Spekulace: AMD použije 5nm výrobní technologii už u Ryzenů 4000

Dosavadní informace a naposledy zveřejněné roadmapy naznačují, že by nová generace procesorů AMD Ryzen 4000 měla používat mírně vylepšený 7nm proces od TSMC, stejně jako současná generace. Podle informací webu Digitimes se ale možná dočkáme překvapení.

Zatímco 5nm výroba se dle roadmapy AMD očekávala až u čipů Zen 4 (Ryzen 5000), nyní se objevily spekulace, že by AMD mohlo zrychlit nástup a použít novější výrobní technologii už s příští generace Zen 3. Důvodem jsou totiž problémy TSMC se společností Huawei, která měla mít s Applem (kolem 70 %) hlavní prvotní objemy 5nm čipů od TSMC.

Kvůli omezením mezi USA a Čínou ale Huawei prý muselo objednávky pozastavit, a tak TSMC hledá rychle náhradní řešení. A právě zde vstupuje spekulace o tom, že AMD by mohlo využít volné pole a začít vyrábět pomocí 5nm technologie. Protože to pochopitelně znamená i nějaké úpravy čipů, mělo by zároveň dojít k posunutí uvedení nové generace procesorů s architekturou Zen 3. Dávalo by to smysl, protože současná generace je více než slušnou konkurencí Intelu a AMD se daří zaujmout zákazníky.

Jak to nakonec bude, to uvidíme až v průběhu času. Ředitelka AMD Lisa Su se pouze vyjádřila, že s 5nm výrobní technologií počítají a na architektuře Zen 4 se pilně pracuje. Čímž tyto spekulace nevyvrátila ani nepotvrdila.