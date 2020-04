Speciální verze GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition se objevila v aukci. Cena rychle stoupá

V únoru společnost Nvidia představila speciální verzi grafické karty GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition, která je vyvedená ve stylovém designu a barvách reflektující netrpělivě očekávanou hru Cyberpunk 2077 od vývojářů CD Project Red (série her Witcher).

Nvidia těchto modelů vyrobila pouze 200 kusů, přičemž 77 z nich mohli vyhrát i náhodní fanoušci ze sociálních sítí. A jak to vypadá, právě jeden takový fanoušek chce na své výhře asi pořádně vydělat, protože se tato karta objevila na aukčním webu eBay.

One of the winners of our 77 Cyberpunk 2077 Edition RTX 2080 Ti messaged us with this pic.



We're glad to see this GPU found a place to call home 🏠💚 pic.twitter.com/YNLy9ts76m