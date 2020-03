SpaceX začala míchat dezinfekční gel a Tesla skládat plicní ventilátory

S nedostatkem ochranného zdravotnického materiálu se potýkají i v USA, a tak se zapojil i ten technologicky nejpokročilejší průmysl – raketová SpaceX. Inženýři začali ve velkém míchat dezinfekční gel na ruce a okolním nemocnicím věnují ochranné obleky typu Tyvek, kterých mají dostatek už jen kvůli charakteru své práce.

Mimochodem, byť gel míchá SpaceX, která by mohla disponovat hromadou raketového paliva RP-1 (upravený letecký kerosin/petrolej), společnost v interním e-mailu uklidňuje, že jej míchá opravdu z běžných komponent dle doporučení amerického centra CDC. Receptura se tedy nejspíše nebude lišit od té, kterou jsme vám ukázali minulý týden a doporučuje ji Mezinárodní zdravotnická organizace.

Zapojila se i další Muskova fabrika. Technologický vizionář nejprve v Číně nakoupil 1 000 plicních ventilátorů, věnoval zdravotníkům 50 tisíc respirátorů kategorie N95 (analogie evropské normy FFP2-3), načež se domluvil s výrobce zdravotnického zařízení Medtronic.

Giga New York will reopen for ventilator production as soon as humanly possible. We will do anything in our power to help the citizens of New York.