Speciál o 3D tisku: Co, jak a z čeho tiskneme figurky pro deskovky i venkovní konstrukce

Máte doma 3D tiskárnu? A nepadá na ni náhodou už prach někde ve sklepě, když jste to po hromadě neúspěchů nadobro vzdali? Domácí 3D tisk posunul kutily do 21. století a nabídl jim dříve netušené kreativní možnosti, ale nemyslete si, není to pro každého.

I v roce 2022 je to v prvé řadě multioborové řemeslo, které se musíte poctivě naučit a projít si všemi porodními bolestmi. Dneska vám řekneme, s čím jsme zápasili my dva na klasickém FFF/FDM i exotičtějším MSLA 3D tisku. Třeba se v tom někteří také najdou.

Vláďa tiskne na MSLA mašině Anycubic Photon.

Kuba tiskne na FFF/FDM mašinách Original Prusa i3 MK3S+ s doplňkem MMU2S, Anycubic Kobra Max a na MSLA strojích Original Prusa SL1 a SL1S SPEED. A dále samozřejmě na strojích, které nám odvážní výrobci na nějaký čas zapůjčí do redakce.