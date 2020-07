Spekulace: Apple vyvíjí vlastní herní konzoli. Chce soupeřit i s velikány jako Nintendo, Sony a Microsoft?

Apple v poslední době dělá odvážené kroky a jedním z těch největších je přechod na vlastní čipy Arm i u všech Macbooků a počítačů Mac. Rovněž začal rozšiřovat možnosti hraní pomocí bezdrátových ovladačů (od Xboxu, PlayStationu a dalších) jak v rámci mobilních zařízení a počítačů s macOS, tak i Apple TV.

Dle spekulací ale Apple chystá v oblasti hraní ještě větší kroky. Nyní je králem mobilních her a z pohledu výkonu je tak schopen se vyrovnat například Nintendu.

S příchodem výkonných čipů Arm včetně výkonných grafik ze stáje Applu se však vynořily informace, že Apple pracuje možná i na velké konzoli, byť je hře i případné rozšíření schopností Apple TV.

Apple je v ideální době, kdy má všechny potřebné technologie pod sebou, včetně softwarové platformy pro vývoj i pokročilých grafických her a zároveň má obrovské finanční prostředky k tomu, aby si získal exkluzivní vývojářská studia a tím pádem i hry. Začátek tohoto směru je vidět u služby Apple Arcade, kde nabízí exkluzivní tituly pro mobilní zařízení a Apple TV za jednotný měsíční paušál.

Apple



working on an ARM console 👀



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) July 11, 2020

V minulosti se objevily informace, že Apple pracuje na speciálním „herním“ Macu, což má možná spojitost právě s těmito čerstvými spekulacemi. Uvidíme, čeho se od Applu nakonec dočkáme, protože Sony a Microsoft už chystají novou generaci na podzim tohoto roku a pak se zase budou rozdávat karty na několik let dopředu.

Důvodem je to, že vývoj velkých her trvá i několik let a tím pádem i jednotlivé cykly k tomu, aby nový herní hardware dokázal zaujmout uživatele stávajících systémů.