy změní. Tomu přitaká i Zac Bowden z Windows Central, podle jehož zdrojů od února nevyšlo žádné nové testovací sestavení 10X. Oba magazíny se shodují v tom, že Microsoft veškeré síly investuje do klasické verze Windows 10.

Ta se v následujících týdnech dočká drobné jarní aktualizace, avšak na podzim vyjde významný upgrade upravující prakticky celé uživatelské rozhraní. Zatím to vypadá, že v budoucích verzích se firma zase soustředí na úpravy neviditelných částí systému.

Jak píše Windows Central, u 10X se počítalo s rychlejším aktualizačním procesem, nižšími hardwarovými nároky nebo kontejnerovou architekturou, v níž by bylo odděleno jádro systému od ovladačů a aplikací. To vše se ale časem může objevit v tradičních Desítkách, která již najdeme na 1,3 miliardy počítačů.