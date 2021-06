Spekulace: AMD na Zenu 4 postaví procesory s až 128 jádry

Přesun na pokročilejší výrobu s vyšší hustotou tranzistorů nejspíš AMD umožní zdvojnásobit počet jader na procesor oproti současným čipům. Alespoň to tak naznačuje zpráva, která se objevila na fóru Chiphell a o které pak začali na Twitteru diskutovat leakeři Vegeta a ExecutableFix.

Co je jejím předmětem? AMD údajně u procesorů architektury Zen 4 počítá s až 128jádrovými modely, Zen 2 i 3 končily na 64 jádrech. Podle ExecutableFixe ale takové monstrum nebude součástí rodiny serverových čipů Epyc Genoa, které mají končit na 96 jádrech. Je tedy možné, že před příchodem Zenu 5 se dočkáme ještě nějaké půlgenerace (pravděpodobnější varianta), nebo že by 128 jader obsahoval jen model Threadripper (méně pravděpodobné).

AMD toho zatím o budoucích čipech moc neřeklo. Z oficiální roadmapy víme, že Zen 4 dorazí v roce 2022, využije 5nm litografii a že serverová varianta Genoa bude pohánět chystaný superpočítač El Capitan.

Až pozdější úniky odhalily, že Zen 4 nadále počítá s osmijádrovými čiplety, který na procesorech Epyc Genoa má být až 12 (tj. 96 jader), a že budou obsahovat 12kanálový řadič DDR5, podporu 128 linek PCIe 5.0 a serverové čipy se budou ukládat do nové čtvercové patice SP5 (LGA 9096).

Přijde Genoa-X?

O možné vylepšené půlgeneraci se začalo spekulovat i u současné architektury Zen 3. V květnu přišla zpráva o serverových procesorech Milan-X využívající vrstvená pouzdra. Samo AMD pak na Computexu potvrdilo, že na vícevrstvých čipech pracuje a že chce nad výpočetní čipsety uložit rychlou cache třetí úrovně.

Bude-li tedy takový design využívat potenciální Milan-X, teoreticky může přijít i vylepšený Genoa-X. TSMC už v roce 2022 rozjede sériovou výrobu na 4nm procesu, který má stejné provozní vlastnosti jako ten 5nm, ale o 6 % vyšší denzitu. Čiplety by se tak mohl trochu zmenšit a na pouzdro by se jich vešlo víc. Ale to už opravdu vaříme z vody.

via Wccftech